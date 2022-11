Analyse : Alors que la Coupe du monde au Qatar se déroule, la planète continue de tourner

LONDRES (AP) – Le football – ou le football, pour la plupart des milliards de personnes dans le monde qui regardent la Coupe du monde ce mois-ci – n’est pas la société humaine elle-même, avec tous ses problèmes épineux. Mais parfois, le jeu est le reflet de la planète entière – des nations, de leurs différends, de leurs aspirations et de celles d’une multitude de communautés minoritaires.

Début novembre, quelques semaines seulement avant le coup d’envoi de la Coupe du monde la plus scrutée de l’histoire du tournoi au Qatar, les hauts responsables de la FIFA ont envoyé une lettre exhortant les équipes à “laisser le football occuper le devant de la scène”.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a poursuivi à la veille du match d’ouverture avec une diatribe d’une heure contre tous ceux qui avaient critiqué le bilan du pays hôte en matière de droits de l’homme, les conditions qui ont conduit à la mort de milliers de travailleurs migrants en construisant les nouveaux stades étincelants du pays et ses position sur les questions LGBTQ.

Les fans du monde entier ont une idée différente de ce que cette “scène centrale” devrait montrer. De nombreux Iraniens, mais pas tous, assistant aux matches au Qatar ont voulu exprimer leur soutien aux manifestants chez eux. Et ils ont voulu que l’équipe fasse de même.

D’autres problèmes politiques ont éclaté rapidement et furieusement sur une base quasi quotidienne. Et en dehors de la bulle de la Coupe du monde, le monde lui-même n’a cessé de tourner dans certains de ses événements les plus agités, à la fois surprenants et surprenants : la guerre de la Russie en Ukraine, les fusillades de masse aux États-Unis et l’éruption soudaine de manifestations en Chine.

À propos de l’esprit sportif, George Orwell écrivait : « Je suis toujours étonné quand j’entends des gens dire que le sport crée la bonne volonté entre les nations, et que si seulement les peuples du monde pouvaient se rencontrer au football ou au cricket, ils n’auraient pas tendance à se rencontrer sur le champ de bataille.

Son argument est valable. La Russie a été bannie de cette Coupe du monde après avoir accueilli la précédente en 2018, reflétant l’isolement auquel le pays et ses dirigeants sont confrontés pour l’invasion de l’Ukraine. L’Ukraine elle-même est tombée au dernier obstacle pour la qualification, les supporters à domicile étant probablement plus préoccupés par les bombardements et la survie au milieu des pénuries d’électricité et d’eau que de regarder des matchs au Qatar.

Des décennies d’inimitié entre les États-Unis et l’Iran se sont infiltrées dans l’accumulation avant que les deux nations ne disputent mardi un match critique de la Coupe du monde qui pourrait voir l’un des pays passer aux huitièmes de finale. La Fédération américaine de football a brièvement affiché le drapeau national iranien sur les réseaux sociaux sans l’emblème de la République islamique, affirmant que cette décision soutenait les manifestants à l’intérieur de l’Iran. Le gouvernement de Téhéran a réagi en accusant l’Amérique de retirer le nom de Dieu de son drapeau national.

Le conflit israélo-palestinien qui dure depuis un siècle, y compris l’occupation par Israël des terres que les Palestiniens veulent pour un futur État, a également été présenté au Qatar, bien qu’aucune équipe nationale ne soit en compétition. Le drapeau palestinien et les supporters pro-palestiniens ont été au premier plan, tandis que les médias et les supporters israéliens ont été moins bien accueillis dans une nation arabe qui n’a pas normalisé ses relations avec Israël.

Alors que le Maroc remportait dimanche une célèbre victoire sur les stars belges de haut rang, des troubles ont éclaté dans les villes belges ainsi qu’aux Pays-Bas, où la communauté immigrée nord-africaine a longtemps été marginalisée. «Ce ne sont pas des fans; ce sont des émeutiers. Les supporters marocains sont là pour faire la fête », a déclaré le bourgmestre de Bruxelles.

Les droits des LGBTQ ont également été au premier plan au Qatar, le pays étant sous le microscope pour son bilan en matière de droits de l’homme et ses lois criminalisant l’homosexualité.

Les joueurs allemands ont couvert leur bouche pour la photo d’équipe avant leur match d’ouverture pour protester contre la FIFA suite à la répression de l’instance dirigeante sur le brassard “One Love”. Les couleurs arc-en-ciel sportives, symbole des droits LGBTQ, ont été une question controversée clé. Certains officiels européens ont apporté ces couleurs dans les tribunes.

Les fans de football qatariens ont répondu à la protestation de l’Allemagne en tenant des photos de l’ancien meneur de jeu allemand Mesut Özil tout en se couvrant la bouche. Cela faisait référence à Ozil, un descendant d’immigrés turcs d’origine allemande, qui a quitté l’équipe nationale après être devenu la cible d’abus racistes et un bouc émissaire pour la sortie anticipée de l’Allemagne en Coupe du monde en 2018. “Je suis allemand quand nous gagnons, mais je suis un immigré quand nous perdons », a déclaré Özil à l’époque.

Garder le monde à l’écart du sport, comme l’ont montré ce tournoi et de nombreuses Coupes du monde et Jeux olympiques, est presque impossible. Cela est particulièrement vrai dans un monde hyperconnecté, avec chaque mot, chaque geste, chaque célébration ou effusion de consternation magnifiée pour un public mondial.

Le football peut en effet occuper le devant de la scène lorsque ces matchs sont regardés et que le système nerveux des nations est mis à rude épreuve. Mais les problèmes complexes quotidiens ne sont jamais loin de la surface, toujours prêts à éclater et à dominer. Il s’avère que le reste du monde ne s’arrête pas là où commence le terrain de football.

___

Couverture de la Coupe du monde AP : https://apnews.com/hub/world-cup et https://twitter.com/AP_Sports

___

Tamer Fakahany, directeur adjoint de la coordination mondiale de l’information à l’Associated Press, a aidé à diriger la couverture internationale de l’AP pendant 20 ans. Suivez-le sur Twitter à https://twitter.com/tamerfakahany

Tamer Fakahany, Associated Press