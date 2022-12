Analyse : 3 très mauvaises semaines pour Trump après des pertes et des revers juridiques

Pourtant, M. Trump a trouvé le temps de dîner le 22 novembre avec Kanye West, le rappeur dont M. Trump avait demandé à plusieurs reprises l’approbation en tant que président, et qui avait été largement dénoncé pour une série de commentaires antisémites, et avec le suprémaciste blanc Nick Fuentes. , raciste notoire et négationniste. (Et lorsque son ancien ambassadeur en Israël, David M. Friedman, était parmi ceux qui l’ont réprimandé, M. Trump a répondu en se plaignant en privé que M. Friedman avait fait preuve de déloyauté.)

Dans un communiqué, Steven Cheung, conseiller principal en communication de M. Trump, a rejeté les questions sur le début de la campagne, qualifiant M. Trump de “force unique et la plus dominante en politique” et insistant sur le fait que tout se déroulait comme prévu.

“Nous nous concentrons sur la construction de l’opération et la mise en place d’une fondation pour mener une campagne écrasante qui n’a jamais été vue auparavant”, a déclaré M. Cheung. “Nous construisons des équipes dans les premiers États votants et nous nous assurons que nous sommes positionnés pour gagner à tous les niveaux.”

La séquence de défaites de M. Trump comprend de sérieux revers juridiques.

Ses efforts de quatre ans pour empêcher les démocrates du Congrès d’obtenir ses déclarations de revenus se sont soldés par une défaite devant la Cour suprême, et le comité des voies et moyens de la Chambre a déclaré le 30 novembre qu’il avait obtenu l’accès à six ans de ses déclarations. Une cour d’appel fédérale a mis fin le 1er décembre à une action en justice intentée par M. Trump qui avait, pendant près de trois mois, ralenti l’enquête pour savoir s’il conservait illégalement des dossiers de sécurité nationale à Mar-a-Lago.