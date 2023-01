Anaconda attaque et tue un lion de montagne

Les anacondas sont des créatures qui peuvent facilement engloutir des animaux trois fois plus gros. D’innombrables vidéos sur les réseaux sociaux montrent des anacondas attaquant des animaux de différentes tailles, les enveloppant de la tête aux pieds et les tuant en une minute. Une de ces vidéos d’un anaconda attaquant un puma et le tuant finalement est devenue virale sur Twitter.

La vidéo a été publiée la semaine dernière par le compte Twitter nommé Turki. Partageant la vidéo, l’utilisateur a écrit : « Eunectes attaque un puma ».

Le clip de 2 minutes 20 secondes montre un lion de montagne regardant dans une crevasse. Soudain, il est attaqué par un anaconda et commence à se débattre. L’animal fait de son mieux pour échapper aux griffes de l’anaconda, mais il commence lentement à perdre du mouvement à mesure que le reptile serre plus étroitement sa proie.

Au fur et à mesure que la vidéo progresse, la lutte du lion prend lentement fin et la prise de l’anaconda se resserre, empêchant le puma de respirer et finissant par l’étouffer à mort. Vers la fin de la vidéo, on voit la proie s’immobiliser.

La vidéo est devenue virale sur Twitter avec plus d’un million de vues.

Les personnes dans la section des commentaires ont exprimé leur point de vue sur la vidéo.

Je veux dire… qu’est-ce que tu viens de regarder quelque chose alors que tu sais que tu vois d’abord quelque chose d’étrange dans ce trou ? 14 janvier 2023

Un utilisateur a commenté: «Je veux dire… qu’est-ce que tu fous de regarder quelque chose alors que tu sais que tu vois quelque chose d’étrange dans ce trou en premier. Je me sens mal pour ce lion, mais aussi en colère.

Ouah! Si jamais j’ai une famille de pumas vivant dans mes murs, je me procure un Eunectes ! – Joseph Sutherland (@Dissatisfiedone) 14 janvier 2023

Un autre utilisateur a écrit : « Wow ! Si jamais j’ai une famille de pumas vivant dans mes murs, je me procure un Eunectes !

Ressemble à un python réticulé d’après les marques de la peau, les eunectes sont différents – Brian Thomas (@bowwowk9) 17 janvier 2023

Un troisième a pensé que le reptile ressemblait plus à un python et a écrit: “On dirait un python réticulé d’après les marques de la peau, Eunectes est différent.”

Quelques utilisateurs ont même fait valoir que la proie n’était pas un puma mais juste un chat ordinaire et un utilisateur a tweeté : “Mec, c’est un chat ordinaire.”

