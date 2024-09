Ana de Armas raconte pourquoi elle a raté le mariage de son amie

Ana de Armas se confie sur le fait qu’elle a raté le mariage de son amie : pour CETTE raison

Ana de Armas a récemment avoué avoir manqué un mariage pour assister à un appel professionnel du grand producteur hollywoodien Ron Howard.

S’exprimant lors de la première de son nouveau film Eden au Festival international du film de Toronto (TIFF) la semaine dernière, le Fantôme L’actrice se souvient : « J’ai lu le scénario d’Eden et j’ai dit à Howard que j’étais partante pour faire le projet pendant le mariage. »

« Je n’ai jamais vu ces gens se marier parce que j’étais au téléphone avec Ron », a-t-elle déclaré.

Ana a alors demandé à Ron : « Tu te souviens de ça ? Quand tu [said]« Je ne t’entends pas. »

« Je n’arrivais pas à croire à quel point c’était fou et à quel point c’était pertinent de nos jours », a déclaré le Blond étoile.

En réfléchissant à son personnage, Ana a déclaré au public : « Nous avons parlé de la baronne et j’ai dit [Ron] ce que je ressentais et toutes ces choses que j’imaginais déjà.

En travaillant sur ce film, l’actrice a partagé : « Dès le premier jour, il y a eu une excellente communication et des échanges et je me suis dit : « C’est peut-être la fin de ma carrière, mais ça a l’air amusant, alors je vais y aller. » »

« Et oui, je suis vraiment tombée amoureuse du personnage », a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, Ron a félicité Ana pour sa performance exceptionnelle dans Eden.

« Ana est une excellente actrice de caractère car elle n’a rien à voir avec la baronne », a-t-il déclaré.