Ana Maria Markovic, “la plus belle” footballeuse du monde, est une fan inconditionnelle de Cristiano Ronaldo

Ana Maria Markovic fait des vagues en tant que future star du football féminin. La joueuse de 22 ans joue pour le club de Super League féminine suisse Grasshopper et l’équipe nationale de Croatie. Markovic est souvent présentée comme la plus belle footballeuse du monde en raison de son look époustouflant. Les fans de Markovic se sont souvent demandé qui elle considérerait comme son footballeur préféré.

Dans une interview accordée en janvier au média allemand 20 min, la jeune ailière s’est confiée sur son joueur de football préféré. Markovic a révélé que bien qu’elle soit une grande admiratrice du milieu de terrain du Real Madrid Luka Modric, Cristiano Ronaldo est son joueur de football préféré.

“Modric est définitivement un excellent modèle pour moi. Il est footballeur mondial et représente la Croatie. Mais mon joueur préféré est Cristiano Ronaldo parce qu’il est tellement discipliné. Je pense qu’il est très important que vous donniez tout dans le sport et que vous ayez un bon état d’esprit comme lui », a déclaré Markovic.

Markovic jongle entre sa carrière de footballeuse et des concerts de mannequinat à temps partiel. Par conséquent, ses fans se demandent si elle va devenir mannequin à plein temps.

Mais malgré les contrats lucratifs dans le monde du mannequinat, la blonde a insisté sur le fait qu’elle ne raccrocherait jamais ses chaussures de football pour poursuivre une carrière dans le mannequinat.

Il n’est pas vraiment surprenant que Cristiano Ronaldo soit le footballeur préféré de Markovic. La star portugaise a cultivé une énorme base de fans à travers le monde grâce à ses prouesses de buteur. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or est souvent présenté comme le plus grand joueur de football par plusieurs experts.

Mais Ronaldo traverse une mauvaise passe. Le deuxième passage de Ronaldo à Old Trafford n’a pas produit les résultats escomptés pour Manchester United. L’attaquant tant vanté a du mal à s’adapter à l’équipe alors que United subit un processus de reconstruction majeur.

De plus, le Portugal dirigé par Ronaldo a subi une défaite dévastatrice contre l’Espagne lors de la Ligue des Nations le 27 septembre. Victoire 1-0 contre les hôtes.

