Analyse-Dans une attaque surprise, le Hamas frappe Israël et le réalignement de la sécurité régionale

Par Samia Nakhoul, Nidal al-Mughrabi, Matt Spetalnick et Laila Bassam

DUBAÏ/GAZA/WASHINGTON (Reuters) – Lorsque le groupe islamiste Hamas a lancé une attaque spectaculaire contre Israël, il visait également à forger de nouveaux alignements de sécurité régionale qui pourraient menacer les aspirations palestiniennes à un État et les ambitions de l’Iran, principal soutien du groupe.

L’assaut de samedi, la plus grande incursion en Israël depuis des décennies, coïncide avec des mesures soutenues par les États-Unis visant à pousser l’Arabie saoudite à normaliser ses relations avec Israël en échange d’un accord de défense entre Washington et Riyad, une mesure qui freinerait le récent rapprochement du royaume avec Israël. Téhéran.

Des responsables palestiniens et une source régionale ont déclaré que les hommes armés qui ont pris d’assaut des villes israéliennes, tuant 250 Israéliens et prenant des otages, délivraient également un message selon lequel les Palestiniens ne pouvaient être ignorés si Israël voulait la sécurité et que tout accord saoudien ferait échouer la détente avec l’Iran.

Plus de 230 Gazaouis ont été tués lors de la réponse israélienne.

« Tous les accords de normalisation que vous (les États arabes) avez signés avec (Israël) ne mettront pas fin à ce conflit », a déclaré Ismail Haniyeh, le chef du Hamas qui dirige Gaza, sur la télévision Al Jazeera.

Une source régionale familière avec la pensée de l’Iran et celle du groupe libanais Hezbollah soutenu par l’Iran a ajouté : « C’est un message à l’Arabie Saoudite, qui rampe vers Israël, et aux Américains qui soutiennent la normalisation et soutiennent Israël. Il y a « Il n’y aura pas de sécurité dans toute la région tant que les Palestiniens resteront en dehors de l’équation. »

« Ce qui s’est passé dépasse toute attente », a déclaré la source. « Aujourd’hui, c’est un tournant dans le conflit. »

L’attaque du Hamas lancée depuis Gaza fait suite à des mois de violence croissante en Cisjordanie occupée par Israël, avec une intensification des raids israéliens, des attaques dans les rues palestiniennes et des assauts de colons juifs contre des villages palestiniens. Les conditions de vie des Palestiniens se sont détériorées sous le gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Le rétablissement de la paix est au point mort depuis des années.

Pendant ce temps, l’Arabie saoudite et Israël ont tous deux indiqué qu’ils se rapprochaient d’un accord de normalisation. Mais des sources avaient précédemment déclaré à Reuters que la détermination du royaume à obtenir un pacte de défense américain signifiait qu’il ne retarderait pas un accord de normalisation pour obtenir des concessions substantielles pour les Palestiniens.

Chronométrage de l’assaut

Osama Hamdan, le chef du Hamas au Liban, a déclaré à Reuters que l’opération de samedi devrait faire prendre conscience aux États arabes qu’accepter les exigences sécuritaires israéliennes n’apporterait pas la paix.

« Pour ceux qui veulent la stabilité et la paix dans la région, le point de départ doit être de mettre fin à l’occupation israélienne », a-t-il déclaré. « Certains (États arabes) ont malheureusement commencé à imaginer qu’Israël pourrait être la porte d’entrée permettant à l’Amérique de défendre sa sécurité. »

Netanyahu a promis « une puissante vengeance pour ce jour noir » après le lancement de l’attaque de samedi, qui a eu lieu presque exactement 50 ans après le début de la guerre du Kippour en 1973, lorsqu’Israël a été attaqué par les forces égyptiennes et syriennes et s’est battu pour sa survie.

Faisant écho à la guerre de 1973, Ali Baraka, responsable du Hamas, a déclaré à propos de l’assaut de samedi : « Il était nécessaire que les dirigeants de la résistance prennent une décision au moment opportun, lorsque l’ennemi est distrait par ses festins. »

Il a déclaré que l’assaut aérien, terrestre et maritime était « un choc pour l’ennemi et prouvait que les renseignements militaires israéliens n’avaient pas été informés de cette opération », après qu’Israël, qui se targue de son infiltration et de sa surveillance des militants, ait été pris par surprise. .

Dans les années qui ont suivi 1973, l’Égypte a signé un traité de paix avec Israël et plusieurs autres États arabes ont également normalisé leurs relations, notamment certains États arabes du Golfe, à côté de l’Arabie saoudite. Mais les Palestiniens ne se sont pas rapprochés de leur aspiration à créer un État, une perspective qui semble toujours aussi lointaine.

« Bien qu’elles ne soient probablement pas le principal moteur des attaques, les actions du Hamas rappellent clairement aux Saoudiens que la question palestinienne ne doit pas être traitée comme un simple sous-sujet des négociations de normalisation », a déclaré Richard LeBaron, ancien diplomate américain pour le Moyen-Orient, actuellement à l’Atlantic. Le groupe de réflexion du Conseil, a écrit.

LA PORTÉE DE L’IRAN

Un haut responsable de l’administration du président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes qu’il était « vraiment prématuré de spéculer » sur l’effet que le conflit israélo-Hamas pourrait avoir sur les efforts de normalisation saoudo-israéliens.

« Je dirais que pour certains Hamas, des groupes terroristes comme le Hamas ne feront pas dérailler un tel résultat. Mais ce processus a encore du chemin à parcourir », a ajouté le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Netanyahu a précédemment déclaré que les Palestiniens ne devraient pas être autorisés à opposer leur veto à tout nouvel accord de paix israélien avec les États arabes.

Une source régionale proche des négociations saoudo-israéliennes-américaines sur la normalisation et un pacte de défense pour le royaume a déclaré qu’Israël commettait une erreur en refusant de faire des concessions aux Palestiniens.

Dans sa réponse aux attaques de samedi, l’Arabie saoudite a appelé à une « cessation immédiate de la violence » entre les deux parties.

L’Iran, quant à lui, n’a pas caché son soutien au Hamas, finançant et armant le groupe ainsi qu’une autre organisation militante palestinienne, le Jihad islamique. Téhéran a qualifié l’attaque de samedi d’acte d’autodéfense des Palestiniens.

Yahya Rahim Safavi, conseiller du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que Téhéran se tiendrait aux côtés des combattants palestiniens « jusqu’à la libération de la Palestine et de Jérusalem ».

Un responsable palestinien, proche des groupes militants islamistes, a déclaré après le début de l’attaque du Hamas par un énorme barrage de roquettes tirées depuis Gaza : « L’Iran a des mains, et non une main, dans chaque roquette tirée sur Israël ».

« Cela ne veut pas dire qu’ils ont ordonné l’attaque (de samedi), mais ce n’est un secret pour personne que c’est grâce à l’Iran (que) le Hamas et le Jihad islamique ont pu améliorer leur arsenal », a déclaré le responsable, s’exprimant sous condition. d’anonymat.

Le soutien de l’Iran aux groupes palestiniens fait partie d’un réseau plus large de milices et de groupes armés qu’il soutient à travers le Moyen-Orient, donnant à Téhéran une présence puissante au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen, ainsi qu’à Gaza.

Des analystes ont déclaré que l’Iran semblait déjà avoir envoyé la semaine dernière un signal selon lequel un accord saoudien affecterait la détente de Riyad avec Téhéran, lorsque le groupe Houthi du Yémen, soutenu par l’Iran, a tué quatre soldats bahreïniens lors d’une frappe transfrontalière près de la frontière saoudo-yéménite. Cette attaque a mis en péril les pourparlers de paix visant à mettre fin au conflit qui dure depuis huit ans au Yémen.

Dennis Ross, un ancien négociateur pour le Moyen-Orient qui travaille désormais au Washington Institute for Near East Policy à Washington, a déclaré à propos de l’attaque de samedi : « Il s’agit avant tout d’empêcher la percée entre les États-Unis, l’Arabie Saoudite et Israël. »

(Reportage de Samia Nakhoul et Parisa Hafezi à Dubaï, Nidal El Mughrabi à Gaza, Laila Bassam à Beyrouth, Matt Spetalnick à Washington ; écrit par Samia Nakhoul ; édité par Edmund Blair)