Analyse de l’US Open : 10 notes à connaître sur la victoire de Wyndham Clark

Le show business adore les histoires d’opprimés. Dimanche, à l’ombre du célèbre panneau Hollywood, Wyndham Clark a écrit l’un des siens.

Avec un large éventail de stars du jeu juste derrière lui, Clark n’a pas cillé sur la plus grande scène de sa carrière. Avec une foule de fans entourant la scène, un coup roulé de 60 pieds sur le 72e green a scellé sa deuxième victoire en autant de mois et sa première victoire majeure dans un championnat. Pour la cinquième année consécutive, le champion de l’US Open est un premier grand vainqueur.

Voici les meilleurs chiffres et notes à connaître lors d’une finale passionnante du 123e Open des États-Unis.

1. Au cours des deux derniers jours, chaque fois qu’il semblait que ce moment devenait trop grand pour Clark, il avait rapidement réfuté cette idée. Ses deux bogeys sur le neuf de retour samedi ont été immédiatement suivis de birdies. Jouant en tant que meneur de 54 trous pour la première fois de sa carrière, il a sprinté dimanche avec trois oiselets dans ses six premiers trous. Il a raté le green des trois trous consécutifs réglementaires pour la première fois de la semaine des numéros 15 à 17. Pas de soucis : ébréchez-le à l’intérieur de deux pieds à 17, puis faites le pair pour clôturer le plus grand tour de votre vie.

Clark a mis la pression à plusieurs reprises sur son jeu court cette semaine, alors qu’il se classait au 43e rang moyen en coups gagnés. Ses mains répondirent avec brio. Sur les coups autour du green (chips, coups de bunker, etc.) cette semaine, Clark a en moyenne 5 pieds 9 pouces du trou – le meilleur de tous sur le terrain et plus de quatre pieds de mieux que la moyenne. Clark est entré dans la semaine avec une moyenne de 0,63 coups gagnés autour du green par 72 trous pour la saison. Au LACC, il a gagné près de quatre tirs complets sur la compétition dans cette statistique.

2. À 123,4 miles par heure, Clark a l’une des vitesses moyennes de tête de club les plus rapides du PGA Tour. Il a profité de cette puissance cette semaine, se classant deuxième du peloton pour les coups gagnés au départ. Cela a invariablement aidé à fournir plus d’opportunités de birdie sur les trous les plus longs du LACC – aucun joueur n’a eu une meilleure moyenne de score par cinq pour le championnat que Clark.

Clark était le 11e leader différent sur 54 trous dans une majeure masculine depuis 2011 à n’avoir jamais terminé dans le top 10 d’une majeure auparavant. Aucun des 10 hommes précédents n’a réussi à tirer 70 ou mieux ce dimanche-là ou à remporter le tournoi. Clark a fait les deux. Avant Clark, le précédent joueur à avoir gagné dans cette situation était Louis Oosthuizen à St. Andrews en 2010.

3. Clark a battu un groupe de stars très accomplies pour remporter la plus grande victoire de sa jeune carrière. Les anciens grands vainqueurs Rory McIlroy, Scottie Scheffler et Cameron Smith ont respectivement terminé deuxième, troisième et quatrième. La dernière fois qu’un joueur a remporté sa première victoire majeure avec les précédents vainqueurs majeurs terminant aux trois prochaines places, c’était en 2015, lorsque Jordan Spieth s’est enfui par quatre tirs à Augusta National. Cette semaine-là, Phil Mickelson, Justin Rose et McIlroy ont terminé juste derrière Spieth.

4. Le peloton a fait en moyenne 71,76 coups par tour au LACC, la première fois dans l’histoire de l’US Open, le peloton a réussi un score meilleur que 72. Quoi qu’il en soit, les chiffres sont présentés, ce fut une semaine historique pour marquer à ce championnat. Les deux premiers tours de 62 de l’histoire de l’US Open se sont terminés à moins d’une demi-heure d’intervalle jeudi. Plusieurs joueurs ont enregistré des scores de neuf trous de 29 pour la première fois (Tom Kim samedi et Austin Eckroat dimanche). Il y avait 10 tours de 65 ou moins, deux fois plus que n’importe quel autre US Open de l’histoire.

Il y a eu une pause définie dans le parcours en ce qui concerne la difficulté cette semaine. Sur les trous 1 à 10, le peloton était un combiné de 72 au-dessus de la normale sur les quatre tours. Sur les trous 11 à 18, le terrain était de 713 au-dessus de la normale.



Le 63 dimanche de Tommy Fleetwood a été l’un des plus bas de la semaine. (Kiyoshi Mio / États-Unis aujourd’hui)

5. L’attente de Rory McIlroy pour remporter un cinquième championnat majeur se poursuivra au moins jusqu’à l’Open Championship du mois prochain au Royal Liverpool. Son score total de 271 sur 72 trous cette semaine est le plus bas de l’histoire de l’US Open par un joueur qui n’a pas gagné. Dimanche a marqué son 19e top 10 dans un tournoi majeur depuis sa victoire à la PGA 2014, le plus de tous les joueurs de cette période. Il s’agit de sa troisième deuxième place dans une majeure, après l’Open 2018 et le Masters 2022.

Le match du tee au green de McIlroy cette semaine a été superbe, car il a mené le peloton dans les deux coups gagnés sur le tee et les coups gagnés du tee au green. Ses 59 greens en régulation n’étaient pas seulement les meilleurs du terrain, ils ont égalé le plus touché par n’importe quel joueur de l’histoire de l’US Open qui n’a pas gagné cette semaine-là. Mais comme lors de la ronde finale l’été dernier à St. Andrews, il n’a apparemment pas réussi à faire tomber un putt. McIlroy n’a fait qu’un putt de plus de cinq pieds toute la journée et a perdu plus de deux coups complets sur le terrain sur les verts.

6. Scottie Scheffler a terminé seul à la troisième place – c’est son huitième top 10 dans les 10 dernières majeures. Scheffler a gagné des coups en participant aux trois premiers tours cette semaine, la première fois qu’il a fait cela dans un tournoi de toute la saison. Cela ne s’est pas reporté à dimanche, cependant, car il a perdu plus d’un coup sur le terrain – et cela comprenait une bombe de 51 pieds à 13 ans.

Scheffler a maintenant terminé T-7 ou mieux dans chacun des trois derniers US Open, l’un des deux hommes à le faire (McIlroy). Il quitte LA en tête du circuit cette saison dans pratiquement toutes les statistiques de frappe de balle significatives, mais 138e en coups gagnés par tour.

7. Rickie Fowler a manqué de magie au tour final, cardant un 75 de clôture pour terminer à égalité pour la cinquième place. Fowler est maintenant 2 sur 10 dans les événements du PGA Tour et les championnats majeurs en convertissant les avances et les co-leaders de 54 trous en victoires. C’est une fin amère à ce qui a été une semaine remarquable : Fowler a réussi 23 birdies ou mieux, un de moins que le record du championnat que Brendan Steele a établi lors de l’édition 2017 (22 birdies, 2 eagles).

Fowler n’a pas pu maintenir son rythme fulgurant sur les verts pendant deux tours. Lors de son premier tour 62, Fowler a gagné 4,75 coups sur le terrain avec son putter seul, éclairant LACC à hauteur de 111 pieds de marques. Mais chaque jour, ses coups gagnaient du putt et les pieds de putts faisaient chuter le nombre par rapport au tour précédent, se terminant par -1,5 coups perdus dimanche.

Le T5 de Fowler est son meilleur résultat dans un majeur depuis le Masters 2018 (finaliste). C’est la neuvième fois qu’il termine dans le top cinq d’un tournoi majeur depuis 2011, le plus de tous les joueurs sans victoire au cours de cette période.

8. Tommy Fleetwood a été l’histoire des premières heures de départ de dimanche, alors qu’il a tiré le troisième tour de 63 ou moins cette semaine. Cela rappelait ses 63 coups durs il y a cinq ans à Shinnecock, quand il s’est retrouvé à un seul coup derrière Brooks Koepka. Fleetwood n’est que le quatrième homme à enregistrer plusieurs manches de 63 ou mieux dans sa carrière de championnat majeur, rejoignant Greg Norman, Vijay Singh et Koepka. Son tour a été mis en évidence par des aigles à six et 14 ans, seulement la sixième fois au cours des 20 dernières années qu’un joueur a fait plusieurs aigles dans le même tour de l’US Open.

9. Cameron Smith a terminé seul à la quatrième place, le meilleur résultat de l’US Open par un champion en titre de l’Open depuis que Tiger Woods a terminé à égalité au deuxième rang à Oakmont en 2007. Smith a joué les neuf derniers au LACC en 3 sous un jour où le peloton avait en moyenne un tir- et demi au-dessus de la normale de ce côté. Il se rendra à Hoylake le mois prochain pour tenter de devenir le premier vainqueur consécutif de l’Open depuis Padraig Harrington en 2008, et le deuxième Australien à remporter un Open au Royal Liverpool. Peter Thomson y a remporté la troisième de ses cinq victoires en Open en 1956.

dix. L’Open du mois prochain est le premier retour au Royal Liverpool depuis que McIlroy a battu Fowler et Sergio Garcia par deux coups là-bas en 2014. Chacun des deux derniers Open disputés là-bas a donné de faibles totaux de victoires – 18 sous par Woods en 2006 et 17 sous. par McIlroy il y a neuf ans. Personne ne sait si le golf professionnel a plus de clarté sur son avenir organisationnel à ce stade. Ce que les fans de golf peuvent espérer, cependant, c’est davantage le drame qui a enveloppé les derniers trous du LACC tard dimanche.

La dernière majeure masculine de l’année commence dans 32 jours.

(Photo du haut de Wyndham Clark : Sean M. Haffey / Getty Images)