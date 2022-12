Analyse: Biden et Zelenskyy tentent d’empêcher le Congrès de rechigner

WASHINGTON (AP) – La visite dramatique de Volodymyr Zelenskyy à Washington a été l’occasion pour la Maison Blanche de démontrer au Russe Vladimir Poutine que les États-Unis maintiendraient leur engagement dans la guerre car, comme l’a dit le président Joe Biden, « tant qu’il faudra .”

Cela a également fourni au président ukrainien, vêtu de vert militaire, l’occasion dans le cadre grandiose du Capitole américain de remercier le Congrès pour les milliards de dollars qui soutiennent son pays dans la lutte.

“Aussi longtemps qu’il faudra” est une rhétorique puissante, mais elle se heurte maintenant à une question redoutable : combien de patience supplémentaire un Congrès étroitement divisé – et le public américain – aura-t-il pour une guerre sans fin claire qui frappe l’économie mondiale ?

La majorité des Américains, selon les sondages, continuent de soutenir l’aide à l’Ukraine car elle a réussi à repousser une armée russe, que certains responsables du gouvernement américain pensaient initialement submerger rapidement les forces ukrainiennes.

Mais les Ukrainiens en infériorité numérique, avec l’aide de quelque 21,3 milliards de dollars d’aide militaire américaine depuis l’invasion de février, ont réussi à accumuler des succès sur le champ de bataille et à infliger de lourdes pertes aux troupes russes.

Zelenskyy, assis à côté de Biden dans le bureau ovale, avec un feu crépitant dans la cheminée derrière eux, a reconnu que l’Ukraine était dans sa position la plus favorable en raison du soutien bipartite du Congrès.

“Nous contrôlons la situation grâce à votre soutien”, a déclaré Zelenskyy, qui a remis à Biden une médaille qui avait été décernée au capitaine ukrainien d’une batterie HIMARS, un système de fusée fourni par les États-Unis, que l’officier voulait que Biden ait.

Pourtant, alors même que le soutien à l’Ukraine était salué par la présidente de la Chambre démocrate Nancy Pelosi et le chef républicain du Sénat Mitch McConnell comme servant les intérêts américains fondamentaux, l’unité bipartite sur l’Ukraine commençait à s’effriter.

“J’espère que nous continuerons à soutenir l’Ukraine, mais nous devons expliquer ce qu’ils font tout le temps”, a déclaré le sénateur Rick Scott, R-Fla. peu de temps avant que Zelenskyy n’atterrisse à Washington mercredi après-midi. «Je pense que vous devez continuer à vendre des choses comme ça au public américain. Je ne pense pas que vous puissiez simplement dire, vous savez, pour la prochaine, quel que soit le temps que cela prendra.

Juste avant l’arrivée de Zelenskyy, les États-Unis ont annoncé un programme d’aide militaire de 1,85 milliard de dollars pour l’Ukraine, comprenant des missiles sol-air Patriot, et le Congrès a prévu de voter sur un programme de dépenses comprenant 45 milliards de dollars supplémentaires d’aide d’urgence à l’Ukraine.

Pelosi et d’autres ont comparé la visite de Zelenskyy à la visite du Premier ministre britannique Winston Churchill en 1941 pour des entretiens avec le président Franklin D. Roosevelt à la suite du bombardement japonais de Pearl Harbor.

Pelosi, dans une lettre adressée mercredi à ses collègues législateurs, a noté que son père, le représentant Thomas D’Alesandro, Jr., était membre de la Chambre lorsque Churchill est venu au Congrès le lendemain de Noël “pour obtenir le soutien de notre nation dans la lutte contre la tyrannie en L’Europe .”

“Quatre-vingt-un ans plus tard cette semaine, il est particulièrement poignant pour moi d’être présent lorsqu’un autre dirigeant héroïque s’adresse au Congrès en temps de guerre – et avec la démocratie elle-même en jeu”, a déclaré Pelosi, qui quittera bientôt son poste de président. avec les républicains prenant le contrôle de la Chambre.

Biden, né moins d’un an après la visite historique de Churchill, a observé que Zelenskyy a fait preuve d’un énorme courage tout au long du conflit. “Ce type a, dans son âme même, c’est ce qu’il prétend être. Il est clair qui il est. Il est prêt à donner sa vie pour son pays », a déclaré Biden lors d’une conférence de presse avec Zelenskyy.

McConnell a fait valoir dans un discours au Sénat que soutenir l’Ukraine est tout simplement pragmatique.

« Continuer notre soutien à l’Ukraine est moralement juste, mais ce n’est pas seulement cela. C’est aussi un investissement direct dans les intérêts américains froids et durs », a déclaré McConnell.

Pourtant, dans la conférence républicaine, il y a des signes de mécontentement.

Le représentant Kevin McCarthy, qui se bat pour être le prochain président de la Chambre lorsque les républicains prendront le pouvoir au cours de la nouvelle année, a déclaré que son parti n’écrirait pas de “chèque en blanc” pour l’Ukraine une fois qu’il serait aux commandes.

Certains des membres les plus à droite de la conférence républicaine ont critiqué McConnell pour son soutien à l’Ukraine.

La représentante Marjorie Taylor Greene, R-Géorgie, dans une publication sur Twitter mercredi matin, a accusé McConnell d’avoir fait pression pour l’adoption du projet de loi de dépenses de 1,7 billion de dollars qui comprend un nouveau financement pour l’Ukraine “afin qu’il puisse remettre un chèque de 47 milliards de dollars à Zelenskyy quand il montrera à DC aujourd’hui.

“Mais dans mon district, de nombreuses familles et personnes âgées n’ont pas les moyens de se nourrir et de nombreuses entreprises sont en difficulté à cause des politiques de Biden”, a-t-elle ajouté.

Pour l’instant, la sienne est surtout une voix isolée.

Contrairement à d’autres conflits du dernier demi-siècle dans lesquels les États-Unis ont été profondément impliqués – le Vietnam, l’Irak et l’Afghanistan – le coût de l’aide à l’Ukraine a été strictement financier.

Alors que l’extrême droite commence à augmenter le volume de son scepticisme sur les dépenses, la cause ukrainienne est plus facile à vendre que ces conflits longs et coûteux, a déclaré Elliot Abrams, qui a occupé des postes de direction dans la sécurité nationale et la politique étrangère dans le Donald Trump, George Administrations W. Bush et Reagan.

“Avec l’Ukraine, je pense qu’il est beaucoup plus facile de faire valoir qu’aider Kyiv à résister à l’agression russe est une chose précieuse à faire, et écraser l’armée russe est une chose précieuse à faire”, a déclaré Abrams, qui est maintenant président du parti conservateur. groupe de politique étrangère Vandenberg Coalition. “Et le coût des vies américaines est nul.”

Alors que la guerre en Ukraine a dépassé son 300e jour, les sondages montrent que les Américains sont devenus moins inquiets et moins favorables à l’aide américaine. En septembre, seulement 18 % des adultes américains ont déclaré que les États-Unis ne fournissaient pas suffisamment de soutien à l’Ukraine, selon le Pew Research Center, contre 31 % en mai et 42 % en mars.

Pourtant, à peu près autant – 20% – ont déclaré en septembre que les États-Unis apportaient trop de soutien. Environ un tiers ont déclaré que le niveau de soutien était à peu près correct et environ un quart n’étaient pas sûrs.

Les républicains étaient environ trois fois plus susceptibles que les démocrates de dire que le soutien était trop important, 32 % contre 11 %.

Biden a reconnu que les 10 derniers mois ont été difficiles et a déploré que le président russe Vladimir Poutine n’ait montré aucun signe d’avoir la “dignité” d’annuler l’invasion. Il a assuré à Zelenskyy que les États-Unis n’iraient nulle part.

“Vous n’avez pas à vous inquiéter, nous restons avec l’Ukraine”, a déclaré Biden.

Petr Pudil, membre du conseil d’administration du groupe non gouvernemental Globsec basé en Slovaquie, a déclaré que la mission de Zelenskyy de maintenir l’Amérique engagée est difficile, mais qu’il est à la hauteur de la tâche. Plus tôt ce mois-ci, le groupe de Pudil a aidé à organiser une visite à Washington de membres du parlement ukrainien qui ont fait valoir que le soutien américain sera nécessaire pendant un certain temps tout en assurant aux législateurs qu’il ne sera pas perdu.

“L’un des objectifs de Zelenskyy pour ce voyage est de convaincre ceux qui sont encore sceptiques que gagner est une véritable option”, a déclaré Pudil. « Mais cela peut être fait, et seulement s’ils fournissent le bon soutien. Tout le monde doit comprendre qu’il y a une chance de gagner.

—

La rédactrice d’Associated Press, Hannah Fingerhut, a contribué au reportage.

Aamer Madhani et Lisa Mascaro, Associated Press