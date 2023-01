An Seyoung bat Akane Yamaguchi pour décrocher le titre en simple féminin, Kunlavut Vitidsarn Emerge Champion en simple masculin

Le Thaïlandais Kunlavut Vitidsarn et le Coréen An Seyoung sont devenus champions à l’Open d’Inde après de superbes victoires sur les doubles champions du monde Viktor Axelsen et Akane Yamaguchi lors de leurs finales masculines et féminines, respectivement, ici dimanche.

Kunlavut a battu le champion olympique Axelsen du Danemark 22-20, 10-21, 21-12 en 64 minutes pour remporter son premier titre du tournoi Super 750, tandis qu’An a battu le numéro un mondial Yamaguchi 15-21 21-16 21-12 dans le confrontation au sommet du simple féminin.

Les n ° 11 mondiaux Liang Wei Keng et Wang Chang sont sortis vainqueurs du double masculin après avoir vu les troisièmes têtes de série malaisiennes Aaron Chia et Soh Wooi Yik 14-21 21-19 21-18 en finale pour leur deuxième titre sur le circuit mondial après le triomphe à l’Open du Japon l’an dernier.

Les deux autres matchs de double n’ont pas eu lieu après deux forfaits, tous deux mettant en vedette des paires chinoises, le dernier jour du tournoi en raison de problèmes de santé.

Wang Yi Lyu, qui devait disputer la finale du double mixte avec Huang Dong Ping, et Chen Qing Chen, qui devait disputer la finale du double féminin avec Jia Yi Fan, se sont déclarés malades. Ils souffraient de diarrhée et se sont retirés de leurs matchs respectifs.

Les Japonaises Yuta Watanabe et Arisa Higashino ont remporté le titre du double mixte, tandis que Nami Matsuyama et Chiharu Shida, également du Japon, ont remporté le titre du double féminin.

