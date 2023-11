Analyse : comment Israël se comporterait dans les tunnels de Gaza, première partie | Conflit israélo-palestinien

Alors que tout le monde essaie de mieux comprendre l’annonce du Premier ministre israélien selon laquelle il pourrait autoriser de « petites pauses tactiques » pour laisser sortir les otages ou aider à l’arrivée, les combats à Gaza se poursuivent.

Les appels à un cessez-le-feu, à une pause ou à tout autre terme qui pourrait apparaître dans les fastidieuses marchandages politiques internationaux se multiplient de toutes parts, mais Benjamin Netanyahu et son gouvernement d’unité belliciste s’efforcent d’éviter de perdre leur élan, craignant qu’une fois arrêtée, leur offensive à Gaza ne soit interrompue. beaucoup plus difficile de redémarrer.

Dans les jours qui ont immédiatement suivi les attaques sanglantes du Hamas du 7 octobre, les Israéliens, choqués, se sont unis derrière des appels à la vengeance, se ralliant derrière le gouvernement et l’armée. Mais, un mois plus tard, cette unité à tout prix a peut-être été ébranlée par des scènes sur les lignes de front où l’armée israélienne n’a pas grand-chose à montrer en termes de victoire et de destruction du Hamas.

Les bombardements aériens incessants ont tué plus de 10 000 Palestiniens et provoqué des niveaux de destruction presque incroyables, mais le nombre de combattants du Hamas éliminés est inconnu. Même si ces attaques avaient tué 1 000 combattants de la Brigade Qassam, ce qui est impossible à prouver, le ratio devrait inquiéter de nombreux Israéliens : un énorme effort militaire pour peu de gain militaire.

Le nombre de victimes des combats israéliens est encore faible, environ 30, ce qui est considéré comme acceptable, mais comment la société réagira-t-elle s’il commence à augmenter ? Beaucoup plus de soldats israéliens pourraient mourir alors que les troupes d’invasion entourant la ville de Gaza – qui l’ont coupée en surface de la partie sud de la bande – mènent la bataille sous terre, dans les tunnels redoutés du Hamas.





Creuser et contre-creuser

Creuser des tunnels à des fins militaires est un concept qui date des premiers établissements humains et qui n’a jamais cessé d’être utilisé. Jusqu’à l’invention de la poudre à canon, les tunnels servaient à pénétrer dans les châteaux défendus ou à sortir des villes assiégées sans se briser. La poudre à canon donnait aux tunneliers la possibilité de déclencher de grosses explosions sous les positions ennemies, suivies d’attaques massives qui prendraient le territoire.

Ce concept a culminé avec la Première Guerre mondiale, avec la Grande-Bretagne et l’Allemagne sur le front occidental et l’Italie et l’Autriche-Hongrie dans les Alpes creusant et contre-creusant, faisant exploser plus de 1 000 tonnes à la fois lors des plus grandes explosions.

Alors que les tunnels ont diminué parmi des armées à égalité après la Première Guerre mondiale, ils ont trouvé une nouvelle vie lorsqu’ils ont été utilisés par les outsiders dans une guerre asymétrique. La Chine a utilisé des tunnels pour se défendre de l’invasion japonaise dans les années 1930.

Le Japon, reconnaissant leur efficacité, a également commencé à creuser. En appliquant des techniques modernes de creusement et de défense, le Japon a largement utilisé des tunnels pour défendre les îles occupées du Pacifique contre l’invasion alliée, infligeant de lourdes pertes aux Marines américains et aux forces alliées, très disproportionnées par rapport au nombre de défenseurs.

Une génération plus tard, les Vietcongs combattant les États-Unis au Vietnam utilisaient des tunnels pour contourner, ou plutôt sous, leurs ennemis, échapper à l’encerclement dans un endroit et lancer des attaques surprises dans d’autres. Leur réseau de tunnels était vaste : rien que dans la région méridionale de Cu Chi, l’armée américaine a vérifié plus de 320 km (200 miles) de communications souterraines. Ces chiffres vieux de 60 ans rendent plausibles les affirmations palestiniennes selon lesquelles 300 à 500 km (186 à 310 miles) de tunnels sous Gaza seraient plausibles.

Bantams, rats et belettes

Chaque nation ou armée qui devait combattre un ennemi en utilisant des tunnels s’est vite rendu compte que les soldats réguliers étaient presque inutiles pour cette tâche spécialisée. Ils n’étaient pas des creuseurs qualifiés et beaucoup d’entre eux se sentaient mal à l’aise dans un environnement claustrophobe, sombre et humide, avec un air vicié. En 1914, la Grande-Bretagne a commencé à employer des mineurs et à les former aux tâches militaires.

Puis il créa des troupes bantam spéciales composées de soldats dont la petite taille, inférieure à 160 cm (5,25 pieds), les excluait du service dans les unités régulières. Ils ont fait bien mieux que les troupes habituelles, tout comme les « Rats des tunnels », spécialistes de la guerre clandestine que les États-Unis ont utilisés au Vietnam.

Lorsqu’il a découvert et étudié pour la première fois les tunnels de Gaza, au cours de la première Intifada de 2000 à 2005, Israël s’est rendu compte que le danger d’une guerre souterraine allait croître et a entrepris de créer des unités adaptées à ce rôle, en commençant par les ingénieurs de combat, connus sous le nom de Yahalom.

Les sapeurs de combat se sont vite rendu compte que, malgré leurs compétences techniques et leur équipement spécialisé, des troupes encore plus ciblées, armées et entraînées étaient nécessaires.

En 2004, apparaissent les Weasels (Samur), les premiers commandos israéliens de guerre des tunnels. Les spécialistes sont issus du corps du génie et ont été formés aux techniques d’assaut clandestin par les commandos Sayeret Matkal. Ce seront certainement les premières troupes israéliennes à pénétrer dans les tunnels du Hamas.





Extension des tunnels sous le Strip

Les tunnels sous Gaza sont antérieurs au Hamas – dans les années 1980, lorsqu’ils ont été creusés pour la première fois sous la frontière égyptienne à des fins de contrebande. Les Palestiniens de Gaza ont découvert qu’à l’exception de la ceinture étroite le long de la côte où le sol était sablonneux et peu propice au creusement, le reste de la terre de Gaza était riche en argile, facile à creuser et ne nécessitant généralement pas de supports complexes.

Avec le temps, les Palestiniens ont réalisé que les tunnels pouvaient avoir un usage militaire et ils ont employé les tunneliers pour étendre le réseau sous Gaza.

Lorsque le Hamas a pris le pouvoir, l’effort s’est vu attribuer un rôle stratégique et s’est élargi. La majeure partie du creusement des tunnels a été réalisée par des travailleurs civils locaux, qui auraient reçu un salaire supérieur à la moyenne pour ce travail épuisant.

Opérant sous le territoire qu’il contrôlait, le Hamas n’avait pas à s’inquiéter de l’un des plus grands périls liés à la construction de tunnels sous ou à proximité de l’ennemi : être localisé par le bruit ou les vibrations du creusement. Libérés de cette contrainte, ils auraient travaillé rapidement.

Lorsqu’il a attaqué Gaza en 2014, Israël a été stupéfait par l’étendue des tunnels, qui auraient alors dépassé les 100 km (62 miles), et par leur sophistication. Elle réalisa qu’elle devait accélérer ses préparatifs de guerre clandestine.

Demain : à quoi ressemblera la guerre souterraine à Gaza, analyse point par point