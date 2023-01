Analyse: des documents sondent les revendications de compétence de Biden

WASHINGTON (AP) – Joe Biden s’est offert aux Américains en tant que président auquel ils n’auraient pas à penser après le tumulte de son prédécesseur. Mais une semaine atroce de révélations maladroites et la nomination d’un avocat spécial pour enquêter sur les documents classifiés trouvés à son domicile du Delaware et un ancien bureau datant de son époque de vice-président commencent à mettre à rude épreuve sa prétention à la compétence.

Les révélations surprises selon lesquelles à trois reprises les avocats de Biden ont trouvé des documents classifiés et des documents officiels mal stockés ont évoqué l’agitation entourant la présidence de Donald Trump, un chahut de quatre ans à partir duquel Biden a tenté de faire passer le pays.

C’est embarrassant pour Biden, et la sélection d’un avocat spécial pour enquêter sur d’éventuels actes criminels dans cette affaire expose le président à un nouveau risque auto-infligé.

En outre, cela complique le calcul du ministère de la Justice quant à l’opportunité de porter des accusations contre Trump pour sa manipulation de documents classifiés, donne de nouvelles munitions aux républicains de la Chambre nouvellement habilités désireux de lancer des enquêtes et sape un élément central du discours de Biden aux électeurs au moment même où il cherche à lancer une candidature à la réélection dans les mois à venir.

“Ce ne sera tout simplement pas si épuisant”, avait promis l’ancien président Barack Obama à propos d’une présidence Biden dans les derniers jours de la campagne 2020, ajoutant que les électeurs “n’auront pas à penser aux choses folles … et cela vaut la peine”. beaucoup.”

L’affaire Biden est nettement différente de la mauvaise gestion par Trump des documents classifiés et des documents officiels – notamment parce que l’équipe de Biden les a volontairement remis aux autorités fédérales lorsqu’ils ont été découverts. Pourtant, cela a provoqué une frustration privée parmi les alliés de Biden et certains conseillers parce que le président et son équipe, comme annoncé, étaient censés être meilleurs que cela.

L’explication actuelle de la Maison Blanche, offert par l’avocat Richard Sauberest que l’enquête du conseil spécial “montrera que ces documents ont été égarés par inadvertance” – une “erreur” avec les secrets de la nation.

Biden a apparemment ignoré ou oublié une règle cardinale en politique : vérifiez si votre placard contient des squelettes avant de vous plaindre de celui de quelqu’un d’autre. Ses critiques publiques sur le traitement « irresponsable » par Trump des documents classifiés, aussi différentes que soient les circonstances, reviennent maintenant le hanter.

Les alliés de Biden disent que l’emballage de son bureau de vice-président s’est produit rapidement. Biden visait à parcourir la bande sur ses huit années aux côtés d’Obama alors même que ses assistants travaillaient à fermer son bureau avant l’investiture de Trump à midi le 20 janvier 2017.

Mais cette explication, a déclaré Richard Painter, le plus haut responsable de l’éthique de l’administration George W. Bush, suggère un comportement «incroyablement négligent et vraiment assez choquant».

Painter a déclaré que même si Biden éviterait probablement les problèmes criminels qui menacent Trump, car il n’y a jusqu’à présent aucun sens que Biden ait intentionnellement mal géré des dossiers classifiés, cela méritait toujours une enquête.

“Vous ne vous contentez jamais d’emballer des choses et de les sortir de là”, a déclaré Painter. Il a déclaré que les aides et les avocats sont censés passer soigneusement au crible les documents officiels qui sont la propriété des Archives nationales et les documents personnels qui peuvent être supprimés.

“Pour ne rien dire des documents classifiés qui portent ces marques distinctives”, a déclaré Painter. « C’est toujours très inquiétant. C’est une grave atteinte à la sécurité nationale.

Au-delà de tout cela, la façon fragmentaire dont le mot des découvertes est devenu public – plus de deux mois après la découverte du premier lot de documents classifiés au Penn Biden Center à Washington – a suscité la perplexité des experts en gestion de crise.

“La Maison Blanche ne peut pas se laisser voir comme cachant des informations ou être saignée à mort par des fuites d’enquêteurs ou d’autres”, a déclaré Adam Goldberg, qui a été conseiller spécial associé du président Bill Clinton de 1996 à 1999.

Ce n’est que lundi que la Maison Blanche a confirmé que des documents classifiés avaient été trouvés dans l’ancien bureau de Biden le 2 novembre, quelques jours avant les élections de mi-mandat. Même alors, cette reconnaissance n’est venue qu’en réponse à des demandes d’information.

Ce n’est que jeudi que les avocats de Biden ont reconnu la découverte le 20 décembre de documents dans le garage de la maison de Biden à Wilmington, Delaware, et ont informé le ministère de la Justice qu’un autre document classifié avait été trouvé la nuit précédente dans la bibliothèque personnelle de Biden.

“S’il y a d’autres mauvaises nouvelles, il vaut mieux qu’ils soient ceux qui les diffusent et les diffusent toutes en même temps”, a déclaré Goldberg.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré jeudi que les Américains peuvent « supposer » qu’il n’y a plus de documents classifiés ou de dossiers gouvernementaux mal stockés après que les avocats personnels de Biden ont effectué une dernière perquisition qui s’est terminée mercredi soir.

Elle a détourné à plusieurs reprises les questions sur les révélations publiques de la Maison Blanche, insistant sur le fait que l’équipe du président traitait l’affaire de la “bonne manière” en s’en remettant au ministère de la Justice.

Si la Maison Blanche de Biden doit remettre son message sur les rails après une semaine de faux pas et d’erreurs directes, les problèmes de Trump vont bien au-delà de la simple compétence.

“Sur le front politique, en supposant que la Maison Blanche réussisse ses communications, je ne m’inquiète pas des retombées politiques”, a déclaré Goldberg. “Avec Trump, la compétence n’a pas été le problème, la faute intentionnelle l’a été. Alors que les républicains essaieront de brouiller les choses, il y a une si grande différence entre Biden les découvrant et les divulguant par lui-même et l’obstruction et le mensonge de Trump.

___

NOTE DE LA RÉDACTION – Le correspondant de la Maison Blanche, Zeke Miller, couvre la présidence de l’Associated Press depuis 2017.

Zeke Miller, l’Associated Press