Ana de Armas parle ouvertement de son départ d’Hollywood

Ana de Armas parle de sa vie de folie à Hollywood

Ana de Armas parle avec franchise de son départ de la folie d’Hollywood.

Parler avec E! News au Festival international du film de Toronto, le Fantôme La star a déclaré : « J’ai l’impression qu’aujourd’hui, nous voulons tous nous éloigner de la folie du monde. »

« Nous voulons tous avoir la possibilité de construire notre propre espace sécurisé. J’ai moi-même pris cette décision », a déclaré Ana.

Le Homme gris L’actrice a expliqué : « J’ai trouvé un foyer où je me sens vraiment en dehors du réseau. »

« Je peux me recueillir et n’emmener là-bas que les personnes avec qui j’ai envie d’être. J’ai là mon petit cocon », a-t-elle déclaré.

Expliquez ce qui a poussé Ana à se déplacer vers le nord-est ?

« On le sent quand il est temps de changer », a poursuivi le joueur de 36 ans.

Le Eden L’actrice a déclaré : « Prenez soin de vous. Il y a un moment où vous apprenez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l’est pas. Qu’est-ce qui vous sert le plus ? Faites attention à cela et agissez. »

Pendant ce temps, Ana a révélé qu’elle aurait toujours une place spéciale dans son cœur pour LA car cela l’a aidée à donner vie à Marilyn Monroe dans le biopic de 2023.