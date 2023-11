Analyse : Comment Israël trouverait-il, cartographierait-il, prendrait-il et conserverait-il les tunnels de Gaza ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Une semaine après que les troupes israéliennes ont encerclé la ville de Gaza et l’ont coupée de la partie sud de la bande de Gaza, il ne semble y avoir aucune preuve d’une attaque sérieuse vers le centre.

Mercredi, un groupe sélectionné de journalistes étrangers basés en Israël a été emmené dans une zone du champ de bataille, que les journalistes ont décrite comme « la périphérie de la ville de Gaza ». Presque tous les bâtiments ont été détruits ou gravement endommagés par les bombardements aériens, les tirs d’artillerie ou l’avancée des chars et de l’infanterie.

Des vidéos montrent des chars Merkava regroupés dans un campement entouré de hautes bermes sablonneuses, presque certainement construites par les bulldozers blindés de combat régulièrement déployés avec les unités avancées. Les murs de sable défensifs priveront probablement les combattants du Hamas de la possibilité de lancer des attaques éclair.

Pour un analyste, la position et la posture de cette compagnie de la 401e Brigade en montrent plus que ce que les Israéliens voulaient probablement. Cela nous dit que l’avancée sera lente, rue par rue plutôt que pâté de maisons.

Cela prouve également que la bataille la plus dure de la ville de Gaza, la bataille souterraine, n’a pas vraiment commencé. Certains tunnels ont peut-être été identifiés et détruits au fur et à mesure de l’avancée des troupes, mais il ne s’agit probablement que d’une infime partie.

Les 34 soldats israéliens dont Israël a admis avoir été tués jusqu’à présent l’ont été apparemment individuellement ou en petits groupes – lorsque la guerre des tunnels commencera, leur nombre augmentera probablement en groupes plus importants.

Pour pénétrer dans les tunnels, les forces israéliennes devront recourir à des pratiques militaires vieilles de plusieurs décennies et oubliées depuis longtemps pour contourner les défis des combats souterrains.

Identifier les entrées

Pour pouvoir combattre dans les tunnels, Israël doit identifier autant d’entrées que possible. Pour un système estimé à 500 km de long, ils se comptent probablement en dizaines de milliers.

La plupart sont cachés, à l’intérieur d’immeubles résidentiels, de garages, d’installations industrielles, d’entrepôts, sous des décharges et, après plus d’un mois de bombardements, sous des tas de décombres.

Mais Israël se prépare à s’attaquer aux tunnels depuis l’incursion à Gaza en 2014. La surveillance incessante par des drones, utilisant un logiciel sophistiqué qui analyse les schémas de mouvement et peut reconnaître les visages individuels et les associer à une base de données de membres connus du Hamas, a révélé des centaines, voire des milliers d’entrées.

Les informateurs en ont probablement ajouté d’autres, et je ne serais pas surpris si l’unité israélienne spécialisée dans la guerre des tunnels, les Weasels (Samur), connaît la moitié des points d’accès aux tunnels.





Cartographie des tunnels

Connaître les entrées est utile, mais même si toutes celles connues étaient attaquées, cela ne rendrait pas les tunnels inutilisables pour le Hamas. La plupart des tunnels ont plusieurs entrées à chaque extrémité, certaines restent donc toujours ouvertes.

Les constructeurs de tunnels, le Hamas, ont un énorme avantage car ils connaissent le réseau. Les logiciels israéliens peuvent offrir des indices reliant les modèles de mouvement pour révéler que deux points sont probablement connectés, mais ils ne révèlent pas les itinéraires souterrains, les directions ou les carrefours.

Pour cartographier les tunnels avec un certain degré de précision, les commandos doivent pénétrer à l’intérieur, confrontés à d’énormes dangers et difficultés. La première est technique : là-bas, les dispositifs de positionnement GPS sont inutiles car les signaux satellites ne peuvent pas pénétrer dans le sol.

La solution passera très probablement par des dispositifs combinant des capteurs magnétiques, non affectés par la pénétration sous terre, et des capteurs de mouvement comme ceux utilisés dans les compteurs de pas. Un système rudimentaire et imprécis, mais mieux que rien.

Se déplacer

Une fois à l’intérieur, les belettes fonctionneront très probablement avec des lunettes de vision nocturne plutôt que de révéler leur position à l’aide de lumières. Ils ne pourront pas utiliser de radio pour communiquer avec les unités en surface, ils devront donc utiliser des téléphones de campagne, une technologie datant de plus de 100 ans.

Les soldats dérouleront les fils et les connecteront pendant leur déplacement, ralentissant ainsi davantage l’avancée. Même s’ils ne rencontrent pas de résistance du Hamas, ils doivent s’arrêter à chaque carrefour et évaluer où mènent les branches.

Une petite force devra être laissée à chaque tunnel latéral pour se défendre contre les contre-attaques. Chaque fois qu’ils trouveront un puits vertical, qui est presque toujours utilisé pour les entrées, ils devront faire une pause, cartographier la position et la transmettre aux unités en surface.

Les unités de surface devront trouver l’ouverture et la sécuriser ; s’il se trouve sur un territoire non contrôlé par l’armée israélienne, ils devront soit le prendre, soit dire aux tunneliers de s’arrêter ou de le contourner. Cela se répétera des centaines de fois. Dans le passé, Samur a publié des vidéos de ses robots capables de réaliser des tunnels qui pourraient être utiles en tant que pionniers, reconnaissant les passages et renvoyant des vidéos de vision nocturne. Mais ils ne peuvent être utilisés que sur un seul niveau, car ils ne peuvent pas grimper sur des échelles ou des obstacles.





Survivre à l’intérieur

Pour des raisons pratiques, tout a été analysé jusqu’à présent en supposant qu’il n’y ait pas d’opposition dans les tunnels. C’est totalement irréaliste : le Hamas s’est sûrement préparé à opposer une résistance farouche.

La plupart des tunnels sont probablement piégés avec des engins explosifs improvisés (IED) prépositionnés. Ceux-ci peuvent être connectés à des détonateurs distants, mais ils peuvent également être déclenchés par des détonateurs spécialisés qui réagissent à la lumière, aux vibrations, au bruit, au mouvement et même à une concentration accrue de dioxyde de carbone lorsque des personnes sont présentes.

Les tunnels sont traversés de fils et de câbles transportant l’électricité, Internet, les téléphones et les lignes militaires. Le Hamas pourrait disposer de dispositifs d’observation et de détection qui lui permettraient de savoir où se trouvent les Israéliens afin de pouvoir faire exploser des charges à distance à cet endroit précis.

Les Israéliens ne peuvent pas simplement couper tous les fils car, comme dans les films, certains détonateurs pourraient se déclencher lorsque leur alimentation électrique est coupée. Comme le savent tous ceux qui sont liés au secteur minier, les explosions dans des tunnels confinés sont bien plus meurtrières qu’à la surface. Ils se propagent davantage et aspirent l’oxygène, de sorte que ceux qui survivent à l’explosion initiale étouffent souvent.

Le Hamas peut également enflammer des composés incendiaires qui privent les occupants d’oxygène et se propagent sous forme d’incendies éclair à grande vitesse ou créent une fumée épaisse, souvent toxique. Cela permettrait de maintenir les tunnels en bon état, permettant ainsi aux combattants palestiniens de les utiliser après avoir chassé l’ennemi.

Les Weasels auront presque certainement des appareils respiratoires, mais le port de masques et de réservoirs d’air encombrants rend la communication et le combat plus difficiles.

Expulser le Hamas

Tous les commandants, des deux côtés, préfèrent éviter les combats dans les tunnels. Le Hamas ne peut probablement pas empêcher les Israéliens d’entrer dans certains tunnels, mais il peut tenter de leur refuser la liberté d’y opérer.

Le commandement israélien sait que son avantage en matière de technologie et d’armement est considérablement plus élevé sur le terrain que sous lui, il préférerait donc débusquer le Hamas et combattre en surface. Pour ce faire, il peut recourir à des agents chimiques tels que des gaz lacrymogènes, dont une petite quantité fait beaucoup de bien dans les tunnels étroits.

Il est probable que le Hamas ne dispose pas de suffisamment d’équipement de protection pour ses chasseurs de tunnels, donc n’importe quel agent à base de gaz pourrait être efficace. Même si Israël ne se sent pas contraint par les conventions internationales, dans la mesure où il ne considère pas le Hamas comme un combattant légal, je ne pense pas qu’il utiliserait des gaz mortels. Cela entraînerait de nouvelles accusations internationales difficiles à nier.

L’eau a souvent été utilisée dans le passé pour inonder les tunnels et forcer leurs occupants à sortir, mais il n’y a tout simplement pas assez d’eau à Gaza. Mais il peut y avoir d’autres options. L’Égypte aurait déversé des eaux usées dans des tunnels de contrebande en provenance de Gaza.

Lutte

Les combats urbains sont difficiles et nécessitent des connaissances et des équipements spécifiques ; le combat dans les tunnels est encore plus difficile et spécialisé. Comme l’ont découvert les tunneliers militaires il y a des années, les armes ordinaires sont trop grosses et encombrantes pour être utilisées dans des espaces confinés.

Au Vietnam, les rats des tunnels américains n’utilisaient souvent que des pistolets, mais ont constaté que lorsqu’ils tiraient, le flash détruisait leur vision nocturne pendant longtemps. Lorsqu’ils utilisent des lunettes de vision nocturne, le problème est encore pire, il est donc probable que les Israéliens porteront des armes de plus petit calibre avec des silencieux, non pas tant pour réduire le bruit que pour empêcher les éclairs de bouche.

Quelle que soit l’arme à feu qu’ils choisissent, les chasseurs de tunnel auront une puissance de feu limitée puisque seuls deux peuvent tirer à la fois, l’un à genoux, l’autre debout au-dessus d’eux, bloquant ainsi le champ de tir du reste de l’équipe.

Les grenades à main et à fusil sont presque certainement de sortie, ainsi que tout type de lance-roquettes. Les grenades assourdissantes et flash peuvent donner un avantage aux belettes en rendant l’ennemi temporairement sourd et aveugle, mais on peut se demander si elles peuvent être utilisées sans danger pour leur propre camp.

Conformément à une pratique séculaire, ils seront certainement équipés de couteaux de combat ou de machettes, car des combats au corps à corps sont assurés. On a beaucoup parlé des chiens d’attaque israéliens dans les tunnels, mais un expert canin militaire et policier à qui j’ai parlé rejette cette idée.

Les chiens sont beaucoup trop imprévisibles dans des conditions de stress extrême au combat et il y a eu de nombreux cas où, sous les éclairs et le bruit d’un échange de tirs, ils se sont retournés contre leur propre camp, a-t-il expliqué.

Destruction de tunnels

Le Hamas a besoin de tunnels et pourrait vouloir en bloquer tactiquement certains, mais pas les détruire complètement en utilisant de petites explosions pour empêcher l’ennemi d’utiliser un tunnel particulier.

Creuser dans des conditions de combat n’est pas pratique et rend les creuseurs vulnérables dès que l’obstacle est supprimé, de sorte qu’un tunnel bloqué est susceptible de le rester pendant toute la durée du conflit. Les ingénieurs de combat israéliens avaient annoncé qu’ils testaient une « bombe éponge », un dispositif contenant deux substances chimiques qui créent une mousse à expansion rapide.

L’idée est de créer instantanément un bouchon en béton dur pour bloquer les tunnels, mais il y a eu des incidents d’utilisation et il n’est pas certain que la bombe éponge soit prête à être déployée. Plutôt que de simplement le bloquer, Israël veut détruire tous les tunnels qu’il emprunte, il devra donc s’assurer que toutes les structures sont effondrées, et pas seulement les entrées.

Dans la plupart des cas,…