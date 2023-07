Analyse de l’alignement de la Coupe du Monde FIBA ​​2023 : comment chaque joueur de l’équipe américaine s’intègre dans l’alignement

LAS VEGAS – Team USA a annoncé jeudi sa liste de 12 joueurs pour la Coupe du Monde FIBA ​​​​2023, confirmant tous les engagements précédemment annoncés par L’athlétisme et autres points de vente.

Les Américains, entraînés par Steve Kerr avec Grant Hill comme directeur général, comprennent le joueur défensif de l’année en titre Jaren Jackson Jr., la recrue de l’année Paolo Banchero et les étoiles Tyrese Haliburton et Anthony Edwards. Les futurs All-Stars probables Jalen Brunson et Mikal Bridges font partie de cette équipe, tout comme Austin Reaves.

L’équipe a annoncé jeudi, sauf blessure, maladie ou urgence familiale au cours du mois prochain, se réunira à Las Vegas pour un camp d’entraînement le 3 août, et le premier match de Coupe du monde des Américains aura lieu le 26 août contre la Nouvelle-Zélande, dans le Philippines.

Le futur c’est maintenant. Présentation de l’équipe nationale masculine des États-Unis 2023 ! 🇺🇸 #USABMNT X #WinForUSA pic.twitter.com/aSx7YJxUxT – Basket-ball américain (@usabasketball) 6 juillet 2023

Vous trouverez ci-dessous les 12 joueurs américains, avec un aperçu de la manière dont ils pourraient s’intégrer dans la composition, la rotation et le plan global de Kerr pour remporter une Coupe du monde pour la première fois depuis 2014. L’équipe américaine a terminé septième en 2019 en Chine (mais est un quatre- médaillé d’or olympique en titre):

Gardes

Jalen Brunson, 26 ans, New York Knicks

Brunson a récolté en moyenne 24 points et 6,2 passes décisives la saison dernière. Comme c’est généralement le cas avec des équipes de calibre All-Star comme celle-ci, le meneur de jeu est un choix difficile lorsqu’il s’agit de savoir qui doit commencer. Brunson, à 6 pieds 1 pouce, est le plus petit garde de la liste, et les petits gardes ne réussissent généralement pas aussi bien dans le jeu international (voir Kemba Walker et Damian Lillard), mais Brunson est épais et peut marquer dans le trafic. Il est aussi plus âgé que Haliburton, et Kerr pourrait vouloir autant d’expérience sur le terrain avec une équipe qui n’a aucun joueur qui ait déjà joué pour l’équipe nationale masculine des États-Unis.

Tyrese Haliburton, 23 ans, Indiana Pacers

Haliburton a disputé son premier match des étoiles la saison dernière et a terminé avec des moyennes de 20,7 points et 10,4 passes. Il est beaucoup plus grand que Brunson à 6 pieds 5 pouces, a une vitesse explosive et, comme vous pouvez le constater d’après les nombres de passes décisives, est un distributeur. Le match international se joue avec moins d’espace, donc l’équipe américaine voudra utiliser sa vitesse à son avantage. Haliburton et Brunson auront tous deux beaucoup de minutes, et peut-être que les compétences de Haliburton en tant que passeur pourraient faire de lui un meilleur candidat pour commencer lorsqu’il partage le sol avec quatre autres joueurs capables d’obtenir des seaux.

Anthony Edwards, 21 ans, Timberwolves du Minnesota

Edwards a fait son premier match des étoiles la saison dernière et a terminé avec des moyennes de 24,6 points, 5,8 planches et 4,4 passes décisives. Il est l’un des deux joueurs de cette liste (Haliburton est l’autre) qui vient d’être signé pour une prolongation maximale désignée, d’une valeur maximale de 260 millions de dollars. Edwards pourrait être le joueur le plus explosif, tout compte fait, sur la liste des États-Unis, a faim de ce moment et est susceptible de se faire un plus grand nom dans le monde entier dans ce tournoi. Mais pour faire du cinq de départ de Kerr, Edwards devra défendre. Sinon, il est de loin le meilleur sixième homme de ce tournoi.

Austin Reaves, 25 ans, Lakers de Los Angeles

Reaves a récolté en moyenne 13 points et tiré 39,8% sur une plage de 3 points la saison dernière, et était encore meilleur en séries éliminatoires, avec une moyenne de 16,9 points et un tir de 44,3% en profondeur. Reaves mesure un pouce de plus qu’Edwards et s’est révélé être un joueur à double sens pour les Lakers, en particulier lors des séries éliminatoires. La recette du succès dans le jeu FIBA ​​​​est de grands gardes qui peuvent tirer et défendre, et Reaves s’adapte au moule – c’est pourquoi il ne peut pas être compté dans ce jeu de devinettes auquel nous jouons en ce moment. Il est également un autre manieur de balle, ce qui peut lui faire gagner des minutes, et c’est aussi un bon joueur dans le milieu de gamme.

Ailes

Brandon Ingram, 25 ans, pélicans de la Nouvelle-Orléans

Ancien All-Star qui a été blessé pendant une grande partie de la saison dernière, Ingram a récolté en moyenne 24,7 points et 5,8 passes décisives par match en 45 matchs. Pour moi, il est l’un des deux verrous à commencer pour Kerr et a une chance d’être une force en tant que buteur comme Carmelo Anthony l’a été dans toutes ses tournées avec l’équipe américaine (le meilleur buteur de tous les temps du programme). À 6 pieds 8 pouces, Ingram peut marquer de n’importe où sur le sol. Il peut arriver au bord, est excellent dans le milieu de gamme et à la fin d’un match serré est un candidat pour tirer le dernier coup.

Mikal Bridges, 26 ans, filets de Brooklyn

Je l’énumère ici comme ailier parce qu’à 6 pieds 6 pouces, il est un peu plus grand qu’Edwards ou Reaves, mais Kerr pourrait facilement le jouer aux deux avec Ingram comme petit attaquant. Bridges est un fou à double sens, un excellent défenseur qui peut garder au-dessus de sa position et a récolté en moyenne 26,1 points après l’échange de Phoenix à Brooklyn – où il est devenu l’homme principal des Nets en attaque. Est-ce que je viens de me convaincre, toi et Kerr, de commencer Bridges et de jouer gros ? Ou est-ce que les Américains vont un peu plus petit dans la zone avant avec Ingram à quatre, et une combinaison de Bridges/Edwards/Reaves jouant les deux ailes ? Gardez simplement à l’esprit la formule gagnante en ce qui concerne les gardes (et les attaquants) de la FIBA ​​- les gros tireurs et les défenseurs. Les ponts s’adaptent.

Josh Hart, 28 ans, New York Knicks

Hart est d’abord un défenseur, peut garder bien au-dessus de sa position à 6 pieds 5 pouces et, vous regardez, jouera des minutes significatives dans un match serré où les Américains ont besoin d’un arrêt. Il joue le rôle joué par Derrick White en 2019. Hart était également un tireur à 3 points à 37% la saison dernière, ce qui en fait peut-être une option plus viable que White ne l’était à ce stade de sa carrière (White est depuis devenu un joueur qui en fait aurait eu du sens sur cette liste).

Grands

Jaren Jackson Jr., 23 ans, Memphis Grizzlies

Jackson est l’autre verrou pour commencer. À 6 pieds 11 pouces, il est le meilleur bloqueur de tirs de la NBA deux années consécutives (3,0 blocs par match la saison dernière) et une menace sérieuse pour marquer (18,6 points par match). Selon les règles de la FIBA, il n’y a presque pas de gardien de but, donc Jackson, qui dans le schéma défensif des Grizzlies est souvent en position de sauter pour des blocs, va être encore plus efficace pour l’équipe américaine. Ce que Jackson apporte est quelque chose que les Américains ont cruellement manqué en 2019, lorsque les choses sont allées (bien) au sud lors de la Coupe du monde en Chine et aux Jeux olympiques de Tokyo, où ils ont quand même gagné. Jackson, soit dit en passant, est l’un des joueurs de cette équipe avec une excellente chance de faire partie de la liste américaine pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Il est la pierre angulaire de ce que Kerr/Hill essaient de faire.

Paolo Banchero, 20 ans, Magic d’Orlando

Banchero est le plus jeune joueur de la liste, mais son jeu en est un autre qui appartient à la scène internationale. Il bouge si bien à 6 pieds 10 pouces, et il est doué pour quelque chose que les Américains n’ont peut-être pas une tonne dans leur rotation – il peut obtenir un rebond. Banchero a précédemment déclaré (à plusieurs reprises) qu’il avait l’intention de jouer pour l’Italie, donc, et je ne fais que deviner ici, mais pour qu’il s’engage auprès des Américains, il l’a probablement fait avec au moins un indice qu’il obtiendrait un regard à quelques grandes minutes.

Bobby Portis, 28 ans, Milwaukee Bucks

Statistiquement, Portis est le meilleur rebondeur de cette équipe (moyenne de 9,6 par match la saison dernière) et il est un stretch-5, grâce à ces 37% de tirs à 3 points. Pensez à lui de cette façon… quand les Américains affrontent la France et que Rudy Gobert se tient là devant la jante avec les bras tendus haut, mettre Portis au sol laisse les Français et Gobert avec une décision difficile, du moins théoriquement. Vont-ils laisser Portis tirer ? Gobert devra-t-il le chasser là-bas ? Et puis, si Portis fait ces 3 – comme il l’a fait lors de la course au titre des Bucks en 2021 – la France devrait-elle envisager d’asseoir Gobert pour quelqu’un qui peut chasser Portis? Portis est plus polyvalent que Kevin Love maintenant, mais si vous vous en souvenez, Love faisait à l’origine partie de la dernière équipe olympique. La question de Gobert était principalement pourquoi.

Cam Johnson, 27 ans, filets de Brooklyn

Johnson est un tireur à 40% de 3. Un peu « sous-dimensionné » à 6 pieds 8 pouces pour une partie de ce dont nous parlons, mais il a joué plus gros en NBA, est un solide défenseur et, encore une fois, peut donner un espacement au sol dans un style de basket où il n’y en a pas autant. Il est une bonne option contre un adversaire plus petit et plus rapide et offre une excellente profondeur. Il ne se souciera pas du rôle qui lui est confié. Johnson ne possède pas le pouvoir vedette de certains autres joueurs mentionnés ici, mais la formule pour gagner à l’échelle internationale n’est plus simplement de choisir 12 All-Stars. Il s’agit de trouver la bonne combinaison d’attitudes et d’ensembles de compétences.

Walker Kessler, 21 ans, Utah Jazz

Kessler est le joueur le plus grand des Américains à 7 pieds et a réalisé en moyenne 2,3 blocs par match en tant que recrue la saison dernière. Si Jackson a des problèmes de faute, ou si Kerr veut jouer très gros et espère qu’il peut obtenir suffisamment de points des autres sur le terrain, alors Kessler devient une option. Le tir fautif de 51,6% est un problème. Mais si l’équipe américaine compte sur Kessler pour l’attaque, quelque chose a mal tourné. Il offre de la profondeur en tant que protecteur de jante, un bien précieux compte tenu du style de jeu FIBA. Ce sera également une excellente expérience pour Kessler (et Banchero, d’ailleurs) de faire partie de l’équipe américaine si tôt dans leur carrière, s’entraînant tous les jours contre des joueurs comme celui-ci avec l’entraînement de Kerr, Tyronn Lue et Erik Spoelstra – trois des meilleur de la NBA.

Lecture obligatoire

(Photo : Petre Thomas / USA Today)