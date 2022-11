Analyse demi-finale classe 2A de Steve Soucie – Shaw Local

L’opportunité d’une collision entre les deux rivaux de longue date, St. Teresa et Maroa-Forsyth, reste une possibilité.

Mais les deux autres challengers restants ont certainement l’impression d’avoir plus qu’assez pour se rendre à Champaign.

Prédictions du premier tour : 11-5

Prédictions du second tour : 6-2

Prédictions quart de finale : 3-1

Matchs en demi-finale

Maroa-Forsyth contre Tri-Valley : Maroa-Forsyth a dû faire un peu plus de travail que ce à quoi les Troyens sont habitués lors de sa victoire en quart de finale contre Rockridge, mais la mentalité de survivre et d’avancer s’est imposée et les a poussés à travers. Quelque chose semble avoir secoué Tri-Valley depuis qu’ils ont devancé le champion d’État en titre Wilmington au deuxième tour. Les Vikings ont organisé un feu d’artifice en évinçant Knoxville en quarts de finale et semblent jouer leur meilleur football et absolument au bon moment.

Prendre: Tri-Vallée

St. Teresa contre Johnston City: Sainte Thérèse continue d’être un mastodonte offensif et accumule des points à un rythme ridicule. C’est le plan au sol depuis plusieurs saisons maintenant, mais St. Teresa doit rester concentrée sur le côté défensif du ballon pour éviter d’être contrariée avant d’atteindre son objectif final. Il s’agit d’une course atypique pour une équipe hors de la Black Diamond Conference réalisée par Johnston City. Les Indiens sont à une étape d’être la première équipe à se qualifier pour le championnat d’État avec des liens de ligue depuis que Ziegler-Royalton (maintenant Christopher Ziegler-Royalton) a atteint le match final de l’État en 1982.

Prendre: Sainte Thérèse