Analyse de la finale de la Coupe du monde Argentine-France par position

C’est la finale de la Coupe du monde – la France contre l’Argentine, les champions du monde en titre contre les champions d’Amérique du Sud, Kylian Mbappe affrontant Lionel Messi – et cela se terminera avec l’une des nations les plus lourdes du football remportant la Coupe du monde pour la troisième fois.

Qatar 2022 a connu ses temps forts, notamment de grands buts, des performances individuelles époustouflantes et certaines des plus grandes surprises que la Coupe du monde ait jamais connues, mais le dernier chapitre reste à écrire, l’Argentine ou la France livrant une fin mémorable. Alors, quel camp va gagner ?

Le destin n’aurait pas pu choisir une meilleure finale en termes d’avantage concurrentiel, d’équilibre géographique et de qualité des étoiles, et voici comment cela pourrait se dérouler sur le terrain au Lusail Iconic Stadium dimanche. Alors que la France vise à devenir la première équipe depuis le Brésil en 1962 à remporter des Coupes du monde consécutives et que Messi cherche un titre mondial insaisissable avec l’Argentine, c’est l’histoire de la bande entre les deux équipes.

Le Français Kylian Mbappe (à gauche) et l’Argentin Lionel Messi (à droite) jouent ensemble au Paris Saint-Germain, mais ils s’affronteront lors de la finale de la Coupe du monde de dimanche. FIFA via Getty Images

Gardien de but : la présence constante de Lloris contre le style de cape et d’épée de Martinez

C’est une bataille de l’expérience d’Hugo Lloris pour la France contre le style tout-action de l’Argentine Emi Martinez.

Lloris a fait une bonne Coupe du monde, mais le n°1 de Tottenham est néanmoins considéré comme une faiblesse en équipe de France. Sa distribution avec ses pieds n’est pas dans la même fourchette que les meilleurs gardiens du jeu et il peut être enclin à renverser des tirs et à créer des occasions pour les attaquants adverses. Mais il apporte calme et autorité à l’équipe du manager Didier Deschamps, et sa valeur pour l’équipe est confirmée par le fait qu’il conserve le capitanat pour ce tournoi.

Martinez est un gardien de but très différent pour l’Argentine. Il est bruyant, communique constamment avec ses défenseurs, et sa présence physique – à 1,95 m, il mesure 7 cm de plus que Lloris – lui permet de dominer sa surface de réparation de manière beaucoup plus convaincante que son homologue français. Son arrêt de dernière minute de l’Australien Garang Kuol a été l’un des plus cruciaux de la Coupe du monde, et il a ensuite fait la différence lors de la victoire aux tirs au but pour mener l’Argentine contre les Pays-Bas également.

Martinez peut être sujet au genre de prise de décision irréfléchie que Lloris évite, mais il entre en finale en tant que gardien exceptionnel.

QUI A L’AVANTAGE : Argentine

Emiliano Martinez a réalisé à plusieurs reprises des arrêts importants pour aider l’Argentine à se qualifier pour la Coupe du monde, notamment en sauvant un penalty de Virgil Van Dijk lors d’une fusillade contre les Pays-Bas. Julian Finney/Getty Images

Défense : la régularité de la France face à l’élan de l’Argentine

Les deux équipes ont encaissé cinq buts sur le chemin de la finale, mais l’Argentine a enregistré trois cages inviolées par rapport à celle de la France, qui est survenue lors de la victoire 2-0 en demi-finale contre le Maroc.

En termes de personnel, la France possède la plus grande expérience et qualité. Theo Hernandez à l’arrière gauche a sans doute été plus constant que n’importe lequel de ses homologues argentins, tandis que le défenseur central Raphael Varane a été formidable aux côtés de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konate, qui a été excellent en demi-finale.

Pourtant, la ligne arrière française a des faiblesses. Jules Kounde, l’arrière droit français, a parfois été vulnérable et exposé, et il n’a tout simplement pas connu un tournoi aussi impressionnant que l’Argentin Nahuel Molina. C’est au poste d’arrière central que l’Argentine a excellé, avec Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi et Cristian Romero qui s’améliorent au fil du tournoi.

La clé de ce jeu pourrait être la capacité de la défense française à faire face à tous les types de menaces : rythme, mouvement, force et hauteur. L’Argentine a montré qu’elle pouvait gagner une bataille physique, mais peut-elle faire face aux prouesses aériennes d’Olivier Giroud et au rythme fulgurant de Kylian Mbappe ? Ils paraissent moins convaincants que la France pour le moment.

QUI A L’AVANTAGE : la France

Milieu de terrain : débutants en Coupe du monde des deux côtés, mais un avec plus d’expérience au plus haut niveau

La France a atteint la finale malgré l’absence des milieux de terrain clés Paul Pogba et N’Golo Kante en raison d’une blessure.

En l’absence des vétérans, Deschamps s’est largement tourné vers Adrien Rabiot, 27 ans, et Aurélien Tchouameni, 22 ans, deux joueurs qui n’étaient pas en équipe de France à l’époque. Les Bleus a remporté la Coupe du monde en 2018. La paire a surmonté son plus grand défi en faisant face au puissant milieu de terrain anglais lors de sa victoire en quart de finale. Eduardo Camavinga, 20 ans, un autre débutant en Coupe du monde, a également marqué les esprits.

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni a apporté des changements à son milieu de terrain tout au long du tournoi, mais il a vu de grandes performances d’Alexis Mac Allister, 23 ans, et d’Enzo Fernandez, 21 ans, un autre duo de débutants en Coupe du monde. Rodrigo De Paul, 28 ans, a été une autre figure clé qui, malgré son manque de capacités techniques exceptionnelles, a donné à l’Argentine beaucoup d’énergie, de ténacité et d’engagement. La volonté de De Paul de permettre à ses coéquipiers les plus accomplis de prendre le ballon a été un élément méconnu du succès de l’Argentine. Les vétérans Marcos Acuna et Leandro Paredes ont également fait leur part pour l’Argentine, mais il semble très probable que Scaloni se tournera vers Mac Allister, Fernandez et De Paul dès le début dimanche.

C’est un appel serré entre les deux milieux de terrain, qui sont tous deux dirigés par des joueurs lors de leurs premières Coupes du monde, mais la France l’a juste devancé avec sa plus grande expérience au plus haut niveau.

QUI A L’AVANTAGE : la France

Attaque: Messi contre Mbappe, mais aussi force brute contre diverses menaces de score

Il n’y a pas grand-chose à choisir entre les deux équipes en ce qui concerne les buts, la France en marquant 13 et l’Argentine en marquant 12 jusqu’à présent dans ce tournoi.

Avec quatre buts pour l’Argentine, Julian Alvarez a joué un rôle crucial dans le partage du fardeau avec Lionel Messi, qui est en tête de la course au Golden Boot avec le Français Kylian Mbappe sur cinq buts – bien que le capitaine argentin ait une aide de plus, ce qui pourrait être crucial. comme bris d’égalité.

En termes de menace de but, la France a juste l’avantage. Ils ont eu 91 tentatives de but contre 83 pour l’Argentine, 72% des Français venant de l’intérieur de la surface de réparation – la dangereuse zone de but à pourcentage élevé. L’Argentine a eu 67% de ses tentatives au but depuis l’intérieur de la surface de réparation, selon les statistiques de la FIFA. Bien que l’Argentine soit supérieure en termes de taux de conversion des tirs (15 % contre 14,1 % pour la France) et de buts attendus (12,20 xG contre 11,92 pour la France), l’Argentine manque de variété de styles avec ses attaquants.

Aucun des attaquants argentins ne possède la menace aérienne d’Olivier Giroud ou le rythme direct de Mbappe, ce qui rend Les Bleus une menace plus variée et plus difficile à contenir. La France a également la créativité d’Antoine Griezmann et la largeur fournie par Ousmane Dembele et Kingsley Coman. Mais l’Argentine a Messi, qui, malgré ses 35 ans, a été leur talisman au Qatar. S’il s’agit d’une bataille entre Messi et Mbappe, attendez-vous à un feu d’artifice.

QUI A L’AVANTAGE : la France

Entraîneurs : David (Argentine) contre Goliath (France)

Lionel Scaloni contre Didier Deschamps est une version coaching de David contre Goliath. Deschamps cherche à remporter une deuxième Coupe du monde en tant qu’entraîneur de la France, après avoir déjà été capitaine Les Bleus à la gloire de la Coupe du monde en 1998. Après 10 ans de carrière, le joueur de 54 ans est l’un des entraîneurs les plus anciens du football international. Scaloni, 44 ans, en est à son premier rôle d’entraîneur avec l’Argentine et n’a remporté que sept sélections en tant que joueur, mais il a déjà réussi avec le Albiceleste en mettant fin à leurs 28 ans d’attente pour la gloire internationale avec le titre de la Copa America 2021.

On a le sentiment, cependant, que l’Argentine a atteint la finale malgré, plutôt qu’à cause de, son entraîneur, qui a eu du mal à trouver la cohérence de la sélection. Tout au long du tournoi, l’Argentine a joué avec des changements à l’arrière et à l’avant, match par match. Mais peut-être que le plus grand attribut de Scaloni est sa volonté d’accepter que l’autre Lionel – Messi – est le membre le plus important de tout le parti argentin au Qatar, et il lui a donné la liberté de faire tout ce qu’il doit faire pour l’équipe.

QUI A L’AVANTAGE : la France

Didier Deschamps a déjà conduit la France à remporter une Coupe du monde en 2018, il ne fait donc aucun doute que le manager peut le faire à nouveau dimanche. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Profondeur de l’équipe : la dépendance de la France aux sauvegardes par rapport au noyau de départ étroit de l’Argentine

La France possède une qualité remarquable dans tous les domaines. Il suffit de regarder les joueurs qui ne sont même pas allés au Qatar à cause d’une blessure : Pogba, Kante, Karim Benzema, Christopher Nkunku, Presnel Kimpembe. Ajoutez ensuite Lucas Hernandez, qui a subi une blessure mettant fin au tournoi en phase de groupes. Mais la France n’en a raté aucun.

Olivier Giroud a comblé le vide laissé par la blessure de Benzema, Antoine Griezmann a aidé à rattraper Pogba et Nkunku, tandis que les options défensives de la France à l’arrière sont si profondes que la blessure de Kimpembe n’a pas été remarquée. En plus de cela, William Saliba, Benjamin Pavard, Matteo Guendouzi et Kingsley Coman ont à peine figuré au Qatar, mais ils sont tous disponibles pour l’entraîneur Didier Deschamps.

L’Argentine n’a tout simplement rien à voir avec la profondeur de la France. Paulo Dybala est peut-être le seul joueur qui a mérité plus que les quelques minutes qu’il a enregistrées, mais Scaloni n’a pas un puits de talent parmi lequel choisir. Julian Alvarez a été crucial avec ses buts, mais avec Lautaro Martinez qui n’a pas réussi à briller, l’absence de l’Argentine d’un Gabriel Batistuta, Sergio Aguero ou Hernan Crespo des temps modernes s’est vraiment montrée à certains moments.

QUI A L’AVANTAGE : la France

jouer 1:44 Alejandro Moreno examine le mouvement de Lionel Messi contre la Croatie et sa capacité à avoir un impact sur le match à tout moment.

Immatériels : les scénarios et l’esprit humain contre les analyses et les statistiques

C’est la partie où vous pouvez jeter toutes les statistiques et données scientifiques à la poubelle car, sur pratiquement tous les points, la France remporte haut la main le débat. Mais en réalité, l’Argentine aborde la finale de la Coupe du monde avec un réel espoir car elle a des éléments dans son jeu qui ne peuvent tout simplement pas être mesurés. Il existe une véritable complicité entre les joueurs argentins et les supporters du Qatar et, ensemble, ils semblent rouler inexorablement vers la gloire.

La France a la plus grande qualité, profondeur et expérience, mais les supporters argentins sont incroyables. Regarder l’Argentine jouer, c’est comme être à Anfield ou au Santiago Bernabeu lors d’une grande soirée de Ligue des champions – le soutien des supporters est bruyant et sans fin. Et les joueurs semblent tous sacrifier tout pour leur pays et pour Messi, qui en retour produit le genre de performances que Diego Maradona a livrées tout en inspirant l’Argentine à son dernier triomphe en Coupe du monde en 1986.

Si les dieux du sport existent vraiment, alors la France n’a aucune chance dimanche car le destin pointe vers Messi qui remporte enfin la Coupe du monde. L’Argentine est, à une certaine distance, une équipe qui est supérieure à la somme de ses parties, et lorsque c’est le cas, même les adversaires les plus forts peuvent être vaincus. La France détient tous les atouts, mais cela pourrait ne pas suffire.

QUI A L’AVANTAGE : Argentine

Verdict final : la France ou l’Argentine gagneront-elles la Coupe du monde ?

La tête dit France, à chaque fois. Expérience, qualité, énergie juvénile, une superstar en Kylian Mbappe et un entraîneur qui est passé par là et l’a déjà fait.

Si la France peut effacer le facteur Messi et le sentiment de jouer contre toute l’Argentine au milieu de Buenos Aires, elle conservera la Coupe du monde.

Mais si c’est la dernière danse de Messi pour l’Argentine, alors préparez-vous pour un tango de fête dimanche soir.