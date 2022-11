Analgésiques, pesticides et cocaïne parmi les contaminants trouvés dans les eaux de crue de la vallée du Fraser

Une «diversité étonnante» de contaminants, y compris de la cocaïne et des pesticides, a été découverte dans la région du lac Sumas à la suite des inondations de novembre 2021, selon un nouveau rapport.

Les résultats soulèvent «des questions fondamentales sur la santé d’une zone qui abrite à la fois des poissons et des personnes», déclare la Raincoast Conservation Foundation, qui a dirigé l’étude de sept semaines sur des échantillons d’eau prélevés du 15 décembre 2021 au 2 février. 2022.

Le rapport – intitulé A Lake Re-emerges: Analysis of Contaminants in the Sema:the Xo:tsa (Sumas Lake) Region After the BC Floods of 2021 – a été présenté jeudi 17 novembre à la Première Nation Sumas à Abbotsford.

L’ancien lac Sumas est situé dans la prairie de Sumas, qui a été submergée par les eaux de crue à partir du 15 novembre 2021. Le lac – couvrant 80 kilomètres carrés – a été drainé par la station de pompage de Barrowtown en 1924, mais rempli pendant la catastrophe.

Raincoast déclare dans un communiqué de presse que le manque de données antérieures à la catastrophe rend difficile la détermination de l’impact total des inondations sur la qualité de l’eau, “mais la dégradation de la santé de l’habitat des poissons de Sumas est devenue claire au cours de cette étude”.

«Les niveaux de coliformes fécaux étaient 641 fois plus élevés que le site de référence en amont, les pesticides étaient 135 fois plus élevés, les produits pharmaceutiques étaient 60 fois plus élevés, l’azote était 43 fois plus élevé, le phosphore était 19 fois plus élevé et les hydrocarbures étaient sept fois plus élevés», Dit Raincoast.

L’organisation affirme que 177 «contaminants nouveaux et émergents» ont été trouvés et qu’il y a eu une «détection généralisée» de cocaïne, d’analgésiques et de pesticides.

L’étude a identifié l’excès de nutriments, de métaux, d’hydrocarbures et de pesticides comme étant les principaux polluants préoccupants, “soulignant les impacts des pratiques domestiques et agricoles sur l’habitat du poisson qui imprègne la zone”.

Le rapport indique que parmi les autres contaminants trouvés figuraient des coliformes fécaux, des produits pharmaceutiques, des produits de soins personnels, des composés perfluorés, du sucralose et des produits chimiques liés aux pneus.

Au total, 29 échantillons d’eau de surface ont été prélevés sur 11 sites – 10 dans l’ancien lac Sumas et un en amont au ruisseau Frosst près du lac Cultus. Au total, 379 analytes (composants chimiques et bactéries) ont été examinés, dont 262 contaminants anthropiques (introuvables dans la nature).

Raincoast indique qu’une moyenne de 87 analytes ont été détectés à chaque emplacement d’échantillonnage, dont 20 étaient des produits chimiques anthropiques introuvables dans la nature.

“Il y a eu 59 dépassements des recommandations pour la qualité de l’environnement parmi les échantillons d’eau de surface au cours de l’étude, ce qui suggère que l’habitat du poisson dans la région de Semá:th X̱ó:tsa est fortement dégradé par de multiples contaminants”, déclare l’organisation.

Peter Ross, auteur principal du rapport et directeur du programme Healthy Waters à Raincoast, a déclaré que les inondations ont attiré l’attention sur une « lacune notable » dans la surveillance environnementale du lac Sumas et de l’habitat du poisson en général.

“Notre rapport révèle un échec collectif à protéger l’eau et l’habitat du poisson de la contamination résultant de multiples activités en Colombie-Britannique. Nous espérons que ces résultats contribueront à l’innovation, à la gérance et à l’investissement collectif dans les infrastructures vertes qui protègent à la fois les communautés et l’habitat du poisson”, a-t-il déclaré. .

Les principales conclusions de l’étude comprennent que :

• la qualité de l’eau dans la région du lac Sumas est mauvaise, indépendamment des inondations, ayant été dégradée par les activités agricoles et domestiques ;

• les poissons sont exposés à des niveaux élevés de métaux, de pesticides et d’autres contaminants préoccupants, et à des niveaux inférieurs d’oxygène dissous vital ;

• des niveaux élevés d’éléments nutritifs, provenant probablement de sources agricoles et domestiques, et des eaux à débit lent provenant des barrières et des structures de contrôle des crues, contribuent probablement à de faibles niveaux d’oxygène dissous;

• l’absence de zones tampons riveraines le long des ruisseaux, des rivières et des canaux dans la vallée du Fraser signifie que les nutriments, les pesticides et autres contaminants pénètrent facilement dans l’habitat du poisson pendant les pluies et les inondations;

• le saumon est exposé à diverses activités humaines et rejets de polluants tout au long de son parcours migratoire dont les effets cumulatifs ne sont pas bien compris ;

• la surveillance limitée et incohérente de la qualité de l’eau en C.-B. limite notre capacité à comprendre et à gérer les risques associés aux pratiques d’utilisation des terres et aux utilisations chimiques;

• les conséquences du changement climatique sur la qualité de l’eau et la quantité d’eau dans l’habitat du poisson en C.-B. sont incertaines et nous sommes mal équipés pour prévoir, comprendre et protéger l’habitat du poisson à l’avenir; et

• l’utilisation durable des terres qui protège et restaure l’habitat du poisson bénéficiera d’approches novatrices et partagées en matière d’investissements dans des infrastructures résilientes et des solutions fondées sur la nature.

L’étude a été dirigée par Raincoast et appuyée par la Lower Fraser Fisheries Alliance, la S’ólh Téméxw Stewardship Alliance, la Première Nation de Sumas, la Pacific Salmon Foundation, Pêches et Océans Canada et le ministère de l’Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique.

