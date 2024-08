Peut-être aurions-nous dû savoir dès le début que cela allait prendre du temps.

Le milieu de terrain argentin du Panathinaïkos, Daniel Mancini, s’est avancé pour tirer le premier penalty de la séance de tirs au but contre l’Ajax, l’équipe grecque ayant marqué un but égalisateur en fin de match pour forcer le match de qualification pour la Ligue Europa jeudi soir à se dérouler aux tirs au but.

Mais s’il a bien » tiré » le penalty, il aurait tout aussi bien pu souffler sur le ballon tant il a mis de force pour le tirer. Un penalty pathétique que le gardien de 40 ans Remko Pasveer a arrêté sans difficulté était la manière la plus appropriée de débuter une séance de tirs au but qui a comporté des gags, une incompétence totale et des explosions occasionnelles d’excellence.

Au total, 34 penalties ont été inscrits. Inutile de vous le dire, c’est un record dans une compétition de l’UEFA. Au total, 25 ont été marqués, deux ont raté le cadre et sept ont été arrêtés, cinq par Pasveer et deux par le gardien du Panathinaikos Bartlomiej Dragowski.

L’Ajax, qui avait terminé deuxième aux tirs au but, avait eu cinq « balles de match » (des tirs au but auraient permis de remporter le match) et a raté les quatre premières avant de sortir victorieux.

L’attaquant Brian Brobbey a été remplacé sur le banc de l’Ajax pendant la prolongation, peut-être pas explicitement pour tirer un penalty (il restait 10 minutes lorsqu’il est entré en jeu), mais certainement dans l’optique d’une séance de tirs au but. Il était l’un des 12 joueurs qui ont dû tirer deux penaltys. Il les a ratés tous les deux. De plus, tous deux étaient des tirs au but potentiellement décisifs.

Rater un penalty lors d’une séance de tirs au but vous fera honte et vous embarrassera profondément, mais vous vous en remettrez. En rater deux, c’est le genre de chose qui peut vous hanter pendant des années. Rater deux tirs au but potentiellement décisifs… eh bien, au moins son équipe a gagné à la fin.

Après ce premier penalty (terrible) de Mancini, les huit suivants ont été très intelligemment transformés par, entre autres, Steven Bergwijn, Kenneth Taylor (tous deux de l’Ajax) et l’ancien ailier de Leicester City Tete (pour le Panathinaikos).

Puis les choses ont commencé à devenir bizarres. Brobbey a pris le relais et on s’attendait à ce qu’il tire rapidement le penalty : il n’est pas un tireur de penalty régulier, mais il n’en a raté qu’un seul dans sa carrière senior et a eu un taux de conversion prolifique en tant que joueur de l’académie. Le public local a scandé son nom, il a gonflé ses joues, a frappé le ballon avec une puissance raisonnable à la droite du gardien… et Dragowski l’a arrêté. L’air a quitté le stade comme s’il était soudainement devenu le sas d’un vaisseau spatial.

Est-il possible de rater « moralement » un penalty que l’on a marqué ? Si c’est le cas, c’est ce qu’a fait le prochain tireur de l’équipe grecque, le milieu de terrain néerlandais Tonny Vilhena. Il est issu des jeunes du Feyenoord et a passé huit saisons dans l’équipe première de l’équipe… ce qui revient à dire que le public de l’Ajax le détestait.

Il a frappé un coup de pied bas vers la droite de Pasveer, et le gardien s’est bien baissé pour y mettre plus d’une main (un bras, peut-être ?)…

… mais le ballon a jailli de dessous lui, a brièvement semblé pouvoir rester en dehors – au point que les supporters de l’Ajax ont commencé à célébrer – mais a finalement traversé la surface de but et a coulé dans le coin opposé.

Vilhena, ayant entendu les pensées du public local, a décidé de rendre la pareille en faisant taire les gradins. Est-ce que cela pourrait lui revenir en pleine figure plus tard dans la séance de tirs au but ? Certainement pas.

L’Ajax a ensuite fait appel à Jordan Henderson, peut-être pour rappeler à tout le monde qu’il joue toujours pour eux. Henderson et les penalties ne sont pas particulièrement bons amis : c’est facile à oublier car l’Angleterre a gagné, mais il a raté son tir au but lors de la victoire aux tirs au but lors de la Coupe du monde 2018 contre la Colombie, et n’a depuis tiré qu’un seul penalty en compétition dans le temps réglementaire pour son club ou son pays… qu’il a également raté pour l’Angleterre lors d’un match amical avant l’Euro 2020 contre la Roumanie. Heureusement, il n’a pas eu de problème ici, son pied droit au milieu du terrain et dans le filet.

Puis, nouveau raté : Nemanja Maksimovic a commis une erreur pour le Panathinaikos, mais Pasveer a brillamment arrêté le tir. Mais l’Ajax n’a pas pu concrétiser sa tentative, Bertrand Traoré ayant détourné sa frappe à la fois au-dessus et à côté, ce qui est assez difficile à faire à 12 mètres. C’est après ce penalty qu’une bagarre a éclaté dans le rond central, les deux équipes étant devenues irritables lors de cette séance de tirs au but prolongée, et l’arbitre Chris Kavanagh a averti un joueur de chaque côté.

Le penalty suivant a été transformé par Sverrir Ingason, du Panathinaikos, qui a tiré à ras de terre mais trop près de Pasveer, qui a réalisé son troisième arrêt. A ce moment-là, lui et son homologue Dragowski se sont serrés dans les bras et ont commencé à rire : oui, c’était assez ridicule maintenant. Et c’est devenu encore plus ridicule quand l’Ajax a laissé passer une nouvelle occasion de marquer, Dragowski ayant arrêté le défenseur de l’Ajax Youri Baas.

C’était une séance de tirs au but que personne ne semblait vouloir remporter. Sur la ligne de touche, le regard de l’entraîneur de l’Ajax, Francesco Farioli, laissait penser qu’il se regardait subir une opération à cœur ouvert. Son homologue, Diego Alonso, avait le même air.

Les 14 penalties suivants furent excellents, les gardiens n’ayant quasiment aucune chance. Ils tirèrent eux-mêmes au but et marquèrent sans faire de bruit, ce qui ne fit qu’accroître la tension. Après tout, 14 penalties, c’est une séance de tirs au but normale et demie. Les remplaçants et les entraîneurs du Panathinaikos, les bras croisés sur la ligne de touche, furent réprimandés pour avoir empiété sur le terrain. À un moment donné, Farioli s’éloigna de la ligne de touche et s’assit seul sur le banc, son aorte palpitant à environ 60 centimètres devant lui.

Mais ensuite, une autre chance de gagner pour l’Ajax : le défenseur central du Panathinaikos Filip Mladenovic a tenté une frappe puissante, mais le ballon était trop près de Pasveer qui a sauvé sur sa gauche.

La rédemption s’est présentée. Comme il l’avait fait plus tôt lors de la séance de tirs au but, Brobbey s’est avancé en sachant que s’il marquait, l’Ajax serait qualifié. Il a fait un pas en avant, a gonflé ses joues à nouveau, résolu à ne pas refaire la même erreur – cette fois, il n’allait pas laisser Dragowski s’approcher.

Et il ne l’a pas fait. Le problème, c’est que les seules personnes qui ont pu s’en approcher se trouvaient dans les derniers rangs de la Johan Cruyff Arena. Brobbey a tiré un penalty à la Chris Waddle dans les tribunes…

… et s’est ensuite effondré sur le gazon…

… face contre terre, incapable de croire ce qu’il venait de faire…

… offrant un moment classique où « vous pouvez voir le moment exact où son cœur se brise en deux »…

Mais attendez. Et voilà Vilhena. Vous vous souviendrez que l’ancien joueur de Feyenoord avait fait taire les supporters de l’Ajax après avoir (presque) marqué son premier penalty, ce que vous pouvez comprendre : il était insulté, il a marqué, et son travail était terminé pour la soirée parce qu’il n’y avait aucune chance qu’il ait à tirer un autre penalty, n’est-ce pas ?

Ah ! Hélas pour lui, il se retrouvait face à l’extraordinaire Pasveer. Le gardien de 40 ans n’est pas le gardien titulaire de l’Ajax, mais il a saisi sa chance pour faire bonne impression : Vilhena a tenté le même penalty que son premier mais cette fois, Pasveer a fait preuve d’un peu plus de force et a arrêté le tir pour son cinquième arrêt.

« Cinq, c’est beaucoup, oui », a-t-il déclaré après le match, en disant aussi qu’il riait avec l’ancien milieu de terrain de l’Ajax Wesley Sneijder, sur la ligne de touche travaillant pour la télévision néerlandaise, pendant la séance de tirs au but. « J’arrête un penalty de temps en temps, mais je ne pense pas que l’on vive souvent quelque chose d’aussi fou. »

Pasveer a arrêté pour la dernière fois un penalty dans le temps réglementaire en 2021, en Eredivisie, alors qu’il jouait pour Vitesse contre Heerenveen. La dernière séance de tirs au but à laquelle il a participé était à nouveau pour Vitesse, contre AVV Swift en Coupe des Pays-Bas en 2017. Il n’a arrêté aucun penalty ce soir-là.



Le gardien de but de l’Ajax Pasveer célèbre pendant la séance de tirs au but (Nikos Oikonomou/Anadolu via Getty Images)

« Remko m’a demandé pourquoi il n’y avait jamais eu de photo d’un gardien qui avait gardé sa cage inviolée », a déclaré Farioli à l’AFP, faisant référence aux nombreuses photos des grands joueurs de l’Ajax qui ornent les murs du stade. « Je lui ai dit qu’il devrait peut-être jouer un peu mieux. Mais maintenant, je pense que nous devrions rapidement accrocher une photo de lui ».

Une fois de plus, l’Ajax n’avait qu’un seul tir pour l’emporter. Cette fois, ils ont fait quelque chose d’intéressant : alors que les autres joueurs qui avaient tiré un deuxième penalty l’avaient fait dans le même ordre que lors du premier tour, l’Ajax a mélangé les choses en envoyant l’ailier Anton Gaaei pour son 17e penalty, à la place d’Henderson. Il a tiré à ras de terre dans le coin inférieur, Dragowski a fait une erreur et finalement, enfin, enfin, c’était fini.

Entre le premier penalty de Mancini et le but victorieux de Gaaei, 24 minutes et deux secondes se sont écoulées. L’Ajax s’est imposé 13-12 et s’est qualifié pour les play-offs. S’ils battent les Polonais de Jagiellonia Bialystok, ils se qualifieront pour la phase de championnat de l’Europa League.

Ce n’est pas la séance de tirs au but la plus longue de tous les temps. Ce titre appartient toujours au SC Dimona et au Shimshon Tel Aviv, qui ont tiré 56 penalties lors de la demi-finale des play-offs de troisième division israélienne plus tôt cette année.

Mais entre les arrêts de Pasveer, les deux tirs ratés de Brobbey et le désespoir total de Farioli, il y avait plus qu’assez de drame pour tout le monde ici.

L’Ajax affronte le NAC Breda ce week-end pour son deuxième match d’Eredivisie de la saison. On peut penser qu’une victoire tranquille et ennuyeuse 1-0 leur fera du bien.

(Photo du haut : Nikos Oikonomou/Anadolu via Getty Images)