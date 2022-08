An Okanagan Alphabet : l’auteur célèbre la vallée avec un nouveau livre

Un enseignant à la retraite de Penticton sait que l’Okanagan a bien plus à offrir que des plages et des lacs.

C’est pourquoi elle a écrit un livre à ce sujet.

L’amour de Florence Dyck pour l’intérieur et l’écriture de la Colombie-Britannique a donné lieu à la publication d’une nouvelle création — An Okanagan Alphabet.

“Il y a des années, mes élèves et moi avons créé un abécédaire uniquement sur Penticton”, se souvient Dyck. « Depuis, j’en ai travaillé sur l’ensemble de la région. C’est juste un bel endroit où vivre.

L’abécédaire, dont la sortie est prévue le vendredi 5 août, combine de la poésie et des illustrations à l’aquarelle qui dépeignent les habitants et les lieux de l’Okanagan.

L’ancienne enseignante dédie le livre à tous les élèves auxquels elle a enseigné dans le passé, ainsi qu’à son défunt mari, Ron, décédé subitement en 2020.

« Nous avons déménagé dans l’Okanagan en 1991, et mon mari disait toujours que nous restions ici pour toujours et que nous ne retournerions pas au Manitoba », se souvient-elle en riant. “Il aimait absolument l’Okanagan.”

Chaque lettre de l’alphabet représente quelque chose d’unique dans la région, qu’il s’agisse du chemin de fer de Kettle Valley ou de la créature Ogopogo.

“Certaines des lettres étaient difficiles à travailler”, a admis l’auteur. “U, I et N, en particulier.”

Illustré par Rachelle Oliveria de West Kelowna, le livre vise à emmener les lecteurs dans une tournée de l’Okanagan pour célébrer « tout ce qu’il a à offrir ».

Les poèmes qui accompagnent les illustrations d’Oliveria ont été présentés aux élèves de l’école primaire de Dyck à Penticton pendant des décennies.

“Après avoir pris ma retraite et eu plus de temps pour écrire, j’ai été ravie d’écrire An Okanagan Alphabet que les enseignants, les parents et les grands-parents pourraient partager avec leurs enfants”, a-t-elle expliqué.

Le livre sera disponible vendredi matin, en ligne et en magasin. Les gens peuvent pré-commander leurs copies ici.

Une partie des ventes sera reversée au BGC Okanagan (anciennement club garçons et filles).

