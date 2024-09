Ana de Armas revient sur un moment inhabituel dans « Eden »

Ana de Armas joue la baronne dans « Eden » de Ron Howard

Eden La star Ana de Armas ne manquerait pas un appel du patron d’Hollywood Ron Howard, même pour un mariage.

Le nouveau film d’Ana Eden, dont parlait l’appel téléphonique, la met en vedette dans le rôle d’une héritière que tout le monde appelle « la baronne ». L’actrice a rejoint Jude Law, Vanessa Kirby, Sydney Sweeny et d’autres dans le film, qui dépeint la véritable histoire des premiers colons de l’île des Galápagos de Floreana.

Le réalisateur oscarisé a appelé l’actrice à propos du rôle alors qu’elle était à un mariage. Elle a dit Personnes, « Je n’ai jamais vu ces gens se marier parce que j’étais au téléphone avec Ron. Tu t’en souviens ? Quand tu [said]« Je ne t’entends pas. »

Dans le film, Law et Kirby incarnent un couple allemand vivant isolé sur l’île. Mais leur mode de vie paisible est menacé lorsque la baronne arrive avec deux beaux gosses obéissants pour construire un hôtel de luxe sur l’île. Pendant ce temps, Sweeney et son mari, joué par Daniel Brühl, contribuent également à la croissance démographique de l’île.

Le Eau profonde L’actrice a déclaré à propos de l’intrigue : « Je ne pouvais pas croire à quel point c’était fou et à quel point c’était pertinent de nos jours. »

Ana de Armas a également partagé les discussions qu’elle a eues avec Ron à propos de son personnage : « Nous avons parlé de la baronne et j’ai raconté [Ron] « J’ai vu ce que je ressentais et toutes ces choses que j’imaginais déjà. Et dès le premier jour, il y a eu une excellente communication et des échanges et je me suis dit : « C’est peut-être la fin de ma carrière, mais ça a l’air amusant, alors je vais y aller. »