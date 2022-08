An Narin prend la tête à deux temps de l’Omnium féminin du Canadien Pacifique

An Narin, de Corée du Sud, a tiré une normale de six sous la normale 65 pour prendre une avance de deux coups lorsque l’obscurité a interrompu le deuxième tour de l’Omnium canadien féminin de la LPGA, vendredi, sous la pluie.

La recrue de 26 ans, dont le meilleur résultat de la saison a été troisième à Carlsbad en mars, a surmonté un retard de tempête et n’a pas fait de bogey au cours des 36 premiers trous au Ottawa Hunt and Golf Club pour se tenir à 13-moins de 129.

“Je n’ai pas d’expérience de victoire aux États-Unis”, a déclaré An. “Mais j’ai une certaine expérience en Corée, donc ce n’est pas un sentiment inconnu.

“Cela fait un moment que je n’ai pas joué en tant que leader, donc je pense que ce sera amusant et j’espère faire un autre bon tour.”

La Sud-Coréenne Choi Hye-jin, qui a réussi deux aigles en tirant un 63, et la Sud-Africaine Paula Reto, la meneuse de 18 trous qui a tiré un 69, ont partagé la deuxième place sur 131 avec l’Américaine Nelly Korda, qui a réussi trois des quatre derniers trous à tirer. 64.

L’Américaine Lizette Salas a terminé cinquième sur 132 avec la Japonaise Nasa Hataoka et les Américaines Sarah Schmelzel et Danielle Kang sur 133.

Le jeu a été interrompu avec 36 joueurs qui n’ont pas encore terminé leur deuxième tour. Ils reprendront le parcours le samedi matin.

En tête de ceux qui n’ont pas encore terminé 36 trous, l’Américaine Linday Duncan, à 9 sous avec quatre trous restants. Les Américains Emma Talley, Mo Martin et Elizabeth Szokol étaient à 7 sous.

Un birdie aux deuxième et quatrième trous a ensuite profité des trous par-5 pour des birdies aux sixième, neuvième et 10e et en a ajouté un autre au par-3 15e.

“Je savais que je devais bien frapper les fairways”, a déclaré An. “Les chances de birdie sont venues de beaucoup de bons coups de fer et mon putt a été capable de soutenir ces coups de fer et donc d’obtenir de bons résultats.

“Je pensais que la pluie continuerait à tomber et je suis content que ce ne soit pas le cas, mais je devais définitivement me concentrer davantage au cas où il pleuvrait à nouveau.”

Choi a frappé pour les aigles aux sixième et neuvième avec des birdies au huitième par-3, le 10e et le 16e et le 17e par-3 pour grimper au classement.

“Beaucoup de putts à moyenne et longue portée ont chuté et cela a contribué à réduire mon score”, a déclaré Choi. «Les deux aigles sont venus de par 5 avec les tertres de départ déplacés vers le haut. Le coup de départ a été bien frappé et le putting était excellent, donc toutes les parties du jeu fonctionnaient là-bas.

Reto a ouvert avec un birdie, en a ajouté deux autres au cinquième par-3 et au sixième par-5, mais a pris un bogey au neuvième avant de parer tout le neuf de retour.

Reto, qui a tiré un record de parcours de 62 jeudi, a remporté son premier titre professionnel en février lors d’un événement Sunshine Tour dans son pays natal.

“Ma vitesse sur les greens était un peu faible”, a déclaré Reto. “J’écrasais les putts donc mes lignes et ma vitesse ne correspondaient pas, donc je n’ai tout simplement pas fait de putts.”

