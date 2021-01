Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer, avec le casting magnifique, les costumes luxuriants et les scènes magnifiquement tournées recréant la vie du 19ème siècle de la classe supérieure et de la noblesse britanniques?

« Bridgerton » et sa popularité ont également contribué à mettre le feu aux carrières de certains acteurs.

Voici de qui tout le monde parle:

Regé-Jean Page peut vous faire souhaiter que vous soyez une cuillère (recherchez ce GIF si vous voulez obtenir cette référence).

L’acteur britannique né au Zimbabwe incarne le duc maussade, Simon Basset, et il est tout à fait captivant dans le rôle.

Sa beauté et son charme incitent déjà les gens à lui demander d’être le premier Black James Bond.

Page a également joué dans le film « Sylvie’s Love », actuellement en streaming sur Amazon Prime.

Phoebe Dynevor joue parfaitement Daphne Bridgerton, la jeune mondaine dont la sortie dans la société déclenche toute l’action.

Les scènes de Dynevor et Page ont généré tellement de chaleur que les gens ont supposé qu’ils se fréquentaient dans la vraie vie.

Voici un flash: ça s’appelle «jouer», les gens. Dynevor connaît bien son métier et, peut-être, la performance est dans ses gènes car sa mère Sally Dynevor est l’une des stars du feuilleton britannique de longue date « Coronation Street ».

L’élégance et la puissance de Lady Danbury sont résumées dans Adjoa Andoh.

Andoh apporte à ce rôle des années d’expérience sur scène et à l’écran, y compris des rôles dans les émissions « EastEnders » et « Doctor Who ».

Elle est habituée à diverses productions, ayant apparemment marqué l’histoire au Royaume-Uni en 2019 en jouant et en co-réalisant une version de « Richard ll » de Shakespeare avec une distribution composée uniquement de femmes de couleur.

En tant que Penelope Featherington, la plus jeune fille des voisins des Bridgerton, les Featheringtons, Nicola Coughlan nous donne plus que ce que l’on voit.

Son timing comique semble avoir été perfectionné dans son précédent rôle de Clare Devlin dans « Derry Girls ».

L’actrice irlandaise a récemment déclaré au magazine Elle qu’elle s’habitue toujours à la célébrité étant donné que, comme elle l’a dit: «Il y a quatre ans, j’avais encore un emploi à temps partiel. Je travaillais dans un opticien. Je vivais chez mes parents. . «

Golda Rosheuvel a l’un des rôles les plus parlés de la série.

C’est parce qu’elle est une femme de couleur et dépeint la vraie reine Charlotte, épouse du roi George III.

La théorie selon laquelle la reine historique était d’origine africaine n’est pas nouvelle.

Mais je ne suis pas sûr que la vraie reine Charlotte était aussi rusée, louche et amusante que la façon dont Rosheuvel la joue.

Pour votre week-end

Trois choses à surveiller:

‘Marvel Studios: Légendes’

Cette série sert de rappel aux différents héros et méchants qui se dirigent vers les émissions en streaming très attendues en première sur Disney +. Les deux premiers épisodes mettront en vedette Wanda Maximoff et Vision.

« Marvel Studios: Legends » commence la diffusion vendredi.

Première de la saison 25 de ‘The Bachelor’

Juste au cas où vous auriez manqué ce peu d’histoire de Bachelor Nation, Hulu est là pour vous.

Matt James, un concurrent de la saison « Bachelorette » de Clare Crawley, est le premier Black Bachelor.

Le premier épisode de sa saison est actuellement en streaming.

‘Grimm’ Saison 6

Que diriez-vous d’un petit #ThrowbackThursday?

Le drame surnaturel « Grimm » avait un public fidèle lorsqu’il s’est terminé en 2017 après six saisons sur NBC.

La dernière saison a commencé à diffuser sur Amazon Prime cette semaine.

Deux choses à écouter:

Une chose amusante s’est produite sur le chemin de la chanteuse country Morgan Wallen sortant son nouveau projet, « Dangerous: The Double Album ».

Selon Wallen, le nouvel album a été «divulgué» par un grand détaillant, ce qu’il dit avoir découvert après que les fans ont commencé à publier des photos d’eux-mêmes avec lui avant la date de sortie prévue de vendredi.

D’une manière ou d’une autre, je suis sûr qu’il n’est pas fou de la publicité qui a généré.

Quoi de mieux que les classiques des Bee Gees?

Ce seraient les chansons des frères Gibb revisitées avec d’autres artistes majeurs.

Barry Gibb a fait appel à Dolly Parton, Little Big Town et Alison Krauss pour « Greenfields: The Gibb Brothers ‘Songbook, Vol. 1. »

Il tombe vendredi.

Une chose dont il faut parler:

Lil Nas X continue d’avoir la carrière la plus intéressante.

L’artiste hip-hop qui nous a donné le ver d’oreille « Old Town Road » cette semaine a sorti le livre pour enfants qu’il avait promis pour la première fois l’année dernière.

« C Is for Country » est illustré par l’artiste primé Theodore Taylor III et « suit un jeune cow-boy et son acolyte, Panini le poney, alors qu’ils utilisent l’ABC pour partir à l’aventure dans les pâturages ouverts, embrasser la famille et célébrer l’individualité, le tout en une seule journée. «

« C Is for Country va à tous les enfants extraordinaires qui ont chanté à répétition sur ‘Old Town Road’ et ont contribué à changer ma vie pour toujours », a déclaré Lil Nas X dans un communiqué. « J’espère que ce livre les inspirera et rendra l’apprentissage de l’alphabet mille fois plus amusant. Je suis tellement content de la façon dont cela s’est avéré et j’ai hâte que le monde le voie. »

Façon de rouler jusqu’à ce que vous n’en puissiez plus, monsieur.

Quelque chose à siroter

Malheureusement, personne ne semble si surpris que Kimye envisage le divorce.

Presque depuis que Kim Kardashian West et Kanye West ont rendu public leur relation amoureuse en 2012, les gens ont prédit que cela ne durerait pas.

Oui, les divisions entre célébrités fournissent beaucoup de matière à discuter sur les réseaux sociaux. Mais ces gens sont aussi des êtres humains – souvent avec de jeunes enfants, comme c’est le cas des Occidentaux – qui ne sont pas exempts de la douleur qui accompagne un divorce potentiel.

Et cela mérite de la compassion, que vous les souteniez ou non.

Revenez ici jeudi prochain pour tous les derniers événements de divertissement qui comptent.