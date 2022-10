Analyse de premier tour de classe 1A de Steve Soucie – Shaw Local

La route vers le championnat d’État de classe 1A a tendance à passer directement par la conférence du nord-ouest de l’État d’Illini et cette saison, sur le papier, ne semble pas différente. La ligue a représenté les cinq dernières équipes de championnat d’État dans cette classe.

Lena-Winslow, vainqueur des deux derniers titres, est à nouveau la favorite et possède la plus longue séquence de victoires actives de l’État à 14 ans et plus.

Matchs du premier tour

Lena-Winslow contre Chicago Richards : Lena-Winslow est la favorite de la classe et ce depuis le premier coup d’envoi de la saison. Et les Panthers ont joué comme ça. Forreston, leur adversaire de la semaine 9 et rival de longue date, est le plus proche de les vaincre cette saison et c’était toujours une marge de deux touchés. Un défi de taille pour Richards ici, un programme de la Chicago Public League faisant sa première apparition en séries éliminatoires.

Prendre: Lena-Winslow

ROWVA contre le comté de Stark : L’un de ces redoutables rematchs de saison régulière dès la sortie de la boîte. ROWVA a géré le match de la saison régulière, gagnant 34-13. C’était le début d’un peu de glissade pour le comté de Stark après un bon départ, où il a perdu trois matchs consécutifs, récupérant juste à temps pour gagner une confrontation 4-4 avec Princeville pour entrer dans le peloton. ROWVA sert également d’école hôte extrêmement rare qui a terminé avec un dossier de 5-4 sur l’année.

Prendre: ROWVA

Fulton contre Aurora Christian : Fulton n’est membre de la Northwest Upstate Illini Conference que depuis quelques saisons, mais il a immédiatement atteint le niveau de qualité attendu des équipes de cette ligue. Ses deux défaites sont contre Lena-Winslow et une centrale électrique du Michigan, Muskegon Central Catholic. Aurora Christian est toujours un programme délicat à gérer pour les adversaires 1A car il a tendance à lancer un peu plus que la plupart des équipes 1A.

Prendre: Fulton

Annawan-Wethersfield contre Rockford Lutheran : Annawan-Wethersfield n’a pas terminé la saison régulière comme elle l’aurait espéré, se faisant battre par Mercer County lors de la finale de la saison et la forçant à une égalité à trois pour le titre du Lincoln Trail. Rockford Lutheran avait besoin d’un peu de théâtre juste pour entrer sur le terrain, enregistrant une légère surprise de Winnebago pour enregistrer sa cinquième victoire.

Prendre: Annawan-Wethersfield

Hope Academy contre Corliss: En tant qu’indépendant, Hope Academy doit planifier qui elle peut trouver et n’a joué que deux équipes de classe 1A toute la saison. Dans l’un de ceux-ci, il a infligé à Ottawa Marquette sa seule défaite. Corliss n’a pas battu un qualificatif pour les séries éliminatoires toute la saison, allant 0-3 dans ces matchs.

Prendre: Académie de l’espoir

St.Bède contre Forreston : St. Bede traversait rapidement ses six premiers matchs jusqu’à ce qu’il se heurte au buzzsaw connu sous le nom de Princeton. Les Bruins ont également eu un contretemps la semaine 8 lors d’une défaite contre Spring Valley Hall. Les Bruins doivent espérer qu’ils se sont complètement regroupés. Leur adversaire au premier tour est l’une des équipes 5-4 les plus délicates dans tous les domaines. Dans ses quatre défaites, dont une contre Lena-Winslow, Forreston a perdu par 32 points combinés.

Prendre: Forreston

Ottawa Marquette contre Morrison : L’attaque a été une constante pour les Crusaders puisqu’ils ont affiché au moins 25 points à chaque match. La défensive n’a pas été trop mal non plus, tenant ses adversaires à sept points ou moins en six matchs. Morrison est difficile à lire car une défaite en milieu de saison contre Sherrard, qui s’est avérée être sa seule victoire de la saison, est plutôt déroutante. Mais quelque chose semble avoir cliqué car il a enregistré trois victoires consécutives convaincantes pour clôturer l’année.

Prendre: Marquette d’Ottawa

Iroquois West contre Dakota : Iroquois West semble aller de pair avec sa défense, car lorsque les Raiders maîtrisent leurs adversaires, les choses se passent bien. Dans cinq de ses six victoires cette saison, les adversaires n’ont pas réussi à marquer plus de huit points. Dakota devrait bénéficier des rigueurs d’un calendrier NUIC difficile et sera bien préparé pour les séries éliminatoires.

Prendre: Iroquois Ouest

Ridgeview contre Madison : Ridgeview a organisé une demi-finale surprenante la saison dernière en tant que tête de série n ° 13. Il semble avoir porté l’élan de cette course cette saison alors qu’il a manœuvré sans se laisser décourager par un calendrier de saison régulière difficile. Madison n’a réussi à programmer que huit matchs cette saison en tant qu’indépendant et ce n’était pas une liste très impressionnante car elle a réussi le moins de victoires d’adversaires de toutes les équipes de l’Illinois.

Prendre: Ridgeview

Red Hill contre Salt Fork : Le calendrier de Red Hill n’était pas exactement éprouvant, ayant notamment trois équipes qui n’ont remporté aucune victoire cette saison. Les Salukis ont également connu une séquence de cinq victoires consécutives au cours de la semaine 9 avec un match de qualification non éliminatoire. Le calendrier de Salt Fork était un peu plus difficile et dans ses trois défaites contre des équipes qui se sont combinées pour un dossier de 25-2, le Storm a perdu ces matchs par six points combinés.

Prendre: Fourchette à sel

Tuscola contre le comté de Brown : Tuscola a bien rebondi après une rare saison éliminatoire manquée il y a un an, alors que l’attaque des Warriors a accumulé un tas de points en plusieurs matchs cette saison. Le comté de Brown a été pris au piège d’une conférence rigoureuse de la vallée de l’ouest de l’Illinois, mais a quand même réussi à décrocher son billet et pourrait être une tête de série inférieure dangereuse.

Prendre: Tuscola

Jacksonville Routt contre Villa Grove : Jacksonville Routt semble jouer son meilleur football au bon moment, remportant quatre victoires consécutives pour clôturer la saison, y compris une victoire de la semaine 9 sur Greenfield, invaincu auparavant. Villa Grove a déployé de très gros efforts lors de sa défaite d’ouverture de la saison contre une solide équipe de Ridgeview, mais a eu du mal à maintenir cette cohérence contre de bonnes équipes.

Prendre: Jacksonville-Routt

Camp Point Central contre Dupo : Camp Point Central est un incontournable des séries éliminatoires et semble bien placé pour faire une course de son côté du support. Dupo a eu un peu de résurgence cette saison en faisant le champ, mais aucune des cinq équipes qu’il a vaincues n’est également liée aux séries éliminatoires et les adversaires qu’ils ont vaincus ne se sont combinés que pour 10 victoires au total.

Prendre: Camp Point Central

Sesser-Valier contre Moweaqua Central A&M : Ce n’était pas l’une des meilleures saisons régulières de Moweaqua ces dernières années, mais il convient de noter que les Raiders ont maintenu six de leurs neuf adversaires à six points ou moins. Sesser entre comme quelque chose comme un joker, carénant bien dans un calendrier verrouillé de la Conférence Black Diamond, mais il est toujours difficile de dire comment les équipes de cette ligue pourraient se comporter contre des équipes non Black Diamond.

Prendre: Moweaqua Central A&M

Greenfield contre Hardin Calhoun : La quête de Greenfield pour terminer la saison régulière sans défaite s’est terminée par une défaite de la semaine 9 contre Jacksonville Routt et les Tigers n’avaient jusqu’alors pas affronté une seule équipe qui a fini par gagner plus de cinq matchs toute la saison. L’une de ces équipes était cependant Hardin Calhoun, mais c’était définitivement un effort difficile avec Greenfield gagnant 14-7.

Prendre: Champ vert

Cumberland contre Rushville : Cumberland est au milieu d’une séquence de sept victoires consécutives après avoir abandonné ses deux matchs hors conférence à deux membres solides du champ des séries éliminatoires (Tuscola et Shelbyville). Rushville a perdu ses trois matchs contre des équipes qui ont atteint les séries éliminatoires tout en accumulant des points contre des adversaires qui ne l’ont pas fait.

Prendre: Cumberland