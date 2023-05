Analyse de la violence armée aux États-Unis

Les États-Unis sont sur le point de connaître leur année la plus meurtrière pour les fusillades de masse, tandis que les cas d’homicide et de suicide dans lesquels une arme à feu est utilisée ont également augmenté pour atteindre des niveaux record ces dernières années.

Voici quatre graphiques qui montrent l’état de la violence armée aux États-Unis.

Morts par balles en masse

Dans ce qui est peut-être le regard le plus frappant sur la situation, le nombre cumulé de personnes décédées dans des fusillades de masse en janvier de cette année était déjà en passe de dépasser le nombre total de décès au cours de chacune des cinq années précédentes. Il y a eu 89 victimes décédées au cours du premier mois de cette année, soit plus du double des 41 personnes décédées au cours de la même période l’an dernier.

L’année a commencé par une série d’incidents très médiatisés, dont la fusillade de Monterey Park au cours de laquelle 11 personnes ont été tuées et neuf autres blessées.

Il est important de noter que différentes organisations définissent différemment les tirs de masse. Par exemple, le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis définit une fusillade de masse comme « un ou plusieurs individus activement engagés dans le meurtre ou la tentative de tuer des personnes dans une zone peuplée ». Le Gun Violence Archive, un groupe à but non lucratif dédié à l’enregistrement des incidents, définit une fusillade de masse comme « quatre personnes ou plus abattues ou tuées au cours d’un seul incident, sans compter le tireur ». Cette dernière définition est conforme à la façon dont CBC définit une fusillade de masse.

Au 23 mai, 311 personnes sont mortes dans des fusillades de masse, selon Gun Violence Archive.

Homicides et suicides

Tout en recueillant une attention disproportionnée des médias, les fusillades de masse ne représentent qu’une fraction des blessures et des décès liés aux armes à feu. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, il y a eu plus de 48 000 décès par arme à feu aux États-Unis en 2021, dont plus de la moitié ont été classés comme suicides (26 328), contre 20 958 homicides documentés.

Il y a eu 665 victimes tuées dans des fusillades de masse cette année-là, selon Gun Violence Archive.

Les homicides et les suicides ont considérablement augmenté entre 2019 et 2021 alors que les États-Unis, comme d’autres pays, étaient aux prises avec une crise de santé mentale en cours.

Un plus petit nombre de décès par arme à feu étaient accidentels ou leurs origines n’ont pas pu être déterminées.

Comment les États se comparent

En examinant les données au niveau des États, les États du sud, y compris le Mississippi et la Louisiane, figuraient parmi ceux qui enregistraient les taux les plus élevés de décès liés aux armes à feu en 2021. Un rapport récent de Everytown pour la sécurité des armes à feu ont trouvé une tendance claire selon laquelle les États dotés de lois strictes sur les armes à feu voient moins de violence armée.

Comment les pays se comparent

Ce n’est un secret pour personne que les États-Unis sont une exception parmi les démocraties et les économies avancées en matière de violence armée. En 2019, le Royaume-Uni a enregistré 27 décès liés aux armes à feu, l’Australie 45, le Canada 170 et les États-Unis 13 001, selon l’Institute for Health Metrics and Evaluation. Cette année-là, il s’est classé troisième, derrière le Mexique et le Brésil. Compte tenu de sa grande population, il se classe nettement plus bas en ce qui concerne le taux de mortalité pour 100 000 personnes.

Un paquet bipartite sur la sécurité des armes à feu a été promulgué en 2022 aux États-Unis, mettant fin à des décennies d’inertie législative autour du contrôle des armes à feu, mais de profondes divisions culturelles et politiques subsistent.

Plus loin, des recherches ont montré que des millions d’Américains sont devenus de nouveaux propriétaires d’armes à feu entre 2019 et 2021, et la méfiance croissante transforme des erreurs honnêtes, comme sonner à la mauvaise porte, en altercations mortelles.