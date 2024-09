Ana de Armas adore vivre « hors réseau » dans une maison rurale du Vermont de 7 millions de dollars, « loin de la folie »

Ana de Armas ne regrette pas d’avoir quitté Los Angeles.

Un an après que Page Six a révélé en exclusivité que de Armas avait acheté un manoir de 7 millions de dollars dans le Vermont, l’actrice profite de la vie « hors réseau ».

« J’ai l’impression qu’aujourd’hui, nous voulons tous nous éloigner de la folie du monde », a-t-elle déclaré à propos de sa vie tranquille en Nouvelle-Angleterre lors d’une interview. avec E! News Lundi.

« Nous voulons tous avoir la possibilité de construire notre propre espace sécurisé », a poursuivi de Armas, 36 ans. « J’ai pris cette décision moi-même. »

Vivre dans une zone rurale a aidé la star de « Blonde » à se déconnecter de la folie d’Hollywood et à être plus en phase avec elle-même.

« J’ai trouvé un chez-moi où je me sens vraiment à l’écart du monde extérieur », poursuit-elle. « Je peux me ressourcer et y amener uniquement les personnes avec qui j’ai envie d’être. J’ai là mon petit cocon. »

L’actrice cubaine a déménagé en Californie en 2014 pour poursuivre une carrière dans le show business. Cependant, après presque une décennie à Hollywood, la star de « Knives Out » a décidé qu’il était « temps de changer ».

«[You have to] « Prends soin de toi », a-t-elle déclaré au média. « Il y a un moment où tu apprends ce qui est bon pour toi et ce qui ne l’est pas. Qu’est-ce qui te sert le plus ? Fais attention à cela et passe à l’action. »

Des initiés nous avaient précédemment dit que le complexe de plusieurs millions de dollars de De Armas s’étend sur 30 acres et offre une vue sur les montagnes, des prairies ouvertes, des forêts, des sentiers et une piscine.

Bien que l’actrice soit occasionnellement partage des photos du magnifique paysage, elle poste rarement à l’intérieur de sa maison de six chambres et huit salles de bains.

Avant son déménagement à travers le pays, de Armas vivait à Venice, en Californie, mais elle a mis sa maison sur le marché en 2020 alors qu’elle sortait avec Ben Affleck.

Après moins d’un an de relation, de Armas a emménagé avec Affleck, 52 ans. Cependant, le couple s’est séparé quelques mois plus tard en raison du désir de l’actrice de quitter Los Angeles et de son désir d’avoir des enfants.

« Ben ne sort plus avec Ana », a déclaré une source a dit aux gens en janvier 2021. « Elle a rompu. Leur relation était compliquée. Ana ne veut pas vivre à Los Angeles et Ben doit évidemment le faire puisque ses enfants vivent à Los Angeles. »

De Armas a révélé plus tard que la rupture « horrible » du couple, remplie de paparazzi, a renforcé sa décision de quitter La La Land.

« En passant par là [myself] Cela a confirmé mes pensées selon lesquelles « ce n’est pas l’endroit pour moi », a-t-elle déclaré. a dit à Elle. « C’est devenu un peu trop. Il n’y a pas d’échappatoire. Il n’y a pas d’issue. »

À Los Angeles, elle a noté qu’il y a « toujours le sentiment qu’il manque quelque chose, quelque chose qui manque. C’est une ville qui vous rend anxieux ».

Bien qu’elle ait d’abord déménagé à New York, elle a récupéré sa propriété de campagne dans le Nord-Est.