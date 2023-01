Ana Montes, reconnue coupable d’espionnage pour Cuba, est sortie de prison aux États-Unis

Ana Montes, une citoyenne américaine reconnue coupable d’espionnage pour Cuba, a été libérée de la prison fédérale américaine de Fort Worth, au Texas, selon les archives en ligne du Federal Bureau of Prison.

Cuba a recruté Montes pour l’espionnage dans les années 1980 et elle a été employée par la Defense Intelligence Agency du Pentagone en tant qu’analyste de 1985 à 2001. Elle a finalement été promue meilleure analyste cubaine de la DIA.

Le FBI et la DIA ont commencé à enquêter sur elle à l’automne 2000 mais, en réponse aux attentats terroristes du 11 septembre 2001, elle a eu accès aux plans d’attaques américaines contre l’Afghanistan et les talibans.

Le 21 septembre 2001, Montes a été arrêté à Washington, DC, et accusé de complot en vue de fournir des informations de défense à Cuba.

Début 2002, elle a été condamnée à 25 ans de prison après avoir plaidé coupable d’espionnage. Le juge qui a condamné Montes a ordonné qu’elle soit surveillée à sa sortie de prison pendant cinq ans.

Concernant la libération de Montes, le sénateur de Floride Marco Rubio a critiqué Montes pour avoir trahi les États-Unis et aidé le régime communiste cubain.

“Les Américains devraient se souvenir d’Ana Belén Montes pour qui elle est vraiment, malgré le fait qu’elle a purgé sa peine en prison. Si nous oublions l’histoire de cet espion, elle se répétera sûrement”, a déclaré Rubio dans un communiqué publié samedi.



COMMENT LA REINE DE CUBA A ÉTÉ RECRUTÉ

Ana Montes, aujourd’hui âgée de 65 ans, était connue comme la reine de Cuba, une Américaine qui, pendant plus d’une décennie et demie, a livré tant de secrets militaires américains à La Havane que les experts disent que les États-Unis ne connaîtront peut-être jamais l’étendue des dégâts.

En 1984, Montes occupait un emploi de bureau au ministère de la Justice de Washington et étudiait pour une maîtrise à l’Université Johns Hopkins.

Elle s’est souvent retrouvée à pester contre le soutien du président Ronald Reagan aux rebelles combattant les régimes pro-communistes en Amérique centrale.

“Elle a estimé que les États-Unis n’avaient pas le droit d’imposer leur volonté à d’autres pays”, a déclaré l’agent spécial du FBI Pete Lapp, l’homme qui a finalement mené l’enquête contre Montes, et l’a finalement arrêtée.

Sa colère contre la politique étrangère américaine a compliqué ses relations et attiré l’attention des Cubains qui l’ont incitée à tourner le dos à ses amis, sa famille et son propre pays.

Quelqu’un à Johns Hopkins a remarqué les vues passionnées de Montes sur Cuba et bientôt elle a été présentée aux recruteurs et a accepté d’aider la cause cubaine.

À peu près au même moment, Montes a postulé pour un emploi à la Defense Intelligence Agency, où les travailleurs traitent quotidiennement les secrets militaires américains. Quand elle a commencé là-bas en 1985, le FBI dit qu’elle était déjà une espionne cubaine entièrement recrutée.



COMMENT ELLE A ÉTÉ PRIS

Une nuit de 1996, Montes a été appelée pour consulter au Pentagone lors d’un incident international en cours, mais elle a enfreint le protocole en ne restant pas en service jusqu’à son licenciement. Cela a soulevé des soupçons.

Quatre ans plus tard, l’officier de contre-espionnage de la DIA, Scott Carmichael, a appris que le FBI recherchait une taupe – un espion non identifié à l’intérieur de la DIA qui travaillait pour Cuba.

Le suspect s’était rendu à la base navale américaine de Guantanamo Bay, à Cuba, à une heure précise. Lorsqu’il a recherché une liste d’employés de la DIA qui ont visité Gitmo à ces dates, un nom familier est apparu : Ana Montes.

“Dès que j’ai vu son nom, j’ai su”, a déclaré Carmichael.

Après cela, Carmichael et l’agent du FBI Lapp se sont associés pour prouver que la reine de Cuba de la DIA était vraiment une espionne.

Grâce à des renseignements “très sensibles”, on savait que la taupe DIA non identifiée avait acheté une marque, une marque et un modèle d’ordinateur spécifiques à un moment précis en 1996 dans un magasin inconnu à Alexandria, en Virginie.

Lapp a pu trouver l’enregistrement original du magasin qui reliait cet ordinateur à Montes, confirmant leurs croyances.