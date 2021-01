Fin décembre, l’idée que des vaccins sûrs et efficaces contre le COVID-19 avaient été créés en moins d’un an semblait miraculeuse – un triomphe de la science et de l’ingéniosité américaine.

Il n’a fallu que six semaines pour ternir cette image.

La fierté de cet exploit remarquable a été remplacée par de la confusion, des accusations d’injustice, des attentes frustrantes et le cauchemar des flacons de vaccins qui prennent la poussière alors que des dizaines de milliers de personnes meurent de ce qui est maintenant une maladie évitable.

Même les personnes qui dirigent l’effort sont incapables d’expliquer comment et pourquoi les choses ont pris une si mauvaise tournure si vite.

«J’adorerais le comprendre», a déclaré Moncef Slaoui, responsable de l’effort de développement de vaccins sous l’administration Trump et conseiller de l’administration Biden.

«Ce qui me rend triste», a-t-il dit, c’est que «les milliers de personnes qui ont travaillé jour et nuit au cours des très nombreux mois se sentent vraiment terribles, se sentent déprimées, car tout cela est maintenant positionné comme une catastrophe».

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

Une image plus claire des défis se dégage d’entretiens et de conférences de presse avec plus de deux douzaines de fonctionnaires et d’experts en vaccins. Une longue liste de problèmes a ralenti le déploiement du vaccin, a constaté USA TODAY, allant d’attentes irréalistes du public et d’un manque de communication à des logiciels débordés et à des visions concurrentes pour le rôle du gouvernement. Le tout se déroulant au milieu d’un changement sismique au sein de la direction de la Maison Blanche.

L’administration Trump s’est concentrée sur la livraison de millions de doses de vaccin aux quais de chargement. Les États et les localités devaient prendre le relais à partir de làavec peu de soutien, d’orientation ou d’argent.

L’administration Biden, en revanche, voit un mandat plus large pour le gouvernement fédéral, aidant les États à organiser leurs efforts de vaccination et à faire passer les doses du «dernier kilomètre» entre les mains des vaccinateurs et les épaules des Américains impatients.

Chance, prévoyance et science:Comment une équipe non annoncée a développé un vaccin COVID-19 en un temps record

« Il y a des moments où nous sommes 50 États, et il y a des moments où nous sommes une seule nation. C’est une époque où nous devons être une seule nation », a déclaré le nouveau chirurgien général Vivek Murthy, Ezra Klein. « Et si nous ne le faisons pas, nous n’allons pas renverser cette pandémie. »

L’administration Biden a lancé une campagne de relations publiques pour mieux comprendre les problèmes et promouvoir des solutions et a demandé des sommes énormes au Congrès pour intensifier les programmes de vaccination dans tout le pays.

« Même ainsi », a déclaré Andy Slavitt, un conseiller de l’effort COVID-19 de la Maison Blanche, « il faudra des mois avant que tous ceux qui veulent un vaccin puissent en obtenir un. »

Quelques choses se sont bien passées: 28 millions d’Américains ont reçu au moins une injection en moins de six semaines. L’administration Trump a prédit avec précision la quantité de vaccin disponible en janvier, et le nombre de doses distribuées répond à cette prédiction.

« L’expédition physique des vaccins des sites de fabrication aux sites de distribution s’est très bien déroulée, avec une précision de 99% », a déclaré Slaoui.

Mais plusieurs problèmes ont entaché le déploiement:

La quantité de vaccins que les États reçoivent chaque semaine fluctue énormément, et il n’y a aucune explication claire pourquoi.

Les États n’étaient pas immédiatement prêts à distribuer à l’échelle demandée par le public, même lorsqu’ils recevaient les quantités attendues de vaccins.

Le gouvernement fédéral n’a pas été assez énergique pour expliquer qu’il faudrait des mois pour vacciner tout le monde et qu’un rationnement précoce serait nécessaire.

Les programmes de prise de rendez-vous se sont effondrés sous une demande écrasante, conduisant au chaos alors que les gens essayaient de faire la queue. Les systèmes de planification numérique ont favorisé les personnes qui maîtrisent Internet et qui avaient des heures à passer à attendre leur tour.

La fabrication à grande échelle n’a commencé qu’à la fin de l’année dernière; bien que 100 millions de doses aient été initialement promises à la fin de l’année, 20 millions étaient disponibles en décembre et 30 millions en janvier.

Attentes et problèmes d’approvisionnement

L’effort de vaccination de l’administration Trump n’a pas inclus de campagne d’information publique pour faire comprendre le fait cette demande de vaccins dépasserait largement l’offre pendant des mois. Bien que mentionné, il n’a pas été souligné dans les séances d’information fédérales. Une campagne d’éducation fédérale promise depuis longtemps et dont le lancement est prévu en janvierne s’est pas concrétisé.

Les hôpitaux étaient considérés comme un bon endroit pour commencer à administrer des vaccins en raison de leur expertise. Mais juste au moment où le vaccin est devenu disponible à la fin de décembre, les vacances sont arrivées, réduisant le personnel.

Les hôpitaux ont été submergés par le taux le plus élevé d’infections au COVID-19 depuis le début de la pandémie, remplissant les lits, taxant les travailleurs et étirant leurs finances au cours d’une année désespérée.

‘Folie’:Les vaccins COVID-19 pour les enseignants, une clé pour la réouverture des écoles, dépend de l’emplacement – et de la chance

Les États ont eu du mal à intensifier leurs efforts de vaccination. Le personnel et les budgets des services de santé ont été dispersés au cours de la pandémie. Beaucoup n’avaient pas les ressources pour planifier un effort de vaccination à grande échelle. L’argent destiné à soutenir leur travail n’a été approuvé par le Congrès que dans les derniers jours de 2020 et n’a commencé à couler que ces dernières semaines.

«Nous avons vu des États faire ce vaillant effort sans beaucoup de soutien gouvernemental», a déclaré Glen Nowak, directeur du Center for Health and Risk Communication à l’Université de Géorgie.

Les États ont eu du mal avec des quantités de vaccins qui fluctuent constamment, ce qui rend la planification extrêmement difficile.

Au cours de la semaine du 5 janvier, par exemple, le ministère de la Santé publique de San Francisco a reçu 3 900 doses de vaccin du gouvernement fédéral. La semaine suivante, il en a obtenu 11825, la semaine après 1775. La semaine dernière, il en a obtenu environ 11 100.

Parenting pandémique, apprentissage virtuel:Les experts disent que c’est ce dont les enfants ont besoin pour survivre à la pandémie de COVID-19

Les responsables ont déclaré qu’ils demandaient la même quantité de vaccin à chaque fois et ne savaient pas pourquoi il y avait tant de variations.

« Cela me rend fou que personne ne semble connaître la vérité sur l’approvisionnement », a déclaré le Dr Bruce Gellin, président de la vaccination mondiale au Sabin Vaccine Institute. « Si les entreprises pouvaient se lever et parler de leurs chiffres, alors il y aurait beaucoup moins de pointage du doigt. »

Les systèmes informatiques ont représenté un énorme défi pour les États, chacun d’entre eux étant chargé de développer lui-même des programmes pour suivre la distribution des vaccins et inscrire les gens aux vaccins.

Certains États ont des programmes personnalisés, d’autres modifient les systèmes de planification et beaucoup utilisent simplement Eventbrite ou SignUpGenius, des produits qui pourraient être utilisés pour organiser la fête d’anniversaire d’un enfant.

Les histoires abondent de personnes passant des heures en ligne ou en attente, essayant de prendre des rendez-vous uniquement pour que le système tombe en panne ou que les connexions téléphoniques soient coupées.

Confusion dans la production de vaccins

Le personnel de l’opération Warp Speed ​​a déclaré depuis le printempsque les divers vaccins candidats étaient fabriqués «à risque».

La plupart des gens ont supposé que cela signifiait que les flacons de vaccins sortiraient des chaînes de montage et seraient stockés dans des congélateurs jusqu’au jour où les régulateurs ont déterminé que le produit était efficace et sûr à livrer à des millions d’Américains.

Dans le cadre du développement normal de vaccins, les entreprises attendent la fin des essais cliniques pour commencer à construire des chaînes de fabrication et à acheter des équipements. Ce processus, qui prend souvent des années, a été accéléré mais il n’a conduit à une production réelle aux États-Unis qu’à l’automne. Il n’y avait donc pas d’énorme stock de vaccins disponible le 11 décembre lorsque le vaccin Pfizer est devenu le premier aux États-Unis à être autorisé contre le COVID-19.

« Gardez à l’esprit que ces lignes de fabrication sont constituées d’un équipement unique, fait sur mesure pour chaque vaccin particulier », a déclaré Health and Human Services dans un communiqué à USA TODAY. « Toutes les capacités de fabrication aux États-Unis qui peuvent être utilisées pour la fabrication de vaccins COVID-19 sont utilisées. »

Pfizer et Moderna n’ont pas fourni beaucoup d’informations sur leur calendrier, sauf pour dire qu’ils ont commencé à travailler au printemps.

Emergent BioSolutions, le principal fabricant nord-américain des vaccins candidats AstraZeneca et Johnson & Johnson, était plus ouvert. Elle a signé des contrats de fabrication en mai et juin et a commencé à produire les vaccins à l’automne

«On pourrait dire:« Pourquoi si tard? », A déclaré Sean Kirk, vice-président exécutif de la société pour la fabrication et les opérations techniques. « Eh bien, il n’est pas tard, c’est extraordinairement bientôt dans le grand schéma des choses. »

Cela n’allait jamais être «un basculement d’un interrupteur», a-t-il déclaré.

Améliorations promises

Sauf catastrophe, les efforts de vaccination s’intensifieront au cours des semaines et des mois à venir.

Trois vaccins supplémentaires approchent de la ligne d’arrivée, et d’autres sont à l’horizon.

Le président Joe Biden a invoqué la loi sur la production de défense pour rendre plus disponibles les matières premières nécessaires à la fabrication des vaccins COVID-19, et il a modifié les règles pour permettre aux médecins et infirmières à la retraite de délivrer des vaccins.

Découvrez comment fonctionne le vaccin COVID-19:Un voyage en réalité augmentée dans le corps

Les responsables de l’administration ont fourni des données plus détaillées sur le nombre de doses disponibles et se sont régulièrement réunis avec les médias pour augmenter le flux d’informations vers le public.

Pour faire beaucoup plus, l’administration aura besoin de l’aide du Congrès, y compris l’adoption du « plan de sauvetage américain » de 1,9 billion de dollars de Biden, ont déclaré à la fois Slavitt et la directrice du CDC Rochelle Walensky. la semaine dernière lors des points de presse de la Maison Blanche.

Entre autres, les fonds supplémentaires soutiendraient les systèmes de santé publique et permettraient à l’administration de lancer des cliniques de vaccination de masse à travers le pays.

« Les États devraient avancer »:Les responsables fédéraux poussent les États à accélérer les vaccinations contre le COVID-19 et annoncent des changements majeurs dans la distribution

Au milieu des efforts, le flux de vaccinations s’améliore.

Il y a deux semaines, environ 700 000 clichés en moyenne étaient livrés chaque jour. La semaine dernière, le chiffre a atteint 1,2 million.

Pour surmonter la pandémie, ces totaux quotidiens doivent continuer à grimper.

«Chaque jour, lorsque le nombre sort», a déclaré Slavitt, «nous attendons tous à bout de souffle le nombre et recherchons un nombre aussi élevé que possible.

Contactez Karen Weintraub à kweintraub@usatoday.com et Elizabeth Weise à eweise@usatoday.com.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.