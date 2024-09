Ana de Armas joue dans la bande-annonce de « Du monde de John Wick : Ballerine »

Ana de Armas mélange l’agilité gracieuse du ballet avec la violence de la chasse aux assassins dans la première bande-annonce de Du monde de John Wick : Ballerine. En salles le 6 juin, le film remonte le temps pour raconter les événements inédits qui ont suivi celui de 2019. John Wick : Chapitre 3 – Parabellum alors qu’Eve Macarro (de Armas) s’entraîne pour vaincre les personnes responsables du meurtre de sa famille.

Dans le clip, un jeune Macarro est assis dans un couloir couvert de sang et berce une figurine de ballerine qui tourne. Lorsqu’un vieil homme s’approche et lui promet de l’emmener dans une école de danse, elle est entraînée dans un monde d’entraînement intense. Mais ses routines ne se déroulent pas autour du « Lac des Cygnes » de Tchaïkovski. Ses cibles sont bien plus violentes. « Pour arrêter l’assassin, vous devez devenir l’assassin », explique Nogi (Sharon Duncan-Brewster) à Macarro et à un groupe d’autres stagiaires. « Tu seras toujours plus faible. Vous serez toujours plus petit. Tu veux gagner ? Improviser. Adapter. Tricher. »

Tendance

Macarro est apparu pour la première fois dans John Wick : Chapitre 3 – Parabellum. Dans le film, elle a été interprétée par la danseuse de ballet américaine Unity Phelan. De Armas a repris le rôle du prochain film réalisé par Len Wiseman, avec un scénario de Shay Hatten. Il s’agit du cinquième film de la John Wick franchise et la première depuis 2023 John Wick : Chapitre 4. Ballerine devait initialement sortir cette année mais a été retardé après que Hatten ait introduit OG John Wick du réalisateur Chad Stahelski pour combler le fossé entre le passé et le présent.

Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno et Norman Reedus apparaissent également dans le film, qui contient le dernier rôle à l’écran filmé par feu Lance Reddick. Ballerine mettra en vedette des apparitions supplémentaires de Ian McShane et de John Wick lui-même, Keanu Reeves.