Quoi qu’il arrive à la fin du parcours de la classe 4A, les équipes qui arriveront sur le terrain en Normal sont assurément différentes de celles d’il y a un an.

Sacred Heart Griffin a été frappé par la formule de réussite de l’IHSA après avoir remporté deux années consécutives en 4A, forçant un passage en 5A. L’autre finaliste, Providence, n’a pas été multiplié en 2022. Mais son récent succès a rétabli le multiplicateur et propulsé les Celtics en classe 5A.

Cela ne veut pas dire que cette classe manque de tonnerre. À commencer par le champion de classe 3A d’il y a un an, IC Catholic, de nombreuses équipes rendent ce domaine très intrigant.

Matchs du premier tour

Dyett contre la science agricole : Dyett a battu Agricultural Science 34-6 au cours de la semaine 4. C’était l’une des six compétitions où la défense de Dyett a tenu ses adversaires à un touché ou moins. Agricultural Science n’a pas battu une équipe qui a accumulé plus de trois victoires toute la saison.

Prendre: Dyett

Sandwich contre Ridgewood : Il s’agissait d’un retour retentissant au football universitaire pour Sandwich qui a raté la saison l’année dernière au niveau universitaire en raison de problèmes de nombre. Les Indiens sont sortis en trombe avec une fiche de 5-1 avant que la fin de leur calendrier ne les touche un peu. Ridgewood n’a battu aucune équipe liée aux séries éliminatoires en récoltant ses cinq victoires.

Prendre: Sandwich

Académie Wheaton contre Phénix : Une jeune équipe de la Wheaton Academy s’est rapidement solidifiée et a gagné une part de la couronne inaugurale de la Chicagoland Christian Conference. La défense des Warriors a repoussé six de ses neuf adversaires à un touché ou moins. Aucune des victoires de Phoenix n’a été remportée contre des équipes liées aux séries éliminatoires, mais deux de ses défaites ont été inférieures à un touché.

Prendre: Académie Wheaton

Richmond-Burton contre. Saint-Viateur: Richmond-Burton se retrouve avec deux défaites en saison régulière, quelque chose que les Rockets n’avaient pas connu depuis 2018, ils tombent donc un peu plus bas dans le classement et affrontent un adversaire intéressant dans la jeune équipe de Saint-Viateur. Trois de ses quatre défaites sont survenues dans les bastions du CCL/ESCC à St. Ignatius, Carmel et Brother Rice, tandis que les Lions ont également remporté une victoire marquante en devançant Montini.

Prendre: Richmond-Burton

Boylan contre Phillips : Boylan ressemble à une menace immédiate en 4A après avoir passé les dernières séries éliminatoires dans le domaine des classes 5A et 6A. Boylan a réussi ces séries éliminatoires, mais n’a pas réussi à conserver le statut de multiplicateur. Une jeune équipe Phillips semblait un peu dépassée en début de saison mais s’est solidifiée dans la seconde moitié de la saison.

Prendre: Boylan

IC Catholique contre Geneseo : Champions d’État de classe 3A de l’année dernière, le statut multiplicateur d’IC ​​Catholic était de retour, poussant les Chevaliers vers la classe 4A. IC Catholic a joué jusqu’à 3A la saison dernière avec son numéro non multiplié le plaçant dans le domaine 2A. Geneseo a commencé la saison avec cinq victoires consécutives, mais la seconde moitié de la saison n’a pas été aussi clémente puisque les Maple Leafs ont obtenu une fiche de 1-3 lors de leurs quatre derniers matchs.

Prendre: IC Catholique

Dixon contre. Plano: En ce qui concerne les inscriptions, Dixon est un gros poisson dans le petit étang de la Big Northern Conference et ils ont régulièrement fait preuve de ce muscle en remportant huit matchs. Plano, qui a presque exactement la même taille d’école, a nagé dans des eaux plus profondes et a survécu à un match de confrontation avec Marengo juste pour accéder aux séries éliminatoires.

Prendre: Dixon

Professionnel vs Saint-Laurent : Le Vocational semblait se retrouver impliqué dans un match serré chaque semaine en jouant cinq matchs décidés par un touché ou moins, en remportant quatre d’entre eux. St. Laurence s’est frayé un chemin vers un départ 6-1 avant de perdre ses deux derniers matchs de la saison, mais vous ne pouvez certainement pas écarter St. Laurence de sa capacité à faire un point en 4A à cause de ces défaites alors qu’ils sont survenus. de deux équipes fortes à Sainte Rita et Montini.

Prendre: Saint-Laurent

Rochester contre Lincoln : Rochester a battu Lincoln 55-0 lors d’une rencontre de la semaine 7 entre les deux équipes alors que Rochester se frayait un chemin avec la plupart des équipes du Central State Eight. Il ne fait aucun doute que l’offensive est prête à démarrer puisque son effort de 31 points contre Sacred Heart Griffin au cours de la semaine 9 a été le plus bas de la saison et l’offensive a dépassé les 50 six fois. Lincoln est de retour en séries éliminatoires pour la première fois depuis 1984.

Prendre: Rochester

Ville de charbon vs. Université normale : Coal City a été dominant lors de ses sept victoires et dépassé lors de ses deux défaites contre deux équipes (Wilmington et Morris) qui ont combiné pour obtenir un bilan de 17-1 cette saison. L’Université Normale est de retour en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2015, profitant d’une bizarrerie d’horaire qui les a amenés à éviter de jouer contre la meilleure équipe de sa conférence ou contre l’une des meilleures équipes dans sa compétition croisée avec les Big Twelve.

Prendre: Ville de charbon

Breese Central contre Cahokia : Breese Central est allé 3-2 contre des équipes liées aux séries éliminatoires, mais a été traité assez brutalement lors de ces deux défaites contre Roxana et Highland. Cahokia, en raison d’un incident lors du match de Granite City au cours de la troisième semaine, n’a en fait joué que sept matchs avec deux forfaits. Ce sont deux défaites contre deux qualifiés pour les séries éliminatoires 7A et 8A, Collinsville et Edwardsville.

Prendre: Cahokia

Mont Sion contre Effingham : Effingham a surpris Mount Zion lors de la semaine 8, une victoire qui a essentiellement propulsé Effingham en séries éliminatoires alors qu’il commençait les saisons 3 et 4. Mount Zion a rugi pendant les cinq premières semaines de la saison, mais son attaque à indice d’octane élevé a été un peu ralentie dans son quatre derniers matchs, tous contre des équipes des séries éliminatoires, divisant ces quatre matchs.

Prendre: Mont Sion

Murphysboro contre Taylorville : Murphysboro a parcouru ses sept premiers matchs, mais Carterville leur a donné un petit coup de pouce au cours de la semaine 8 avant que DuQuoin ne les renverse au cours de la semaine 9. Cette défaite mise à part, tout adversaire affrontant Murphysboro devra faire de son mieux. Personne battu par Taylorville cette saison n’a remporté plus de trois victoires cette année et ils sont allés 0-4 et ont été dominés 186-25 lors de matchs contre des équipes liées aux séries éliminatoires.

Prendre: Murphysboro

Charleston contre Freeburg : Le bon départ 5-1 de Charleston les a propulsés sur le terrain des séries éliminatoires et après un petit contretemps à la mi-saison, les Trojans se sont remis sur la bonne voie au cours des deux dernières semaines de la saison. Freeburg a traversé les six premières semaines de la saison, mais dans les moments critiques, les Midgets ont tout mis en place en allant 3-0 et en devançant ces adversaires 122-14.

Prendre: Charleston

Kewanee contre Peoria Notre Dame : Kewanee a marqué des points par lots cette saison et sa défense a également réussi quatre blanchissages. Il reste à voir si le calendrier de la Conférence des Trois-Rivières auquel Kewanee a joué le préparera pour une équipe de Peoria Notre Dame qui a affronté presque exclusivement des adversaires de classe 5A et de classe 6A toute la saison. Les Irlandais ont besoin de rebondir après trois défaites consécutives pour terminer la campagne.

Prendre: Peoria Notre-Dame

Carterville contre Harrisburg : Bien qu’il soit classé plus bas, Harrisburg a infligé à Carterville une défaite d’un point lors de la semaine 6, ce qui représentait la première défaite de Carterville à l’époque. Les deux équipes ont eu leur part de problèmes depuis cette rencontre avec Carterville accordant 88 points lors de ses deux derniers matchs tandis qu’Harrisburg a perdu deux de ses trois derniers matchs.

Prendre: Harrisburg