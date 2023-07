Ana Cruz Kayne sur le rôle de la juge de la Cour suprême Barbie (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Barbie est l’événement cinématographique de l’été, Ana-Cruz Kayne fait partie de la magie. Ana joue l’une des nombreuses Barbies – la juge de la Cour suprême Barbie, pour être exact – dans Barbie Land. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Ana de son entrée dans le monde de rêve de Barbie rose bonbon, pourquoi la « représentation » dans Barbie est si essentielle et plus encore. (Remarque : cet entretien a eu lieu avant la grève du SAG-AFTRA.)

« Les Barbies fonctionnent comme un groupe, donc c’était comme trouver votre propre truc spécial qui vous faisait vous sentir unique et différent au sein du groupe. Ma Barbie a fini par être très amusante, gentille et solidaire. Le juge de la Cour suprême m’a en quelque sorte été remis quand je suis arrivé là-bas. C’est une femme dure à cuire qui aime la justice », a déclaré Ana HollywoodLa Vie.

L’actrice a admis qu’elle n’était pas « vraiment liée » aux Barbies qu’elle a reçues en grandissant. « Qu’est-ce qui est cool dans cette version de Barbie est qu’il y a tellement de représentation. Je pensais juste que si j’avais vu ça grandir, je pense que j’aurais absolument joué avec des Barbies et projeté mes espoirs et mes rêves sur elles », a admis Ana. « Il y a tellement de diversité et tellement de représentation que c’est extrêmement émouvant. Même regarder la bande-annonce et nous voir ensemble là-haut était tellement émouvant. C’est tellement spécial. J’ai l’impression que pour les jeunes filles, les garçons, tout le reste, c’est remarquable. Il y a une Barbie pour tout le monde, et ils ont vraiment fait un travail incroyable. Je me souviens d’être sur le plateau et quelqu’un a dit, nous n’avons pas de Barbie avec un hijab. Le lendemain, vous avez levé les yeux dans l’une des maisons de rêve et vous vous êtes dit : « La voilà. »

La Barbie d’Ana vit à Barbie Land, un endroit magique et parfait rempli de maisons de rêve Barbie immaculées, d’une plage sans fin et des placards les plus élégants. Barbie Land prend vie à l’écran de la manière la plus vivante avec tant d’éclats de couleurs dans la scénographie.

Ana a révélé qu’elle avait eu des « frissons » la première fois qu’elle est montée sur le plateau de Barbie Land. « J’étais en quelque sorte sans voix, et c’était tellement ludique et idiot, mais tout était réel et défini dans les moindres détails », a noté Ana. « C’était vraiment écrasant, honnêtement. Une fois que vous y êtes resté pendant un certain temps, c’est un peu comme si vous étiez dans un casino où il n’y a ni air ni fenêtres et vous n’avez aucune idée de l’heure qu’il est. Votre cerveau ne connaît pas la différence ici. C’est comme, je suppose que c’est ici que nous vivons. C’était le plus merveilleux. C’était comme être à l’intérieur d’un magasin de bonbons.

Barbie Land comprend également les Kens, mais ce ne sont que les Kens. Et puis il y a Allan, joué à la perfection par Michel Cera. « Je ne sais même pas s’ils ont vu quelqu’un d’autre », a déclaré Ana à propos de Michael. « J’ai l’impression qu’il était parfait. Il a réussi… J’ai toujours admiré son travail. C’est si authentique et plein de cœur, mais aussi si parfaitement intelligent. Il est tellement talentueux et un mec unique en son genre. J’ai tellement hâte que vous le voyiez dans ce film. C’est le monde d’Allan, et nous ne faisons que le vivre.

Le prochain projet d’Ana est la série Netflix Anti douleur sur les origines de la crise des opioïdes en Amérique, en se concentrant principalement sur Purdue Pharma. « Les conséquences sont si vastes, et ce n’est pas une épidémie dont tout le monde parle. Il a tué tellement de gens. Ana a parlé de la crise des opioïdes.

Elle a ajouté: «Le travail était vraiment significatif et les créations étaient brillantes. Je me suis senti très chanceux d’en faire partie. C’est une histoire que je ne pourrais pas raconter assez, et ils le font d’une manière très spécifique. Ana joue une avocate qui rouvre le dossier contre Purdue Pharma. « C’est une autre histoire de quelqu’un qui s’oppose à cette industrie géante essayant de trouver une sorte de justice », a-t-elle déclaré. Anti douleur sortira sur Netflix le 10 août.

