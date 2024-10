Analogue dévoile entièrement son N64 modernisé – Les précommandes seront mises en ligne le 21 octobre

Analogue a levé le voile sur sa console Nintendo 64 modernisée. Initialement annoncé l’année dernière – il y a exactement un an aujourd’hui, en fait – l’Analogue 3D lit les cartouches de jeu N64 en résolution 4K. Comme d’autres appareils analogiques, le 3D a été construit à l’aide de FPGA pour offrir une expérience N64 authentique tout en permettant aux utilisateurs de profiter des avantages de jouer sur des écrans modernes. Il prend même en charge tous les accessoires d’origine. Mais si vous souhaitez couper le cordon et abandonner le contrôleur N64 à trois broches, Analogue a collaboré avec 8BitDo sur un nouveau contrôleur qui a l’air plutôt joli.

L’Analogue 3D est conçu pour offrir « l’essence du CRT » sur un téléviseur 4K. Vous pouvez parcourir différents modes d’affichage conçus pour reproduire l’effet d’un téléviseur à l’ancienne. Deux modèles seront disponibles – l’un en blanc et l’autre en noir – et l’Analogue 3D coûte 250 $. Les précommandes commenceront le 21 octobre à 8h00 (heure du Pacifique)et si la fenêtre de précommande initiale ressemble aux autres versions analogiques, la console sera probablement épuisée. très rapide. L’Analogue 3D sera commercialisé au premier trimestre 2025.

Découvrez le design de l’Analogue 3D dans le diaporama d’images ci-dessous. Les options de couleurs blanc et noir épurées semblent correspondre aux éditions originales blanches et noires de l’Analogue Pocket, le superbe Game Boy modernisé de la société.

Avec certains modes d’affichage activés, les joueurs peuvent revisiter leur bibliothèque de jeux N64 en ultra haute définition avec des lignes de balayage fidèlement reproduites, des masques d’ombre et d’autres effets uniques aux téléviseurs CRT. Analogue indique que la 3D offre une résolution 10 fois supérieure à la résolution native de 320 x 240 du N64, sans décalage. La console est sans région et prend en charge l’intégralité de la bibliothèque N64.

Le système d’exploitation analogique 3D personnalisé s’inspire du Pocket avec ses hubs Bibliothèque et Mémoires. La bibliothèque est un catalogue qui affiche une liste de vos jeux ; une nouvelle entrée est ajoutée à la liste chaque fois que vous chargez une cartouche pour la première fois. Les souvenirs sont l’endroit où vos états de sauvegarde et vos captures d’écran sont stockés. Vous pouvez enregistrer votre progression à tout moment et revenir au même endroit via le système de menus.

En plus des quatre ports de contrôleur à l’avant de la console, la console dispose d’un port HDMI, de deux ports USB et d’un emplacement pour carte SD à l’arrière prenant en charge les cartes SDHC jusqu’à 16 Go. L’Analogue 3D est livré avec un câble HDMI, un cordon USB et une alimentation USB-C. Il dispose d’une connexion Wi-Fi double bande intégrée pour les mises à jour du micrologiciel et prend en charge à la fois le Bluetooth standard et le Bluetooth LE.

Analogue affirme avoir passé quatre ans à développer un moyen idéal pour expérimenter le N64 dans FPGA avec une précision absolue. Idéalement, cela devrait constituer une avancée considérable par rapport aux émulateurs N64.

Voici un aperçu plus approfondi de toutes les technologies derrière l’Analogue 3D :

Compatibilité

Cartouches de jeu N64 originales

100% compatibilité

Région gratuite

Compatible avec les accessoires d’origine

Emplacement pour cartouche N64 de style original

Capacités du pack d’extension intégré

Vidéo

Sortie HDMI 4K

Prise en charge NTSC et PAL

Sans décalage, aucune dégradation du signal

Modes d’affichage d’origine (CRT et PVM

modèles)

Taux de rafraîchissement variable

Audio

Matériel

Deux ports USB / chargement / support filaire

Emplacement pour carte SD comprenant une carte SD de 16 Go

WiFi double bande avec sans fil OTA

Mise à jour 3DO S

Bluetooth Classique et LE

Quatre ports de contrôleur de style original

Jusqu’à quatre joueurs pris en charge (sans fil et filaire)

Mise à jour du contrôleur 8BitDo 64 via le système Analogue3 D (filaire)

3DOS (4K)

220k LE Intel Cyclone 10GX

Contrôleur 8BitDo N64

Contrôleur 8BitDo N64

Le contrôleur N64 de 8BitDo sera vendu séparément au prix de 40 $ et est également compatible avec Nintendo Switch, Windows et Android. Il dispose des modes d’entrée D et d’entrée S. Le contrôleur comprend toutes les entrées du N64 – joystick, boutons C, un authentique D-pad, boutons A/B, déclencheurs R/L/Z – dans une disposition similaire mais avec un facteur de forme modernisé.

Il dispose également d’un joystick à effet Hall avec une porte de style original, une nette amélioration par rapport au tristement célèbre joystick du contrôleur N64 qui avait tendance à dériver et à se « desserrer » avec le temps. Comme les autres contrôleurs 8BitDo, il y aura un haut niveau de personnalisation auquel vous pourrez accéder via le logiciel Ultimate de 8BiDo, vous permettant de bricoler avec des détails fins.

Les précommandes du contrôleur 8BitDo 64 sont mises en ligne en même temps que la console.

Si vous préférez jouer avec des contrôleurs originaux, vous pouvez vous procurer des contrôleurs N64 d’occasion chez GameStop pour 18 $ chacun. Il y a un tas de contrôleurs N64 tiers disponibles à bas prix sur Amazonmais des performances transparentes ne sont pas garanties avec des clones comme ceux-ci.

Compte tenu du nombre de jeux Nintendo 64 mettant l’accent sur le multijoueur, vous souhaiterez probablement disposer de quelques contrôleurs supplémentaires pour profiter des quatre ports de contrôleur de l’Analogue 3D. La console prend en charge quatre joueurs au total avec des contrôleurs sans fil et filaires (ou une combinaison des deux), vous pouvez donc opter pour plusieurs contrôleurs 8BitDo et abandonner complètement le contrôleur d’origine.