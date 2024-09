Analyse de la finale de l’US Open : Jannik Sinner bat Taylor Fritz et remporte son deuxième titre du Grand Chelem

NEW YORK — Jannik Sinner a battu Taylor Fritz en finale de l’US Open au Billie Jean King National Tennis Center, 6-3, 6-4, 7-5, dimanche, en deux heures et 15 minutes.

La tête de série numéro 1 a pris le dessus sur la tête de série numéro 12 dans une victoire confortable, à l’exception de quelques jeux passionnants dans le troisième set. La victoire a finalement été décidée par Fritz qui a eu du mal à gagner des points derrière son service, par l’ajustement tactique de Sinner sur sa position de retour et par la variété encore en développement de Fritz dans son jeu qui n’a pas été suffisante.

Il s’agit du deuxième titre du Grand Chelem de la carrière de Sinner et de son deuxième de 2024. Il rejoint Aryna Sabalenka en détenant les titres de l’Open d’Australie et de l’US Open pour l’année, et consolide sa position de numéro 1 mondial masculin.

L’Athlétisme les auteurs, Charlie Eccleshare et Matt Futterman, analysent la finale et ce que cela signifie pour le tennis.

Pourquoi les performances au service de Taylor Fritz ont-elles diminué ?

Dès le premier jeu du match, Fritz a sauvé une balle de break grâce à un coup droit gagnant, après une excellente défense de Sinner. Ce fut une victoire à court terme pour l’Américain, mais devoir gagner des points comme ça derrière un service qui dépasse régulièrement les 190 km/h n’est pas une voie vers la victoire. Pour avoir une chance, Fritz devrait servir suffisamment bien pour annuler les prouesses défensives de Sinner.

Fritz n’a pas réussi à faire cela dans le premier set, au cours duquel il a été breaké dans trois de ses cinq jeux de service, y compris le premier. Dans ce jeu, il a envoyé un service à 204 km/h sur une balle de break, que Sinner a coupée dans les airs. Fritz a raté son tir et s’est retrouvé immédiatement mené.

Son faible pourcentage de première balle de service (38 %) a contribué à la défaite du premier set 6-3, mais le pourcentage de points remportés grâce à ces services a été encore plus important. Fritz n’en a remporté que 55 %, ce qui est bien en deçà des 81 % qu’il avait affichés en moyenne pour le reste du tournoi.

Fritz manquait les lignes sur son premier service, et quand il les touchait, Sinner parvenait à renvoyer la balle en profondeur et à mettre l’Américain sur la défensive. Fritz avait donc du mal à mettre son coup droit en jeu au début des points, et les difficultés qu’il rencontrait sur son service signifiaient que, malgré une bonne journée de retour, il était trop souvent derrière la 8e balle.

ALLER PLUS LOIN Wimbledon, jour 10 : Comment Lorenzo Musetti a éliminé Taylor Fritz, Krejcikova veut du respect

Charlie Eccleshare

Comment Sinner a-t-il réussi à faire tomber les pieds de Fritz sous ses pieds ?

Alors que Fritz semblait avoir retrouvé ses marques, réglé ses problèmes de service du premier set et maintenu son avance sur Sinner au cours du deuxième set, les choses ont commencé à mal tourner.

Le premier joueur à briser le service de l’autre avait de fortes chances de remporter le match, et Fritz était passé de seulement 38 % de ses premiers services dans le premier set à près de 90 % dans le deuxième set, grâce à ses quatre premiers jeux de service.



Jannik Sinner a entraîné Fritz dans de longs échanges de rallye qu’il n’a pas pu maintenir. (Kena Betancur / AFP via Getty Images)

Puis est venu le cinquième et plus crucial jeu de service à 4-5, dans lequel Fritz n’a réussi que trois de ses cinq premiers services, et les points se sont prolongés – le genre de situation dans laquelle le jeu au sol moins fiable de Fritz peut s’effondrer.

Trois fautes directes ont valu à Sinner deux balles de set. Il n’en a eu besoin que d’une, en entrant sur le court et en envoyant un coup droit profond que Fritz n’a pas pu reprendre.

Au tennis, tous les points et tous les jeux sont censés être égaux. Ce n’est pas le cas. Perdez votre service dans le premier jeu d’un set et vous aurez plusieurs autres chances de revenir à égalité. Perdez votre service lorsque vous êtes mené d’un set et 4-5, et que vous avez perdu au moins 40 % d’un match.

Battre Sinner en étant devant ou en restant à égalité est déjà assez difficile. Se sortir d’un trou de deux sets pour y parvenir est presque impossible.

Matt Futterman

Comment la foule s’est-elle nourrie de miettes – pour ensuite reprendre vie ?

Outre le service, l’arme principale de Fritz samedi était la foule.

En gros, il existe deux manières principales de motiver les fans. L’une consiste à avoir la capacité de Frances Tiafoe à faire travailler la foule ; l’autre consiste à garder le tableau d’affichage suffisamment près pour qu’ils s’impliquent correctement.

Fritz ne sera jamais un gars qui se connecte avec les supporters comme Tiafoe, ce n’est tout simplement pas dans sa nature – il avait donc besoin de créer une certaine tension en mettant Sinner sous pression, un peu comme l’a fait Jessica Pegula, tout aussi discrète, avec Aryna Sabalenka lors de la finale féminine de samedi.



Quand Taylor Fritz a pris vie, la foule a fait de même. (Kena Betancur / AFP via Getty Images)

Fritz a eu beaucoup de mal à y parvenir, et son adversaire mérite également beaucoup de crédit. Sinner a un visage si impassible qu’il ne donne pas grand-chose à la foule.

Finalement, dans le troisième set, Fritz et le public ont commencé à travailler ensemble en harmonie. Tout d’abord, après que Fritz ait tenu 3-3 après avoir sauvé des balles de break, ils ont vraiment explosé pour la première fois. Encouragé par cela, Fritz leur a offert quelques grandes célébrations dans le jeu suivant, ce qui a rendu le public fou. Ils ont commencé à s’en prendre à Sinner, l’acclamant lorsqu’il a raté un service et à faire une double faute pour donner le break à Fritz et ce qui semblait être le set.

Puis Sinner est revenu et, bien que la foule soit restée engagée, ils n’ont pas pu aider leur gars à franchir la ligne.

Charlie Eccleshare

Alors que Sinner réalise ses pertes, qui saura le battre ?

Il n’y a tout simplement pas beaucoup de façons de battre Jannik Sinner ces jours-ci, à part espérer qu’il ait une mauvaise journée, surtout au service. Sinner affiche désormais un bilan de 55-5 en 2024, avec un bilan de 35-2 sur surface dure, ayant perdu contre Andrey Rublev à Montréal et Carlos Alcaraz à Indian Wells.

Alcaraz semblait avoir trouvé la solution à Indian Wells en mars dernier. Mené 1-6, il a fait un ajustement en milieu de match et a commencé à varier la hauteur de ses coups de fond de court, faisant sauter la balle de haut en bas pour casser le rythme de Sinner. L’Italien préfère planter ses pieds juste derrière la ligne de fond de court, envoyant coups droits et revers sur un fil tout l’après-midi.

Depuis, toute une série de joueurs ont essayé cette tactique, et Sinner la voit désormais à 25 mètres de distance, surtout contre un joueur comme Fritz, qui n’arrive pas à obtenir la trajectoire et les révolutions nécessaires pour rendre les choses difficiles. Sinner se redresse et saute en arrière dès qu’il repère une certaine élévation, et transforme une balle haute en un coup droit à hauteur de ceinture.

Il a également commencé à faire ses propres ajustements tactiques en milieu de match. Le meilleur exemple dimanche après-midi a été de revenir près du mur du fond, changeant sa position de retour en fin de deuxième set après que Fritz l’ait bloqué pendant la majeure partie du match.



Jannik Sinner a passé la plupart de son temps à effectuer ses retours dans le vert derrière le court. (Frank Franklin II / Associated Press)

Du jour au lendemain, Sinner est devenu Daniil Medvedev. Il savait qu’il pouvait frapper des retours longs et en boucle contre Fritz, un joueur qui sert et vole rarement, et qui continue à intégrer la variété et le jeu au filet avancé dans son jeu. En allongeant la durée des échanges, il a joué les jeux de service de Fritz dans des conditions qui lui étaient favorables.

C’était un bon endroit, à faible risque, pour commencer à changer les choses – ou dans le cas de Sinner, dimanche, pour les terminer.

À 4-5 30-30, Fritz servait pour remporter le troisième set et transformer le stade Arthur Ashe en chaudron. Il s’est lancé dans l’un de ses meilleurs services de la journée, un service à 214 km/h dans le T. La position de retour de Sinner lui a donné le temps d’envoyer un retour sur un carré de pixels dans le coin du revers de Fritz. D’une manière ou d’une autre, l’Italien avait pris le dessus sur un point qu’il n’avait aucune chance de gagner. Il l’a fait sur ce point, puis sur le suivant et encore sur le suivant. Soudain, tout le monde était à égalité à 5-5, et les espoirs du public avaient diminué. Un autre break deux jeux plus tard, et c’était fait.

Matt Futterman

Qu’a dit Jannik Sinner après la finale ?

Sur le terrain :

« La dernière période de ma carrière n’a vraiment pas été facile », a déclaré Sinner, avant de dédier le titre à sa tante qui est malade.

« Je ne sais pas à quel point elle fait encore partie de ma vie… Elle était une personne très importante dans ma vie. »

Qu’a dit Taylor Fritz après la finale ?

Sur le terrain :

« Je sais que nous attendons un champion depuis longtemps. Je suis désolé de ne pas avoir pu le faire cette fois-ci, mais… je vais continuer à travailler et j’espère que j’y parviendrai la prochaine fois. »

Lors de sa conférence de presse :

Sur son service qui n’a pas fonctionné pendant une grande partie du match

« Mon plan A ne fonctionne pas. Le plan B sur lequel je reviens normalement serait d’être un peu plus prudent et de continuer à avancer.

Cela fonctionne, ainsi que mon service, contre beaucoup d’autres joueurs, mais contre lui, il va juste me brutaliser un peu trop.

Sur le sentiment que les tournois du Grand Chelem sont désormais plus ouverts

« Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de jouer de manière incroyable pour aller loin dans les tournois et être compétitif. »

(Photo du haut : Angela Weiss / AFP via Getty Images)