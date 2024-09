Ana De Armas est une force de la nature dans le thriller policier de Ron Howard [TIFF]

Le genre « true crime » fait fureur dans la culture populaire en ce moment, avec plusieurs émissions, podcasts et livres qui ont atteint le statut de blockbuster. Ils documentent généralement des histoires de crimes réels, la motivation psychologique qui les sous-tend, ainsi que l’enquête et les retombées qui s’ensuivent. Les adaptations fictives sur le petit écran ont été remplies de stars, largement vues et primées. Parmi les succès notables, citons «L’assassinat de Gianni Versace : histoire policière américaine » avec Pénélope Cruz« Le décrochage » avec Amanda Seyfriedet « Dahmer — Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer » avec Evan PetersLe prestigieux film policier n’a pas encore atteint le grand écran, mais cela pourrait changer après l’impressionnant « Eden”, un thriller d’époque se déroulant sur une île et doté d’un casting de premier ordre.

« Eden » concerne une affaire célèbre connue sous le nom de L’affaire des Galapagosdans lequel sept Allemands et Autrichiens se sont installés dans la petite île isolée de Floreana, dans l’archipel des Galápagos en Équateur, au large de la côte ouest de l’Amérique du Sud, dans l’océan Pacifique, dans les années 1930. Deux d’entre eux sont morts et deux ont disparu, et les récits contradictoires des survivants signifient que le mystère reste irrésolu aujourd’hui. Mais étant donné que cette histoire vraie regorge de détails scandaleux, de personnages dérangés et de manigances juteuses, il est surprenant qu’aucune adaptation de fiction n’ait été réalisée avant « Eden », même après le documentaire de 2013 «L’affaire des Galapagos : Satan est venu à Eden. » Il semble que Howard soit sur le point de s’arrêter Pawel Pawlikowski au poste, comme Pawlikowski version, « L’îlemettant en vedette Rooney Mara & Joaquin Phénix, Le film a été tourné à l’arrêt l’année dernière à cause de la grève des acteurs. Ce fut une chance pour Howard car « Eden » a été tourné à peu près au même moment, et les acteurs ont pu participer au tournage car il s’agissait d’une production indépendante et ils avaient droit à une dérogation. Il semble peu probable que la version de Pawlikowski puisse voir le jour.

Howard, pour sa part, a réuni un formidable ensemble de stars pour incarner les sept personnages qui ont quitté la société polie et se sont installés à Floreana pour vivre de la terre, sans le confort de l’électricité et de l’eau courante. Jude Law et Vanessa Kirby incarnez Friedrich et Doar Ritter, les premiers colons de l’île. Daniel Brühl et Sydney Sweeney‘s Heinz et Margaret Wittmer les rejoignent bientôt, accompagnés d’un fils adolescent. Ils labourent consciencieusement la terre, construisent des maisons et créent une vie. Arriver comme un ouragan destructeur est Ana de Armes‘ Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn, une escroc rusée et opportuniste qui cherche à construire un hôtel pour les riches hôtes de l’île. Elle sème le chaos dans l’ordre établi, bouleverse toutes les relations sociales et entre en conflit avec les autres à cause de son désir vindicatif de devenir la grande patronne de l’île.

En la personne de de Armas, Eloise est aussi une femme extrêmement sûre d’elle qui utilise sa bravade sexuelle pour faire tourner les hommes autour d’elle comme des toupies. Pour son faux projet d’hôtel, elle traîne avec elle deux jeunes étalons : Rudolf Lorenz (Félix Kammererl’homme principal de Édouard Berger‘s Oscar du meilleur acteur-gagnant « Tout est calme sur le front occidental« ) et Robert Philippson (Toby Wallace depuis « Les motards » et « L’Hôtel Royal. ») Dès son arrivée, elle les fait l’amour à trois sur la plage. Par la suite, elle les monte l’un contre l’autre pour obtenir ses faveurs sexuelles.

La plupart des versions de l’histoire auraient pu commencer en Allemagne, montrant comment ces personnes sont arrivées sur l’île, mais heureusement, l’écrivain Noé Rose Le film est très cohérent en ouvrant directement « Eden » sur Floreana. Il n’y a pas de coupes ou de flashbacks vers un autre endroit. À part les sept personnages principaux et une poignée d’autres, personne d’autre n’apparaît à l’écran, ce qui plonge les spectateurs dans le décor et les personnages. Comme il se déroule principalement en extérieur, « Eden » ne ressemble même pas à un film d’époque, une autre raison pour laquelle il pourrait trouver un public s’il était présenté comme une propriété de « vrai crime ».

« Eden » s’avère finalement le film le moins inspiré de Ron Howard de sa carrière. Il a du cœur, il y a du sang et des tripes, de la violence et de la nudité, des protagonistes féminins puissants et un ton piquant et cru. Il est généralement connu pour être une paire de mains de studio sûres, inoffensives et compétentes. Le fait qu’il ait réalisé « Eden » en tant que film indépendant avec ce casting est en soi remarquable.

La performance d’Ana de Armas, une des méchantes les plus divertissantes et mémorables de ces dernières années, est d’une aide précieuse pour Howard. Elle élève à elle seule « Eden » au rang de comédie noire sordide grâce à son énergie décomplexée et sans retenue, donnant le ton encore mieux que la mise en scène d’Howard. De Armas livre une performance de star de cinéma, sans se laisser intimider par toutes les stars expérimentées qui jouent en face d’elle.

Jude Law, qui fait également preuve d’une aisance à toute épreuve, livre l’une de ses performances les plus captivantes et les plus vitales. Law apporte une attitude agressive et brutale à son rôle – dans une des premières scènes, il se pavane de face alors que des invités arrivent chez lui. Il est également physiquement à la hauteur du rôle – à 51 ans, il semble en forme et bronzé dans des vêtements de rechange typiques des îles. Sweeney, Brühl et Kirby sont plutôt bons dans le rôle des personnages « hétéros » de l’histoire. Sweeney est, en fait, ce qui se rapproche le plus d’un personnage principal et présente un côté très différent du type de bombe sexuelle dans lequel Hollywood l’a cataloguée. Kammerer a également l’occasion de faire beaucoup de choses en tant qu’homme qui perd ses repères, tandis que Wallace joue essentiellement un voyou mais parvient à laisser une impression.

Kammerer et Brühl sont déjà allemands et parlent avec leur accent natif, tandis que tous les autres adoptent un accent allemand, à l’exception de de Armas. Les résultats sont forts mais incohérents, Kirby faisant le meilleur travail d’accent et Law infléchissant légèrement sa voix. Dans un choix étrange, Law et Sweeney passent à leurs accents habituels pendant certaines sections de voix off. La photographie en extérieur époustouflante ajoute à l’authenticité. Tout film tourné en extérieur, sans aucune trace d’écran vert, est à applaudir.

Bien que les récits historiques de cette histoire soient encore en désaccord avec plusieurs théories proposées par des experts quant à ce qui s’est réellement passé concernant les morts et les disparitions, Howard et Pink ont ​​choisi de nous présenter un ensemble d’événements précis et sans mystère. Howard dit qu’il n’y a que quelques possibilités quant à ce qui aurait pu se passer, et ils ont choisi la théorie la plus raisonnable. C’est un choix moins intéressant mais compréhensible et c’est la concession la plus importante qu’« Eden » fait aux attentes du public. Dans l’ensemble, « Eden » est profondément captivant et offre un regard convaincant sur des personnages méchants et vicieux qui craquent dans des conditions difficiles. Le fait que tout cela se soit réellement produit rend cette histoire bizarre d’autant plus intrigante. [B+]

