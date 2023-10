Analyse de l’actualité : avec des actions sur les lois sur les drogues, la santé mentale et le travail, Newsom se dirige vers le centre au cours de son deuxième mandat

Lorsque le gouverneur Gavin Newsom a déposé son veto vendredi soir, clôturant le livre de sa cinquième année d’élaboration de lois pour la Californie, des signes ont émergé indiquant qu’au cours de son deuxième mandat à la tête de l’État, le démocrate libéral de San Francisco dérive vers le politique. centre.

Il a opposé son veto aux projets de loi décriminaliser les drogues psychédéliques et permettre Cafés de style amstellodamois pour fumer de l’herbe . Il s’est opposé aux puissants syndicats rejeter un projet de loi qui aurait permis aux travailleurs de percevoir des allocations de chômage quand ils frappent.

Il a abrogé deux lois initialement défendues par la gauche mais qui se sont révélées inefficaces : l’interdiction de voyages gouvernementaux dans des États anti-LGBTQ des politiques et une loi punir les médecins qui diffusent des informations erronées sur le COVID .

Et il a mis tout son poids en faveur de la législation pour réformer les soins de santé mentale système et augmenter sanctions pénales pour trafic sexuel d’enfants qui bénéficiait d’un soutien important de la part des républicains – et le mettait en désaccord avec nombre de ses alliés progressistes. En signant le projet de loi sur le trafic, Newsom a été critiqué pour avoir promulgué la première extension depuis des années de la loi californienne des « trois fautes » que les groupes de réforme de la justice pénale accusent de remplir les prisons.

L’évolution de Newsom vers le centrisme cette année était plus un pas qu’un bond, bien sûr. Il a quand même signé environ 85 % des quelque 1 000 projets de loi que le Parlement démocrate lui a envoyés et a adopté des mesures progressistes, les premières au pays, qui augmenteront les salaires des travailleurs. travailleurs dans la restauration rapide et secteurs de la santé et tenter de freiner le changement climatique en obligeant les grandes entreprises à divulguer publiquement leurs émissions de gaz à effet de serre . Les candidats à la présidentielle du GOP attaquent toujours Newsom comme un épouvantail libéral, et ses relations avec les républicains californiens restent glaciales.

Mais Newsom est parfaitement conscient qu’il sera démis de ses fonctions les plus élevées de Californie dans trois ans, se référant fréquemment à lui-même comme un « futur ex-gouverneur ». L’ensemble de ses actions cette année pourrait l’aider à réfuter la perception selon laquelle il serait un libéral farfelu de Californie lors d’un futur discours auprès des électeurs de tout le pays.

« Si vous participez à une campagne nationale, vous devez être en mesure de vanter votre bonne foi modérée », a déclaré Gar Culbert, professeur de sciences politiques à Cal State Los Angeles.

« Les gens qui vont vous peindre avec le pinceau extrémiste avec lequel ils veulent vous peindre, ils seront capables de le faire. … La question est de savoir si l’on peut ou non raconter le récit que l’on souhaite.»

Newsom est sorti de deux mandats en tant que maire de San Francisco en 2011 avec un bilan modéré par rapport aux normes de la ville ultra-libérale. Entrepreneur dans le secteur du vin et de l’hôtellerie avant de se lancer en politique, Newsom était ancré dans la structure du pouvoir de l’élite de la ville. Puis, lorsqu’il s’est présenté comme gouverneur en 2018, il s’est positionné à gauche de son principal rival démocrate, l’ancien maire de Los Angeles Antonio Villaraigosa. Newsom a battu Villaraigosa lors des primaires et a navigué vers la victoire avec le fort soutien des syndicats.

Il s’est imposé comme libéral lors de son premier mandat de gouverneur, en instaurant un moratoire sur la peine de mort, en promulguant école maternelle universelle en faisant des plans pour fermer deux prisons et en poussant à éliminer progressivement les nouvelles voitures à essence en 2035. Il a repoussé une tentative de rappel et a émergé avec un air de défi.

Cette année, Newsom a rehaussé son profil politique national en lançant une campagne pour aider les démocrates dans les États dirigés par les républicains et en choisissant un combat incessant avec le gouverneur du GOP de Floride, Ron DeSantis , qui se présente à la présidence. Si Newsom décide de se présenter à la présidence à l’avenir, faire preuve d’une certaine modération lors de son deuxième mandat sera probablement un avantage.

Cela renforce sa crédibilité en tant que leader et montre qu’il ne se contente pas de se plier à l’aile gauche du parti, a déclaré le stratège démocrate Bill Wong.

« Il y a une préoccupation dont beaucoup de gens ne parlent pas, à savoir que le parti est de plus en plus déconnecté du reste du public », a déclaré Wong.

Dan Newman, assistant politique de longue date de Newsom, a déclaré que les considérations politiques font souvent partie des décisions prises par les élus. Mais il a soutenu que Newsom et son équipe accordaient la priorité au soutien d’une bonne politique.

« Trop souvent, les analyses de l’actualité axées sur les échecs politiques à cinq dimensions diminuent injustement le rôle central du personnel politique aidant le gouverneur à prendre des décisions qui correspondent à sa longue et cohérente histoire de progressiste audacieux, pragmatique et financièrement responsable », a déclaré Newman.

Pourtant, les vetos du gouverneur ont montré qu’il agit comme une force modératrice au sein de l’Assemblée législative libérale. L’une des raisons est simplement que le Parlement s’est montré exceptionnellement progressiste cette année, adopter d’importantes factures soutenues par le travail qui avait échoué dans le passé. Une autre raison est que les finances de l’État sont plus fragiles.

Le gouverneur a opposé son veto à des dizaines de projets de loi en utilisant le même paragraphe passe-partout qui affirmait qu’il n’approuverait pas les dépenses en dehors du budget annuel de l’État.

« Nous avons adopté un budget qui a comblé un déficit de plus de 30 milliards de dollars grâce à des solutions équilibrées », a écrit Newsom. « Cette année, cependant, le Parlement m’a envoyé des projets de loi en dehors de ce processus budgétaire qui, s’ils étaient tous adoptés, ajouteraient près de 19 milliards de dollars de coûts non comptabilisés dans le budget. »

C’est l’argument avancé par Newsom en opposant son veto à la législation visant à exiger un redécoupage indépendant à Los Angeles , ainsi que de nombreuses autres mesures. Parmi elles : des propositions visant à exiger les lycées fourniront des préservatifs gratuits pour les étudiants, développer des logements pour les jeunes LGBTQ+ sans abri et élargir le disponibilité de couches gratuites aux familles à faible revenu.

Bien que Newsom ait signé de nombreuses mesures soutenues par les travailleurs, y compris une loi qui permettra au personnel législatif de former des syndicats, il a également rejeté certaines priorités syndicales avec des vetos qui montrent qu’il comprend les défis d’un propriétaire d’entreprise.

Dans opposer son veto à un projet de loi qui aurait permis aux travailleurs de recevoir des allocations de chômage quand ils frappent, Newsom a écrit que cela augmenterait la dette que la Californie doit au gouvernement fédéral pour les indemnités de chômage et pourrait « considérablement [increase] impôts sur les employeurs.

Son veto sur un projet de loi qui aurait donné des protections de sécurité au travail aux nounous et aux femmes de ménage a fait valoir que « les ménages et les familles privés ne peuvent pas être réglementés exactement de la même manière que les entreprises traditionnelles ». En particulier, Newsom a appelé des réglementations sur le lieu de travail qui exigent « de fournir une station de lavage des yeux si les travailleurs domestiques utilisent des produits chimiques comme l’eau de Javel ».

Les membres de la SAG-AFTRA ont manifesté devant les studios Paramount à Hollywood le mois dernier. (Al Seib/Pour le Times)

De même, Newsom a pagayé à gauche et à droite sur la législation affectant la Silicon Valley. Il a signé un projet de loi qui tiendra les plateformes de médias sociaux responsables de leur incapacité à lutter contre la diffusion de matériels pédopornographiques. Mais il a mis le bémol à une législation qui cherchait à donner plus de pouvoir aux travailleurs contre les grandes technologies, en opposant son veto à un projet de loi qui aurait conducteurs humains requis dans les camions autonomes et un autre qui répondu aux pertes d’emplois massives dans l’industrie technologique en augmentant le délai de préavis que les entreprises doivent accorder aux travailleurs en cas de licenciement imminent.

« Je pense que Newsom, même depuis San Francisco, a toujours été généralement favorable aux travailleurs, en particulier aux travailleurs les moins bien payés, et veut aider les personnes qui vivent dans la pauvreté et je pense qu’il continue de le faire », a déclaré Lorena Gonzalez Fletcher, qui dirige la Fédération du travail de Californie.

Mais elle a ajouté qu’il y avait une différence entre aider les gens au bas de l’échelle économique, en signant des projets de loi visant à augmenter les congés de maladie payés et à augmenter le salaire minimum des employés de restaurant à 20 dollars de l’heure, par exemple, et à soutenir des politiques qui leur donnent plus de droits en matière de restauration. le lieu de travail.

« Il donne des choses aux travailleurs et c’est bien. Nous soutiendrons toujours cela, mais il y a moins de cas où il soutient les travailleurs qui s’autonomisent », a déclaré Gonzalez Fletcher.

D’autres vetos ont rejeté la politique identitaire adoptée par la plupart des législateurs démocrates en arguant que les lois existantes suffisent à résoudre les problèmes. C’est ce qu’il a fait valoir en opposant son veto à un projet de loi qui aurait fait de la Californie le premier État du pays à interdire la discrimination fondée sur la caste et à un projet de loi qui aurait fait de l’identité de genre d’un enfant un problème dans les conflits de garde entre parents. Dans les deux cas, ses messages de veto ont réitéré son engagement à garantir les droits civils de tous les Californiens, mais ont déclaré que les propositions spécifiques n’étaient pas nécessaires.

L’éloignement de Newsom de la gauche sur les questions de sans-abri, de santé mentale et de toxicomanie était également évident devant les tribunaux. Le mois dernier, il a demandé la Cour suprême conservatrice des États-Unis pour revoir les décisions de justice qui ont empêché les autorités locales de nettoyer les campements. C’était un exemple d’étranges camarades politiques alors que le gouverneur démocrate s’alignait sur juges conservateurs qui avaient demandé à la Haute Cour pour un examen similaire des mois plus tôt.

Cependant, en tant que politicien chevronné, Newsom sait que son avenir politique dépend grandement de son succès en tant que gouverneur. Pour les Californiens, cela signifie voir une amélioration tangible de la crise des sans-abrisme et de l’accessibilité au logement, ce qu’il a promis d’apporter, et pas seulement de remplir l’air de discours fleuris et de signer de nouvelles lois infructueuses poussées par la gauche.

Lors d’un événement à Los Angeles jeudi, Newsom a signé une loi visant à étendre les services de lutte contre la toxicomanie et à générer près de 6,4 milliards de dollars pour construire des installations permettant de fournir des milliers de nouveaux lits de traitement.

Les propositions, qui figureront lors du scrutin de mars 2024, ont reçu le soutien des législateurs démocrates et républicains au Capitole de l’État. Le soutien bipartisan témoigne de la pression que les électeurs exercent sur les législateurs de tout l’État et du fait que la solution choisie par Newsom n’adhère pas aux idéaux stricts du parti.

Newsom a déclaré qu’il était clair que les Californiens étaient « un peu épuisés » en regardant les politiciens lors des conférences parler de la résolution du problème.

« Leur frustration est palpable, cela va de soi », a déclaré Newsom. « Mais en fin de compte, ils ont raison d’être frustrés parce que… nous n’avons pas prouvé que nous étions capables de répondre à leurs préoccupations et à leurs anxiétés. »

Culbert, le politologue, a déclaré que l’approche centriste de Newsom sur le sans-abrisme et la santé mentale est logique car son héritage dépendra davantage des résultats que de la politique des partis.

« Si vous pouvez vous améliorer dans ce domaine, et cela a été un objectif de longue date de l’administration, c’est le moment », a déclaré Culbert. « Il ne lui reste plus beaucoup de temps. »