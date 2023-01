Ana Navarro appelle Kevin McCarthy alors qu’il perd le vote du président de la Chambre – Hollywood Life

Voir la galerie





Ana Navarre a eu un sentiment de schadenfreude en regardant Republican Rep. Kévin McCarthy perdre dans sa tentative de devenir le président de la Chambre pour le 118e Congrès. La vue La co-animatrice, qui s’identifie elle-même comme républicaine, a révélé qu’elle aimait le voir perdre le vote 11 fois lors de l’émission du vendredi 6 janvier. Bien qu’elle reconnaisse à quel point la tourmente est mauvaise pour le pays, elle avait le sens joie de savoir qu’il perdait.

LA PLUS LONGUE ÉLECTION DE L’ORATEUR DE LA MAISON DEPUIS 1859 : Alors qu’un moment de silence a eu lieu au Capitole pour marquer le deuxième anniversaire de l’attaque du 6 janvier, la Chambre est paralysée alors que le représentant McCarthy attend le vote du 12e orateur – #La vue les co-hôtes discutent. https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/ZOdnO6Ec8A – La vue (@TheView) 6 janvier 2023

Navarro a parlé des nombreuses concessions que McCarthy a faites aux quelques membres républicains d’extrême droite du Congrès qui ont voté à plusieurs reprises contre lui, l’empêchant d’occuper le poste de président de la Chambre. Elle a cité une concession qu’il a faite qui permettra à n’importe quel député d’être autorisé à demander à quitter le président. Elle a dit que s’il finit par gagner, ce sera le “pire jour de sa vie”, à cause du manque d’autorité. « Le premier jour, il sera le président de la Chambre le plus castré et eunuque que nous ayons jamais eu. Ouais, il aura le grand bureau, et il aura la peinture pour la postérité, mais il n’aura absolument aucun pouvoir », lui a-t-elle dit. Voir co-hôtes.

Navarro a déclaré que le leader républicain méritait chaque défaite parce qu’il a rencontré ouvertement l’ancien président Donald Trump quelques semaines seulement après l’attentat du 6 janvier 2021. « Je sais que c’est incroyablement grave. Je sais que c’est incroyablement mauvais pour le pays. Je sais que c’est mauvais pour l’institution du Congrès », a-t-elle déclaré. “Je suis désolé. Faites-moi plaisir, car je savoure chaque vote qu’il perd, car il le mérite pour être un serpent, une belette et un lâche pleurnichard, et étant allé, trois semaines après le 6 janvier, aller embrasser la bague de Donald Trump – entre autres parties du corps – à Mar-A-Lago. Alors tu sais quoi, Kévin ? Vous possédez ce.”

Plus tard dans la discussion, Navarro a également expliqué à quel point les accords que McCarthy a conclus pour tenter de gagner les républicains votant contre lui se sentent très hypocrites lorsqu’ils parlent de promesses de “vider le marais”, compte tenu de tout ce qui est abandonné. « Vous n’avez vu aucune autre preuve de marécage que ce que Kevin McCarthy a fait toute cette semaine : tout négocier. Il a déjà donné sa colonne vertébrale. Il a donné son cerveau. Il a donné son âme. Il a donné un rein », a-t-elle expliqué.

La Chambre a subi 11 votes au moment de cet article pour tenter d’élire un nouveau président de la Chambre. Lors du vote le plus récent, McCarthy n’a obtenu que 200 voix, la faction des républicains votant contre lui ayant voté pour Florida Rep. Byron Donalds, Représentant de l’Oklahoma Kévin Hern, et un vote pour Trump. Une personne a voté « Présent » et les démocrates ont été unis pour voter 212 votes pour le chef de la minorité Hakeem Jeffries.

