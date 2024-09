Analyse de la séance de tirs au but la plus productive du football professionnel anglais

Deepdale a été le théâtre de la séance de tirs au but la plus interminable de l’histoire du football anglais, mardi soir.

Après avoir fait match nul 1-1 dans le temps réglementaire lors de leur match du troisième tour de la Carabao Cup, Fulham et Preston North End ont tiré un nombre record de 34 pénalités à eux deux, avec un nombre étonnant de 31 trouvant le chemin des filets.

Hors éliminatoires de la FA Cup, il s’agit de la séance de tirs au but la plus productive jamais organisée dans une compétition nationale majeure anglaise. Elle a surpassé la confrontation entre Derby County et Carlisle United en League Cup en 2016, qui s’était soldée sur un score de 14-13.

Cela reflète une tendance moderne, les cinq séances de tirs au but les plus productives ayant eu lieu au cours des 13 dernières années. Cela indique peut-être une attention croissante portée aux détails lors des séances de tirs au but. C’était certainement le cas pour Fulham, selon l’entraîneur principal Marco Silva, même si cela n’a pas porté ses fruits.

« Nous nous préparons toujours », a-t-il déclaré La chaîne médiatique de Fulham« Quand on joue dans ces compétitions, préparer les tirs au but fait partie de notre routine. Parfois, on le répète, pas seulement un penalty pour un joueur. On le fait deux fois contre le même gardien. Mais c’est une chose de se préparer lors d’une séance et une autre chose quand il s’agit d’une décision aux tirs au but dans une compétition. »

Pour Fulham, la longévité de la séance de tirs au but a surpassé celle d’une soirée misérable à Aldershot en 1987, lors de ce qui était alors connu sous le nom de Freight Rovers Cup. Les Reds avaient été battus 11-10 après un match nul 1-1 dans le temps réglementaire, avec 28 penalties tirés. Gordon Davies, le meilleur buteur du club, a tiré deux penaltys lors de la séance de tirs au but et les a tous deux manqués. Pour Preston, ce résultat fait mieux qu’une victoire 10-9 contre Oldham lors de l’édition 2014-15 du Johnstone’s Paint Trophy.

Ce résultat a été une grosse surprise pour l’équipe de Championship de Paul Heckingbottom, qui a éliminé une équipe qui avait atteint les demi-finales la saison dernière. Ryan Ledson, qui avait également inscrit une sublime demi-volée dans le temps réglementaire pour Preston, a inscrit le penalty de la victoire après que Timothy Castagne (Fulham) ait tiré au-dessus de la barre. Reiss Nelson, qui était l’un des 11 remplaçants de Fulham par rapport au match nul à West Ham samedi, a marqué le but de son équipe dans le temps réglementaire.

« Le niveau des pénalités était vraiment bon » Heckingbottom a déclaré à la chaîne YouTube de Preston« Quand on se donne à fond dans le jeu, qu’on montre l’engagement dans le jeu pour arriver aux tirs au but, et qu’ils enchaînent 9-9, 10-10, 11-11… plus ça avançait, plus j’avais envie de gagner le match. Avoir une fin positive à tout ça, c’est vraiment bien. »

Pour marquer cet événement historique, et en toute vérité L’Athlétique style, voici la répartition de chaque pénalité lors d’une soirée unique à Deepdale.

N°1 : Raúl Jimenez. Fulham. Scores — 0-1

Jimenez nous donne le coup d’envoi. Il prend une énorme élan, d’environ 10 mètres. Il fait un pas de côté vers la gauche, avant de se diriger vers le ballon et de mettre le gardien Freddie Woodman dans la mauvaise direction. Cela va arriver plusieurs fois aux deux gardiens…

N° 2. Ben Whiteman. Preston. Scores — 1-1

Le capitaine de Preston, Whiteman, ouvre le score pour les locaux. Une course plus rapide, une légère hésitation, puis il envoie le ballon à droite du gardien. Steven Benda part dans la bonne direction mais ne peut pas s’approcher.

Numéro 3. Sasa Lukic. Fulham. Scores – 1-2

Woodman va dans la bonne direction, mais le penalty de Lukic, frappé fort et bas à droite du gardien, est hors de portée.

N° 4. Sam Greenwood. Preston. Scores — 2-2

La plus courte course d’élan à ce jour. Peut-être un moment de danger, un terrain de choix pour une livraison ridiculisée…

Jamais de doute. Tir fort et bas sur la droite de Benda. Le gardien ne peut pas s’en approcher. Des normes inquiétantes fixées jusqu’à présent.

N° 5. Sander Berge. Fulham. Scores — 2-3

Au-dessus de la droite de Woodman. Un deuxième penalty que le gardien a bien choisi, mais qu’il n’arrive pas à atteindre.

Non 6. Jeppe Okkels. Preston. Scores – 3-3

L’ailier Okkels ouvre son corps et vise les bacs supérieurs. C’est proche du filet latéral et bien que ce ne soit pas tout à fait haut corner, il trouve le chemin des filets. Benda part dans le bon sens mais sans résultat.

N° 7. Alex Iwobi. Fulham. Scores — 3-4

Le penalty d’Iwobi aurait été d’une hauteur décente pour un gardien de but, mais il a fait le plus dur et cela met Woodman dans la mauvaise direction. Il adresse un petit sourire au gardien de but. On continue.

N° 8. Alistair McCann. Preston. Scores — 4-4

Tu ne les sauves pas. Le milieu de terrain McCann envoie le ballon haut et loin de Benda.

N° 9. Ryan Sessegnon. Fulham. Scores — 4-5

Sessegnon garde les yeux fixés sur le gardien puis l’envoie dans le mauvais sens, mais il y a un peu de tension.

Il célèbre son but en s’approchant de Woodman et en mettant son doigt sur ses lèvres. Jusqu’à présent, les astuces du gardien ne fonctionnent pas pour aucune des deux équipes.

N° 10. Milutin Osmajic. Preston. Scores — 5-5

Osmajic, l’attaquant de Preston, a touché le moins de ballons pendant le match. Mais il a su tirer parti de cette occasion. C’est 10 sur 10 pour les meilleurs preneurs de l’équipe. Plutôt parfait dans l’ensemble. Passons maintenant à la mort subite et à ceux qui n’en ont pas eu envie…

Non 11. Timothée Castagne. Fulham. Points – 5-6

La soirée se passe bien pour Castagne à ce moment-là. Il marque son penalty, haut sur la droite du gardien, qui est envoyé dans la mauvaise direction. Le poing se lève dans la zone des visiteurs. Profite-en tant que ça dure, Timothy.

N° 12. Ryan Ledson. Preston. Scores — 6-6

C’est le reflet du penalty de Castagne. Il est haut et imparable. Le gardien part dans la mauvaise direction. Il n’est même pas proche.

N° 13. Emile Smith Rowe. Fulham. Scores — 6-7

Le joueur qui a signé le record de buts en club pour Fulham tire le premier penalty de la soirée qui semblait un peu risqué. Woodman va dans le bon sens et passe presque à côté. La vitesse du penalty le mène au but. Mais c’est un penalty précis, juste dans le coin.

N° 14. Liam Lindsay. Preston. Scores — 7-7

La plupart des penaltys de Preston sont tirés haut. C’est un jeu d’enfant. Le gardien de Fulham Benda semble plonger sous celui-ci. Le penalty de l’arrière central Lindsay est plus proche du centre que du coin, mais il est inaccessible pour Benda, impuissant. Les joueurs de Preston ne ressentent pas la pression de prendre la deuxième place.

N° 15. Issa Diop. Fulham. Scores — 7-8

Diop fait deux pas et envoie le ballon dans le filet. Woodman n’a pas encore commencé son plongeon au moment où le ballon passe devant lui. Un vrai penalty d’élite pour un défenseur central. Il obtient quelques halètements pour son culot. Si Diop marque des buts, alors cela ne va pas s’arrêter de sitôt.

N° 16. Jordan Storey. Preston. Scores — 8-8

Storey monte haut et trouve la lucarne. Benda va dans la bonne direction, mais même s’il avait deviné correctement, il ne l’arrête pas. Nous sommes maintenant bien dans le territoire où les questions commencent à se poser sur les gardiens de but… Ouvrez les boîtes de Carabao, la nuit pourrait être longue.

N° 17. Jorge Cuenca. Fulham. SAUVEGARDÉ — 8-8

Voilà à quoi devrait ressembler un penalty pour un défenseur central. Pas de ce genre de tirs en lucarne. Beau et lisible, Woodman plonge bas sur sa gauche pour parer le ballon. Grande célébration du coup de poing. C’est maintenant l’occasion de mettre fin à la séance de tirs au but…

N° 18. Kaine Kesler-Hayden. Preston. SAUVE — 8-8

Après avoir passé les dix dernières minutes à s’agiter lamentablement dans la surface de réparation, les deux gardiens se mettent soudainement à marquer. Ce penalty est abject. Kesler-Hayden peut conclure la rencontre, mais son penalty est beaucoup trop direct et central.

N° 19. Martial Godo. Fulham. Scores – 8-9

Et… le service normal reprend. Woodman plonge du mauvais côté. Le jeune Godo, 19 ans, est visiblement mécontent de Woodman, car comme Sessegnon, il s’approche de lui et le fait taire.

N° 20. Andrew Hughes. Preston. Scores — 9-9

Tout le monde veut que ce but soit marqué. Le défenseur central Hughes met encore Benda dans le mauvais sens et assure que nous verrons les deux gardiens tirer.

Non 21. Steven Benda. Fulham. Notes – 9-10

Benda réussit un penalty incroyable. Il le place dans la lucarne. Sur cette base, il est peut-être plus doué pour tirer que pour arrêter ! Woodman est le suivant…

N° 22. Freddie Woodman. Preston. Scores — 10-10

Il en va de même pour Woodman. Benda part dans la mauvaise direction. Woodman tire fort et bas. Le spectacle continue et les preneurs de premier choix reviennent…

N° 23. Raúl Jimenez. Fulham. Scores — 10-11

Tirer deux pénalités dans le même match comporte des risques. Mais ce n’est clairement pas le cas à Deepdale. Jimenez change sa course d’élan, ajoutant un deuxième tir raté. Il place également le ballon dans la lucarne, au-dessus de la portée de Woodman, qui a deviné le bon chemin.

N° 24. Ben Whiteman. Preston. Scores — 11-11

Une fois que les gardiens ont tiré un penalty, ce n’est plus vraiment amusant. Benda est à deux doigts de marquer, il place sa jambe sur le tir, qui est tiré au milieu. Il pensait que le penalty correspondrait aux standards établis plus tôt dans la séance de tirs au but. Bonnes manœuvres mentales de la part de Whiteman.

Numéro 25. Sasa Lukic. Fulham. Résultats – 11-12

Lukic tire son penalty dans la même direction et Woodman s’en souvient bien. Dommage que Lukic ait mis le ballon dans la lucarne. On continue.

N° 26. Sam Greenwood. Preston. Scores — 12-12

Le penalty bien frappé de Greenwood bat Benda à bout portant. Heckingbottom et son équipe rient sur la ligne de touche. Les parents qui doivent se coucher à l’heure prévue dans les tribunes ne sont pas amusés. Pas plus que les quelques centaines de supporters de Fulham qui ont 190 miles à parcourir une fois cet exercice de tir terminé.

N° 27. Sander Berge. Fulham. Résultats — 12-13

Berge se prépare à frapper Diop, mais envoie ensuite le ballon dans le filet. Pas dans le coin, mais cela n’a pas d’importance car Woodman a fait fausse route et il s’effondre sur le gazon. Nous sommes sûrement en territoire de meurtrissures pour les gardiens de but maintenant. Heureusement que nous ne jouons pas en Astro.

N° 28. Jeppe Okkels. Preston. Résultats – 13-13

Okkels rasoir–pointu La pénalité nous permet de continuer. Désolé.

N° 29. Alex Iwobi. Fulham. Scores — 13-14

L’oncle d’Iwobi, Jay-Jay Okocha, a déjà vu un penalty arrêté par la légende brésilienne Dida aux Jeux olympiques de 1996. Iwobi ne rate jamais son tir. On continue.

N° 30. Alistair McCann. Preston. Scores — 14-14

À ce stade, il faut un handicap. Peut-être que chaque penalty doit être tiré un mètre plus loin ? Pour le moment, il semble un peu inutile d’avoir un gardien de but. Ils ne s’approchent pas de ces tirs au but. Quelqu’un veut-il se pencher sur la barre transversale ?

N° 31. Ryan Sessegnon. Fulham. Scores — 14-15

Comment va votre chance ? Sessegnon a tenté de faire taire Woodman plus tôt, mais le gardien de Preston lui rend service. Le ballon heurte le poteau, touche le dos de Woodman et rentre au fond des filets. Cela signifie-t-il deux buts pour les gardiens ? Est-ce un but contre son camp ? Si c’est le cas, cela signifie que les gardiens ont marqué plus de buts que d’arrêts…

N° 32. Milutin Osmajic. Preston. Scores — 15-15

J’ai toujours aimé ces pénalités à l’ancienne de la MLS, avec des dribbles depuis la ligne médiane. Peut-être qu’il faudrait aussi faire intervenir un défenseur et créer un scénario en un contre un. Quoi qu’il en soit, tous les preneurs de premier choix ont pris deux pénalités et les ont marquées. C’est vraiment impressionnant de la part de Preston, car ils ont pris et marqué 11 pénalités là où un raté les aurait éliminés.

N° 33. Timothée Castagne. Fulham. MANQUE — 15-15

Finalement. Après 33 penalties, on en a un qui manque complètement le cadre. Castagne se trompe complètement, c’est trop haut et trop loin. Complètement hors norme dans le classement des penaltys de cette séance.

Évidemment, cette séance de tirs au but n’allait pas se décider sur un arrêt du gardien.

N° 34. Ryan Ledson. Preston. Scores — 16-15

C’est fini. Le but de Preston dans le temps réglementaire scelle l’issue du match. Il envoie Benda dans le mauvais sens. Une séance de tirs au but d’une qualité impressionnante prend fin.

(Photo du haut : Getty Images)