Analyse: Biden confronte les sceptiques à l’état de l’Union

WASHINGTON (AP) – Joe Biden est monté à la tribune pour son discours sur l’état de l’Union à ce qui devrait être un point culminant de sa présidence. Il a battu à plusieurs reprises les chances avec une série de réalisations législatives et une élection de mi-mandat historiquement forte où les démocrates ont tenu la ligne contre les républicains. Son soutien indéfectible à l’Ukraine lui a valu des éloges. Le nuage de la pandémie s’est levé.

Mais mardi soir, il s’est retrouvé face à un problème qui l’obsédait depuis des années : le doute.

Les sondages montrent qu’une majorité d’Américains ignorent largement ses succès et n’approuvent pas ses performances professionnelles. Même les démocrates se demandent s’il devrait se présenter à la réélection au milieu des inquiétudes concernant son âge.

Tout cela s’est ajouté à un moment particulièrement important pour Biden, lui offrant sa dernière et meilleure occasion de faire valoir pourquoi il mérite un deuxième mandat avant une annonce officielle de campagne.

Il n’a laissé aucun doute qu’il croit qu’il a plus de travail à faire en tant que président. S’adressant aux républicains qui ont récemment pris le contrôle de la Chambre, Biden a déclaré que “le peuple nous a envoyé un message clair” sur la nécessité de trouver un terrain d’entente.

« Nous avons été envoyés ici pour finir le travail », dit-il.

Bien que Biden ait fréquemment utilisé le langage de la coopération, il a glissé quelques fouilles à l’autre parti, comme lorsqu’il a parlé des républicains qui ont voté contre sa loi sur les infrastructures mais qui célèbrent toujours l’argent utilisé dans leurs districts.

« Ne t’inquiète pas, dit-il. “J’ai promis d’être le président de tous les Américains. Nous financerons ces projets. Et je vous verrai au premier coup de pioche !

À un autre moment, Biden a accusé les républicains d’essayer de réduire les prestations de sécurité sociale et d’assurance-maladie pour les Américains plus âgés, provoquant des cris de “menteur” de la part de ses détracteurs.

S’écartant du texte de son discours, Biden a répondu avec un sourire. “Quiconque en doute, contactez mon bureau, je vous donnerai une copie de la proposition.” C’était une poussée et une parade plus susceptibles d’être trouvées sur une scène de débat que dans un état de l’Union.

Il ne reste plus qu’à attendre que Biden révèle sa décision de se présenter à nouveau. Il a promis une annonce au début de cette année.

“Jusqu’au moment où il fait cette déclaration, c’est toujours cette question qui plane sur chaque mot qu’il prononce”, a déclaré Patrick Gaspard, ancien directeur politique de la Maison Blanche et haut responsable du Comité national démocrate.

Gaspard, qui est actuellement président du centre libéral pour le progrès américain, a déclaré que l’état de l’Union “est souvent considéré comme la première offre dans un argument pour la réélection. Et dans cette situation, c’est certainement le cas.

Les présidents américains ne renoncent presque jamais à un deuxième mandat. Le dernier était Lyndon Johnson, qui n’a pas cherché à être réélu en 1968 après que sa présidence se soit détachée de la guerre du Vietnam.

Mais il n’y a jamais eu non plus de président aussi vieux que Biden. Il a 80 ans et en aurait 86 à la fin d’un second mandat. Il s’est présenté pour la première fois à la Maison Blanche en 1988.

“Je ne suis pas nouveau ici”, a reconnu Biden dans son discours. “Je me tiens ici ce soir après avoir servi aussi longtemps que l’un d’entre vous a déjà servi ici.”

Lyndsay Chervinsky, un historien présidentiel, a déclaré que l’âge de Biden est “le facteur X” qui le différencie de ses prédécesseurs. Même lorsque d’autres présidents ont fait face à de faibles cotes d’approbation au cours de leur premier mandat, “personne ne suggérait qu’ils ne se présentent pas”.

“S’il avait dix ans de moins, aucune de ces conversations n’aurait lieu”, a-t-elle déclaré.

Biden a donné un aperçu de son discours de campagne vendredi à Philadelphie, lorsqu’il a pris la parole lors d’une réunion du Comité national démocrate. Il a dénoncé les réalisations législatives, dont certaines ont été réalisées après avoir été laissées pour mortes au Congrès, et a qualifié les républicains d ‘«extrémistes», les qualifiant même de «fous» à un moment donné.

« Laissez-moi vous poser une question simple. Es-tu avec moi?” a-t-il dit à la foule en liesse, qui a répondu en scandant : « Encore quatre ans !

Les apparitions politiques attirent rarement la même attention que l’état de l’Union. L’année dernière, 38 millions de personnes se sont connectées, contre près de 100 millions qui ont regardé le Super Bowl.

L’historien présidentiel Michael Beschloss a déclaré que le défi consiste à trouver le bon moyen d’exploiter cette concentration éphémère.

“Le discours restera probablement dans les mémoires pendant deux ou trois lignes”, a-t-il déclaré. “Il doit décider ce qu’il veut que ce soit.”

À en juger par le texte, Biden veut que cette ligne soit “finir le travail”, une phrase incluse pas moins d’une douzaine de fois. Qu’il s’agisse d’augmenter les impôts des milliardaires, d’empêcher la brutalité policière ou de réduire les coûts de l’insuline, Biden a déclaré qu’il voulait “terminer le travail”.

Ce n’était peut-être pas une annonce de campagne, mais c’est une demande implicite aux électeurs de rester avec lui.

Biden prévoit de se rendre dans le Wisconsin mercredi et en Floride jeudi pour continuer à faire avancer son programme, dans le cadre d’un plan à l’échelle de l’administration pour que les hauts fonctionnaires se déploient à travers le pays cette semaine.

Après une démonstration de mi-mandat démocrate qui était forte par les moyennes historiques lors du premier mandat d’un président, Biden a réussi à calmer les hésitations au sein de son parti sur l’opportunité de briguer un autre mandat. Aucun adversaire principal n’a émergé.

Et il a un dossier sur lequel s’appuyer. Il a également obtenu des investissements dans les infrastructures, la fabrication de puces informatiques et des incitations financières pour encourager les Américains à adopter des technologies plus propres pour lutter contre le changement climatique.

“En fin de compte, vous ne pouvez pas contester les réalisations extraordinaires, plus que presque tout autre président moderne, que le président Biden a réalisées, encore une fois, dans les circonstances les plus difficiles”, a déclaré le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg dans une interview dimanche. avec “State of the Union” de CNN.

Cependant, Biden fait toujours face au scepticisme du pays dans son ensemble.

Seuls 37% des démocrates disent vouloir que Biden brigue un second mandat, contre 52% avant les élections de mi-mandat en novembre, selon un nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Victoires au Congrès au contraire, beaucoup d’Américains ne le voient pas progresser non plus.

Un nouveau sondage Washington Post-ABC News a déclaré que 36% des Américains pensent que Biden a accompli «beaucoup» ou «beaucoup» depuis son entrée en fonction, tandis que 62% ont déclaré qu’il n’avait fait «pas grand-chose» ou «peu ou rien».

Cedric Richmond, un ancien haut responsable de la Maison Blanche qui est maintenant conseiller principal du Comité national démocrate, dit que les chiffres ne le concernent pas.

“Lorsque vous lancez une campagne et que vous allez dépenser le genre d’argent que les campagnes coûtent maintenant, les gens seront inondés” avec des rappels des changements que Biden a apportés au cours de son administration, a-t-il déclaré.

À l’heure actuelle, a déclaré Richmond, “les gens sont plus concentrés sur leur vie que sur les commentaires politiques, les sondages et toutes ces choses”.

Maintenant, la question est de savoir si le grand discours de Biden a attiré l’attention des électeurs sur lui – et les a amenés à voir le pays de la même manière.

