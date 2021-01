Ana de Armas porte un nouveau look après sa rupture avec Ben Affleck.

L’actrice a fait ses débuts avec un bob élégant dans un vidéo faire l’éloge d’un ami proche Claudia Muma ce dimanche 17 janvier. Ana est apparue dans un haut blanc à manches courtes, plus mignon que jamais avec sa frange primitive et appropriée. Elle a complimenté le look avec un léger eye-liner ailé et un rouge à lèvres rose.

C’est la première fois que la star de 32 ans montre le « faire en public ».

Sur son histoire Instagram, Claudia a déjà partagé un aperçu de la coupe de cheveux de son amie le jour du Nouvel An, mais peu ont vu le bob inspiré des années 20.

Les débuts d’Ana de sa nouvelle coiffure dramatique surviennent après qu’il a été révélé qu’elle et Ben s’étaient récemment séparés après 10 mois de rencontres. Lundi 18 janvier, une source a confirmé à E! News, « Tous deux ont une vie complètement remplie dans le bon sens. Il y aura toujours cet amour. »