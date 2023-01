Analyse de l’ADN ancien : 10 technologies révolutionnaires 2023

Aujourd’hui, les scientifiques peuvent même analyser des traces microscopiques d’ADN trouvées dans terre dans laquelle les Néandertaliens urinaient-pas de dents ou d’os nécessaires. En novembre, le domaine désormais connu sous le nom de paléogénétique a occupé le devant de la scène lorsque Svante Pääbo, généticien à l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutive, a remporté un prix Nobel pour son travail fondateur.

L’analyse de l’ADN ancien a conduit à la découverte de deux espèces humaines disparues –Homo luzonensis et Denisovans – et nous a appris que les humains modernes portent une quantité substantielle d’ADN Denisovan et Néandertal. Et le nombre d’individus humains anciens pour lesquels nous disposons désormais de données sur l’ensemble du génome a a sauté de façon drastiquede seulement cinq en 2010 à 5 550 en 2020.

En indiquant que la population de l’Inde provenait d’un mélange d’ancêtres, ces techniques ont sapé le système des castes. L’ADN d’un champ de bataille vieux de 2 500 ans en Sicile a révélé que les armées grecques antiques étaient plus diversifiées que les historiens ne le décrivaient.

Les anciens échantillons peuvent également percer les mystères de la santé moderne. L’année dernière, les scientifiques ont identifié une seule mutation qui rendait les gens 40% plus susceptibles de survivre à la Mort noire– et c’est aussi un facteur de risque pour les problèmes auto-immuns comme la maladie de Crohn.

Les différences dans la façon dont les cultures pensent que les restes humains doivent être traités continueront de créer des questions éthiques et logistiques pour les chercheurs qui cherchent à travailler avec l’ADN ancien. Mais ses révélations réécrivent déjà l’histoire.