NEW ORLEANS – La victoire inévitable de 49-28 de l’Ohio State contre Clemson au Sugar Bowl vendredi relancera dans certains coins le débat sur l’inclusion des Buckeyes dans les éliminatoires de football universitaire après avoir disputé seulement six matchs en saison régulière.

L’entraîneur de Clemson, Dabo Swinney, dont l’équipe avait joué le 11 vendredi, a alimenté cette controverse en sondant les références en séries éliminatoires d’une équipe qui faisait face à un calendrier plus léger que les autres prétendants aux séries éliminatoires, renforçant cette position en classant les Buckeyes n ° 11 dans son avant-dernier Amway. Sondage des entraîneurs.

« Non, je ne regrette rien de tout ça, » dit Swinney. « Les sondages n’ont rien à voir avec la motivation. Cela n’a rien à voir avec l’état de l’Ohio. J’ai dit qu’ils étaient assez bons pour nous battre. La seule chose que je regrette, c’est évidemment que je n’ai pas fait un assez bon travail pour préparer mon équipe. Mais je ne regrette rien du tout à ce sujet. «

Plutôt que d’indiquer un avantage réel d’une saison régulière relativement reposante, le résultat a simplement révélé OSU comme la meilleure équipe, et si le Sugar Bowl est une indication d’un digne challenger pour invaincre l’Alabama dans le match de championnat national.

Plus:Opinion: Désolé, le football universitaire, mais l’Alabama à son meilleur semble tout simplement intouchable

Plus:Calendrier complet du football universitaire et résultats pour la saison 2020

Au milieu des questions sur la capacité des Buckeyes à basculer un interrupteur et à devenir l’équipe la plus attendue à l’approche d’une saison abrégée, OSU a fourni une réponse retentissante qui efface plus que le goût amer de la douloureuse perte du Fiesta Bowl de l’année dernière face aux Tigres.

« Quand vous arrivez aussi loin dans la saison, autant de matchs, tout vous motive », a déclaré l’ailier serré de l’Ohio State Jeremy Ruckert. « Nous avons entendu tout ce qu’il disait. Nous avons certainement utilisé cela comme une motivation. Mais maintenant, nous avons une chance de passer à autre chose, et c’est une motivation suffisante. »

Du point de vue de Clemson, la perte de 21 points est un échec de proportions importantes étant donné à quoi ressemblaient les Tigres depuis la défaite de novembre contre Notre-Dame et le retour de flamme qui découlera des commentaires et du classement de Swinney.

Pour Swinney, la première preuve de ces retombées est venue juste après le coup de sifflet final: les fans de l’Ohio State présents au Superdome ont sérénadé Clemson hors du terrain avec des chants de «Dabo, Dabo, Dabo».

L’incapacité de battre les Buckeyes et au moins d’accéder au match de championnat représente également une douloureuse occasion manquée pour Clemson, qui va désormais redémarrer sans le quart Trevor Lawrence, le demi-offensif Travis Etienne et plusieurs des personnages clés du succès du programme au cours des trois derniers saisons.

« Nous voulions terminer à Miami, » le site du match de championnat, « avec une victoire et partir au coucher du soleil. Mais ce n’était pas censé être », a déclaré Swinney.

Le match de deux espoirs de quart d’élite a été remporté par le junior de l’Ohio State Justin Fields, qui a complété 22 des 28 lancers pour 385 verges et six scores contre une interception. Il a ajouté encore 42 verges au sol.

Avec son pouce droit bandé, Fields a réalisé une brillante performance contre une défense qui n’avait permis qu’à deux quarts au cours des quatre dernières saisons de lancer plus de 300 verges et plusieurs touchés.

Au moment décisif du jeu, Fields a été brièvement écarté par un coup vicieux du secondeur senior de Clemson, James Skalski, qui a été expulsé pour ciblage, puis est revenu un jeu plus tard pour lancer une passe de touché au receveur large Chris Olave.

Après que Lawrence ait couru pour un score lors du premier entraînement du match, Clemson a eu du mal à rester en rythme contre une défense de l’État de l’Ohio qui se classait dans la moitié inférieure du Big Ten au cours de la saison régulière en verges allouées par jeu. Lawrence a terminé avec 400 verges par la passe et deux touchés lors de la deuxième défaite de sa carrière universitaire, tous deux à la Nouvelle-Orléans.

Plutôt que de donner le ton, le touché précoce a démenti les luttes des Tigres pour organiser de longs trajets pour lutter contre l’explosivité des Buckeyes. Quatre des cinq prochains disques de Clemson ont duré quatre jeux ou moins tandis que OSU rassemblait cinq disques de touché consécutifs pour terminer la première moitié, les trois derniers s’étalant sur au moins neuf jeux.

Le jeu étonnamment disjoint de Lawrence et de l’attaque de Clemson a été contrebalancé par l’effondrement total de la défense de Clemson et une série de décisions d’entraîneurs conservateurs de Swinney qui semblaient ignorer comment OSU avait arraché l’élan.

Le score étant à égalité à 14 lors du premier entraînement du deuxième quart, Swinney a opté pour un botté de dégagement 4e et 2 sur la ligne de 43 verges de Clemson. Avec un peu plus de trois minutes à jouer dans la demie et OSU en hausse de 28-14, Clemson a choisi de lancer à nouveau dans des circonstances similaires: face aux 4e et 3e au même endroit sur le terrain. Les Buckeyes marqueraient un autre touché à 16 secondes de la fin.

Dans le cas du deuxième botté de dégagement en particulier, la décision de Swinney indique une incapacité à évaluer le déroulement d’un match qui se transformait rapidement en une éruption dans l’État de l’Ohio.

Mis dans un mixeur par la combinaison de Fields et du demi offensif Trey Sermon, qui a poursuivi son émission record contre Northwestern dans le match de championnat Big Ten avec 193 verges au sol et un touché, la défense de Clemson a maintenant craté dans chacun des programmes. deux derniers matchs éliminatoires.

« Nous aurions pu utiliser quelques arrêts supplémentaires, c’est sûr », a déclaré Lawrence. « Quand nous faisons du punt et qu’ils marquent pendant un quart, cela peut devenir un peu incontrôlable. Dans des matchs comme celui-ci, vous devez bien jouer tout le temps et nous ne l’avons pas fait ce soir. . «

En fait, les Tigers avaient l’air pire contre OSU que lors de la défaite de l’année dernière contre LSU, lorsque la défense a cédé 628 verges et a permis à Joe Burrow de lancer cinq touchés. Les Buckeyes menaient 35-14 à la mi-temps – la première fois que Clemson faisait face à un déficit de 21 points à la mi-temps depuis l’Orange Bowl 2012 contre la Virginie-Occidentale – et ont terminé avec 639 verges en attaque sur 8,9 verges par match.

Tous les sept entraînements de touché des Buckeyes sauf un s’étalaient sur au moins 75 verges. Les Buckeyes ont en moyenne 6,3 verges par course après ajustement pour les sacs et ont couru 265 verges au total, le plus que Clemson avait autorisé dans un match depuis 2016. Ohio State bottait sur sa première possession, puis pas à nouveau jusqu’à son dernier entraînement du troisième quart.

«Défensivement, nous étions juste hors de rythme», a déclaré Swinney. « Encore une fois, cinq touchés consécutifs et nous n’avons pas été en mesure de répondre comme nous le voulions offensivement. Nous venons de nous mettre dans un trou. Et des matchs comme celui-ci, ce n’est pas la position dans laquelle nous voulons être. »

Dans la foulée de la défaite 42-25 de la saison dernière contre LSU, la défaite perce l’aura d’inévitabilité concernant la dernière itération de la rivalité inter-conférence avec l’Alabama et entache la position debout des Tigers en tant que seul programme digne d’être comparé. à côté du Crimson Tide.

Atteindre les séries éliminatoires est devenu un droit de naissance pour Clemson, qui, après des années de résultats décevants, a éclaté en 2015 et a depuis remporté deux championnats nationaux, joué pour deux autres et gagné une place dans l’histoire du football universitaire.

Ohio State a fait quelque chose qu’aucune équipe, pas même LSU, n’avait fait à Clemson pendant la période des séries éliminatoires: rendre les Tigers non seulement décevants, mais également non préparés pour la plus grande étape du sport.

«Nous avons eu une excellente préparation, une grande concentration, a déclaré Swinney. « Mais nous n’avons pas bien joué. Nous n’avons jamais pu reprendre l’élan. Nous avons été très incohérents et n’avons pas fait certaines des choses très basiques que vous devez faire pour gagner des matchs comme celui-ci. »

Suivez Paul Myerberg, journaliste à l’université des sports USA TODAY, sur Twitter @PaulMyerberg