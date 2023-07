Analyse de l’Open Championship : ce qu’il faut savoir sur Christo Lamprecht, Tommy Fleetwood et plus

Après le Jour 1 au Royal Liverpool, un classement éclectique est surmonté d’un trio à 5 sous de trois continents.

La première moitié du tirage au sort avait l’avantage au premier tour, avec une moyenne de score combinée d’environ un coup plus facile que ceux qui ont joué l’après-midi.

Voici les meilleurs chiffres et notes à connaître de la première manche du 151e Open Championship.

1. Pour la deuxième fois seulement au cours des 50 dernières années, un amateur détient la tête ou la co-tête du premier tour à The Open. Le Sud-Africain de 22 ans Christo Lamprecht, vainqueur du championnat amateur cette année, a tiré un 66 de 5 sous la normale, maîtrisant parfois le Royal Liverpool jeudi. À 6 pieds 8 pouces, l’effet de levier de Lamprecht aide à générer une vitesse de swing extrême. Le leader du PGA Tour cette saison en vitesse de balle moyenne est Cameron Champ, à 190,7 mph. Lamprecht navigue au milieu des années 190 et l’aurait augmenté jusqu’à 210 mph sur le practice.

Lors des 12 précédents Open Championships organisés au Royal Liverpool, aucun amateur n’avait enregistré une manche dans les années 60. Un seul amateur dans l’histoire a enregistré un premier tour inférieur aux 66 de Lamprecht: Tom Lewis, qui a tiré 65 au Royal St. George’s en 2011. Lamprecht est considéré comme le plus grand joueur à détenir la tête d’un championnat majeur. Un senior montant à Georgia Tech, peut-être qu’il peut donner quelques minutes au nouvel entraîneur-chef de basket-ball Damon Stoudamire cet hiver. Le dernier amateur à terminer dans le top cinq à l’Open était un autre grand homme : 6-6 Chris Wood en 2008.

2. Jouant à seulement 20 miles au nord de l’endroit où il a grandi, Tommy Fleetwood a ravi les galeries de Hoylake jeudi avec un premier tour 66, le premier tour le plus bas de sa carrière dans un championnat majeur. Fleetwood est un total combiné de 33 sous la normale à l’Open Championship depuis 2018, le meilleur total cumulé de tous les joueurs de cette période. L’Anglais a gagné des coups dans le sac jeudi mais a été particulièrement habile sur les greens, se classant cinquième du peloton pour les coups gagnés.

Ces dernières années, les démarrages lents ont tourmenté Fleetwood dans les majors. Entrant cette semaine, Fleetwood était un combiné de 15 au-dessus de la normale lors de la première manche des championnats majeurs depuis le début de 2021. Ces chiffres s’améliorent au fil de la semaine: 5 au-dessus de la ronde 2 et 10 sous le week-end. Fleetwood a été l’un des artistes les plus équilibrés du PGA Tour cette saison; il est le seul joueur actuellement classé dans le top 30 dans toutes les catégories de coups gagnés. Sera-ce la semaine où il percera avec sa première victoire majeure?

Tommy Fleetwood se tenait sur le 18e green du Royal Liverpool, a enlevé son chapeau et a reçu une ovation debout de la foule. Des cris de « Vas-y, Tommy ! » l’avait suivi toute la journée et il a répondu avec un brillant premier tour.@TheAthleticFC #L’Ouverture https://t.co/gtAsFZfbo9 – Dan Sheldon (@dansheldonsport) 20 juillet 2023

3. Emiliano Grillo est le troisième membre de notre triumvirat de tête, réussissant un putt de birdie de 51 pieds sur le n ° 18 pour rejoindre Lamprecht et Fleetwood au sommet du tableau. Ce birdie sur le dernier trou n’était pas seulement son plus long de la journée ; c’était aussi le putt le plus long qu’il ait fait de toute la saison. Grillo gagne de l’argent semaine après semaine en étant l’un des meilleurs joueurs de fer du circuit, et cela n’a pas changé jeudi. L’Argentin a récolté plus de 3,5 coups sur le terrain avec son jeu d’approche jeudi, quatrième de tous les joueurs.

Hoylake a des liens importants avec l’Argentine dans son passé : le Royal Liverpool est le site de la seule victoire de championnat majeur de Roberto De Vicenzo à l’Open de 1967. Avant Grillo, le dernier joueur argentin à mener ou co-diriger après le premier tour de l’Open était Vicente Fernandez au Royal Birkdale en 1971. Les deux meilleurs résultats de championnat majeur de Grillo sont survenus à l’Open : une égalité pour la 12e place en 2016 et 2021.

4. Trois joueurs ont cardé des rounds de 67, les mettant chacun en retrait après jeudi. Parmi eux se trouve le vétéran du PGA Tour Brian Harman, l’un des quatre joueurs à avoir terminé dans le top 20 à l’Open au cours des deux dernières années. Harman est entré cette semaine sur une belle forme, terminant 12e ou mieux à chacun de ses trois derniers départs. Jeudi, il a illuminé les greens de Hoylake, se classant deuxième du peloton pour les coups gagnés (+4,12).

Le champion en titre de l’US Open, Wyndham Clark, est la tête d’affiche d’un groupe de six joueurs qui en ont tiré 67. Clark s’est bien acquitté de son premier tour majeur depuis qu’il est devenu un grand vainqueur, frappant 14 des 18 greens et ne cardant qu’un seul bogey. Au cours des 16 premiers rounds de sa carrière majeure, Clark n’a tiré sous le par qu’à deux reprises. Il l’a maintenant fait dans quatre de ses cinq derniers tours dans les plus grands événements du jeu. Le dernier joueur à avoir remporté l’US Open et l’Open Championship au cours de la même saison était Tiger Woods en 2000.

5. Malgré une paire de 6 sur son tableau de bord, Jordan Spieth a tiré un 69 de 2 sous la normale, le plaçant carrément dans le mix avant vendredi. Le vainqueur de l’Open 2017 est un incontournable de ce championnat, menant tous les joueurs au score à la normale (-56), aux rondes dans les années 60 (20) et aux birdies ou mieux par ronde (4,52) depuis 2015. Après avoir mis son nom partout dans la section « le plus jeune depuis » du PGA Tour et des records du championnat majeur, il serait normal que Spieth remporte une autre grande victoire juste avant de dire au revoir à ses 20 ans (il aura 30 ans la semaine prochaine).

6. Cinq semble être le nombre magique lorsqu’il s’agit de passer au crible qui a encore une chance réaliste de gagner cette chose. Depuis 1970, 50 des 52 champions de l’Open ont été à moins de cinq coups de la tête après le premier tour. Personne n’est venu de plus de cinq sur le rythme après le Jour 1 pour gagner depuis Mark O’Meara en 1998 – 2 ans et demi avant la naissance de Lamprecht. Chacun des 12 précédents vainqueurs de l’Open au Royal Liverpool était également à moins de cinq de la tête après 18 trous. Ce n’est pas un bon précédent historique pour beaucoup des meilleurs du jeu, comme Cameron Smith (+1), Collin Morikawa (+2) et Jon Rahm (+3).

7. Scottie Scheffler (-1) et Rory McIlroy (pair pair) sont statistiquement les deux meilleurs attaquants du ballon chez les hommes. Ils se classent 1-2 cette saison sur le PGA Tour en coups gagnés du tee au green par tour. Ils se classent également 1-2 en coups gagnés en frappe de balle par tour dans les tournois majeurs au cours des deux dernières années. Ils se sont également classés 1-2 la semaine dernière à l’Open d’Écosse en performance tee-to-green. Les deux ont été pour la plupart formidables lorsqu’ils ont effectué des coups complets jeudi, se combinant pour gagner plus de huit coups sur le terrain avec leurs entraînements et leurs coups d’approche seuls.

Le club le plus court dans le sac était une autre histoire. Scheffler – qui ne s’est pas classé dans le top 30 des coups gagnés dans aucun événement du PGA Tour depuis février – s’est classé 129e sur le terrain jeudi sur les greens. McIlroy a perdu plus d’un demi-coup lors de la première manche, quelques jours seulement après s’être classé parmi les cinq premiers de cette métrique lors de la dernière manche de sa victoire à l’Open d’Écosse.

Il est étrange de dire cela à propos d’un homme qui a passé sa carrière professionnelle à effacer les par 5, mais le par de clôture de McIlroy sur le n ° 18 aujourd’hui a été un moment extrêmement positif. Après avoir été emprisonné pour un coup par un bunker de pot au bord du green, le fait que McIlroy passe de 10 pieds pour terminer le tour signifiait qu’il a joué ses six derniers trous sans bogey. Cela l’a également maintenu à moins de cinq des leaders, un nombre dont nous avons souligné l’importance précédemment.

8. Après un premier tour de 82, il est officiellement temps de s’inquiéter pour Justin Thomas. L’ancien n ° 1 mondial a maintenant obtenu des scores consécutifs de 80 ou plus dans les majeures après son deuxième tour de 81 le mois dernier au LACC. Thomas est l’un des quatre joueurs à avoir plusieurs rondes de plus de 80 dans les majors en 2023. Les trois autres sont Sandy Lyle, 65 ans, Shaun Micheel (qui n’a pas joué de majeur autre que la PGA depuis plus d’une décennie) et le professionnel du club PGA Chris Sanger.

Alors que la Ryder Cup est invariablement dans les esprits, une autre échéance se profile à l’horizon immédiat. Thomas est entré dans la semaine 75e du classement de la FedExCup, qui est en dehors du top 70 pour accéder aux séries éliminatoires du PGA Tour. Personne n’a fait la coupe à l’Open après un premier tour de 82 ou plus depuis 1999. Cela ne laisserait à Thomas que deux événements – le 3M Open de la semaine prochaine et le championnat Wyndham – pour se hisser en position éliminatoire.

Le 17e trou à Hoylake le jour 1. Avec 1️⃣0️⃣6️⃣ pars, les meilleurs du monde avaient peur de s’en prendre. Il y a eu du drame, de l’agonie, une « jument » + du chahut, un arrêt de sable miraculeux et Henrik Stenson a failli avoir un as. Journée amusante, sport amusant @TheAthleticFC https://t.co/S4sSnkQDzc — Gregg Evans (@greggevans40) 20 juillet 2023

9. Le champion en titre de la PGA, Brooks Koepka, a joué ses huit derniers trous en 3 sous pour revenir sous le par. Boutonner les choses avec le driver irait loin – Koepka n’a frappé que huit fairways jeudi malgré le classement 65e dans le domaine en termes d’utilisation du driver, choisissant un club moindre six fois sur les normales 4 et 5. Au cours de trois tournois majeurs cette année, Koepka a gagné plus de 8,4 coups sur le terrain sur des coups de départ. Il a perdu des coups dans cette statistique au premier tour.

Quand Koepka entame un majeur avec un succès même modéré, il semble inévitable. C’est la 18e fois qu’il débute une majeure avec un premier tour sous le par. Dans 10 des 17 cas précédents, il a terminé dans les cinq premiers. La constance de Koepka est remarquable dans les majeures. Depuis 2016, 29,5% de tous les tours majeurs joués ont abouti à des scores inférieurs au par. Pour Koepka, ce nombre est supérieur à 59 %.

dix. Onze des 12 derniers vainqueurs des championnats majeurs masculins ont été à égalité au neuvième rang ou mieux après le premier tour. Lorsque vous pensez au positionnement pour le week-end, considérez ceci : moins de 10 % des vainqueurs de l’Open au cours des 100 dernières années ont été en dehors du top 10 entrant dans la troisième manche. Les deux derniers hommes à remporter le Claret Jug, Morikawa et Smith, sont tombés bas vendredi, chacun cardant des tours de 64.

(Photo de Christo Lamprecht : Jared C. Tilton / Getty Images)