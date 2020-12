La période de lune de miel est terminée, un trophée majeur est dans le sac, mais les choses ne sont guère rose aux Emirats pour Mikel Arteta.

Un an après sa nomination en tant que patron d’Arsenal et il semble que l’Espagnol soit confronté à plus de questions qu’il n’a fourni de réponses.

Arsenal a eu du mal à s’appuyer sur son succès en FA Cup, avec sa forme depuis le début de la saison plus proche de celle des candidats à la relégation que des quatre meilleurs challengers.

Des critiques ont également été émises contre la politique de recrutement du club, tandis que le jury n’est toujours pas sur la tactique d’Arteta au milieu de la crise de créativité des Gunners.

Arteta a également fait face à sa juste part de défis tout au long de ses 365 premiers jours dans le rôle.

Voici un aperçu de la façon dont il a géré les facteurs clés de son mandat jusqu’à présent.

S’il y a une chose que vous pouvez dire à propos d’Arteta, c’est qu’il ne souffre pas volontiers des imbéciles.

Matteo Guendouzi a réalisé que bien moins de six mois après le début de son règne, la carrière du milieu de terrain à Arsenal s’est effectivement terminée après le premier test d’agitation des joueurs sous le règne d’Arteta.