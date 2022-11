Analyse de deuxième tour de classe 2A de Steve Soucie – Shaw Local

Il y a des favoris prohibitifs dans la classe 2A et le premier tour a vu chacun d’eux avancer et peu pour faire valoir qu’ils ne restent pas des favoris prohibitifs.

D’autres tentent d’entrer dans la conversation, mais de toutes les classifications, c’est celle où le plus grand nombre de parvenus ont pu émerger.

Prédictions du premier tour : 11-5

Matchs de deuxième tour

Maroa-Forsyth contre Farmington : Maroa-Forsyth a trouvé son entrée dans la tranche nord assez agréable car elle a étranglé North Lawndale Charter, mais maintenant les chevaux de Troie vont commencer à être présentés à certaines des équipes qui pourraient être mieux équipées pour les renverser. Farmington est un match des séries éliminatoires mais n’a pas été en mesure de faire des courses profondes car ils continuent de se heurter à des puissances assez tôt dans le tirage au sort.

Prendre: Maroa-Forsyth

Rockridge contre Bloomington Central Catholic : Outre sa défaite face à la centrale électrique Princeton, Rockridge a à peu près fait son chemin dans la conférence de Three Rivers et l’a fait à nouveau lors de la première manche des séries éliminatoires en passant devant Sterling Newman pour la deuxième fois cette année. Bloomington Central Catholic a dépassé le comté de Mercer en prolongation au premier tour et les Saints semblent encore être une équipe difficile à dépasser.

Prendre: Crête rocheuse

Bismarck-Henning contre Knoxville : Bismarck-Henning a dû travailler un peu plus dur que prévu pour envoyer Westville, un rival de la conférence, pour la deuxième fois cette saison au premier tour, mais les Blue Devils ont quand même réussi à trouver un moyen. Knoxville n’a pas eu autant de difficulté lors de son match du premier tour, mais est bien conscient du danger que l’adversaire de cette semaine présente clairement.

Prendre: Bismarck-Henning

Wilmington contre Tri-Valley : Wilmington ne semble pas du tout intéressé à abandonner son trône en tant que champion d’État en titre, en utilisant une performance de quatre touchés de Colin James et un revirement forçant le mur défensif à remporter une victoire au premier tour. Tri-Valley est plus que familier avec ce dont l’adversaire de cette semaine est capable alors que les Vikings ont été malmenés lors de la demi-finale aller-retour de l’an dernier à Wilmington.

Prendre: Wilmington

Sainte Thérèse contre Athènes : Seules deux équipes ont marqué des points à deux chiffres contre St. Teresa cette saison et personne n’a mis plus de 14 points au tableau contre les Bulldogs. Cette chaîne s’est poursuivie au premier tour alors que St. Teresa a lancé son quatrième jeu blanc de l’année. Athènes est toujours un peu plus dangereuse que son bilan ne le laisse penser que ses deux défaites sont survenues aux mains de Maroa-Forsyth et Williamsville.

Prendre: Sainte Thérèse

Pana contre Fairfield : La séquence de victoires de Pana a atteint neuf matchs avec sa victoire au premier tour contre Auburn et les Panthers n’ont été particulièrement poussés dans aucun de ces matchs. Cela ressemble à un tirage au sort chanceux pour Pana qui aurait été fixé pour un match revanche avec North Mac, l’une des rares équipes de la Conférence du centre-sud capable de les pousser, mais Fairfield a évité un rallye sauvage à la dernière seconde pour sécuriser la surprise.

Prendre: Pana

Johnston City contre Arthur : Johnston City n’a toujours pas eu l’occasion de savoir comment ils se situent en dehors de la conférence Black Diamond, car il joue dans une conférence verrouillée et a été jumelé à un autre ennemi Black Diamond lors du premier tour des séries éliminatoires. Arthur a intensifié son jeu quand il le fallait car il n’avait pas affronté un adversaire de calibre éliminatoire depuis la semaine 5.

Prendre: Ville de Johnston

Althoff contre Red Bud : L’attente que l’une de ces équipes puisse faire ce match était certainement une croyance acceptable, mais les deux semblaient peu probables. Althoff, 14e tête de série, joue un calendrier beaucoup plus solide que presque toutes les écoles de classe 2A, donc c’était un tirage dangereux pour une très bonne équipe de Shelbyville. Red Bud était la tête de série la plus élevée lors de son match d’ouverture avec Nashville, mais Nashville a été notoire ces dernières années pour avoir remporté des matchs éliminatoires malgré des têtes de série inférieures.

Prendre: Althoff