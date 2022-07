Ana de Armas dit qu’une attention “horrible” sur la relation de Ben Affleck l’a amenée à quitter Los Angeles

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ana de Armas affirme que sa relation avec Ben Affleck l’a amenée à quitter Los Angeles.

De Armas et Affleck ont ​​​​été liés pour la première fois en 2020 après avoir filmé “Deep Water” ensemble. L’actrice a rompu leur relation d’environ un an parce qu’elle ne voulait pas être basée à Los Angeles, selon des informations au moment de la rupture.

Affleck, 49 ans, et De Armas, 34 ans, ont été constamment photographiés par des paparazzi, et l’actrice “Blonde” a qualifié l’expérience d'”horrible”.

« En passant par là [myself] a confirmé mes réflexions à propos de “Ce n’est pas l’endroit où je dois être””, a-t-elle déclaré au magazine Elle.

“C’est devenu un peu trop. Il n’y a pas d’échappatoire. Il n’y a pas d’issue.

“C’est toujours le sentiment de quelque chose que vous n’avez pas, quelque chose qui manque”, a ajouté De Armas à propos de sa vie à Los Angeles. “C’est une ville qui vous tient anxieux.”

L’actrice et Affleck se sont séparés en janvier 2021, et des initiés ont affirmé que la rupture était “à l’amiable”.

“Il y a encore beaucoup d’amour entre eux deux”, a déclaré une source à Page Six. “La séparation est aussi amicale que possible.”

De Armas vit maintenant à New York avec son petit ami Paul Boukadakis, un cadre de Tinder.

Elle reste en dehors des réseaux sociaux.

“J’ai supprimé Twitter il y a des années”, a déclaré De Armas à Elle. “Je suis à peine sur Instagram depuis près d’un an.”

De Armas a récemment célébré son 34e anniversaire et a révélé que c’était le “plus heureux [she’s ever] a été.”

“C’était à la plage et [there was] un foyer, et nous avons travaillé jusqu’à presque 1 heure du matin. À la fin, j’ai dit : ‘OK. C’est mon anniversaire, j’ai donc besoin d’une boule de feu.

“J’avais tout le monde avec moi : mon homme, mes chiens, Chris et l’équipage”, a ajouté De Armas, qui est né à La Havane, Cuba. “Je n’étais pas à la maison en train de dîner en amoureux. J’étais sur le plateau avec mes amis en train de faire ce que j’aime, à la plage et en train de prendre une boule de feu”, a-t-elle ajouté. “C’était donc mon 34e anniversaire. Et c’est le plus heureux que j’ai été.”