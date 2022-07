Ana de Armas a quitté Los Angeles après les retombées “horribles” de Ben Affleck Split Mopays.com

Voir la galerie







Ana de Armas, 34 ans, profite de la vie à New York. Mais la raison pour laquelle elle s’est enfuie vers la Big Apple depuis Los Angeles est loin d’être glamour. L’actrice a admis dans une récente interview avec ELLE que les retombées résultant de sa rupture avec Ben Affleck devenue si “horrible”, elle a finalement pris la décision de déménager.

Dans le numéro d’août du magazine, Ana a expliqué qu’elle traversait le pays pour recommencer dans une autre ville sans l’attention constante des médias attachée à sa relation très médiatisée. “C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai quitté LA”, a déclaré Ana à propos de ses sept années dans la ville. « En passant par là [myself] a confirmé mes pensées à propos de “Ce n’est pas l’endroit où je dois être”. C’est devenu un peu trop. Il n’y a pas d’échappatoire. Il n’y a pas moyen de sortir. … C’est toujours le sentiment de quelque chose que vous n’avez pas, quelque chose qui manque. C’est une ville qui vous tient anxieux.

La Blond l’actrice est sortie avec Ben, 49 ans, lors de la pandémie de coronavirus qui a éclaté en 2020. Le couple s’est rencontré alors qu’il travaillait sur Eaux profondes et s’est immédiatement mis d’accord, un partenariat qui allait s’épanouir dans une relation qui a duré plus d’un an. Alors que COVID-19 faisait rage, le couple est resté ensemble en quarantaine, quittant souvent la maison pour prendre un café ou promener son chien – tout cela que les médias ont relaté sans relâche, à la fois avant et après la rupture.

Maintenant, Ana passe son temps à New York avec son petit ami et cadre de Tinder Paul Boukadakis. Bien que le couple ait été repéré et photographié en train de passer du temps ensemble, ils vivent une existence beaucoup moins médiatisée avec plus de possibilités de confidentialité.

Il n’est pas étonnant qu’Ana dise qu’elle aime vivre à New York à l’époque, car cela lui permet également de se rapprocher de sa famille à Cuba et en Espagne, sa résidence précédente avant de déménager aux États-Unis. Elle a également laissé derrière elle les médias sociaux, pour la plupart, notant qu’elle était “à peine” sur Instagram au cours de la dernière année et qu’elle a supprimé Twitter “il y a des années”.

Depuis qu’Ana et Ben se sont séparés en 2021, Ben a également évolué, ravivant sa romance avec l’ex-flamme Jennifer Lopez52 ans. Le couple a annoncé son deuxième engagement en avril.