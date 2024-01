An-My Lê se cherche dans le paysage

Les œuvres plus récentes de Lê sont également imprégnées des traces de son enfance et de la violence qui l’a façonnée. L’installation « đô-mi-nô » (2021) présente un ensemble de plus de 100 briquets géants, collectés par l’artiste et disposés sur des étagères comme des objets dans un garde-manger. Ils sont calqués sur les Zippos que les soldats américains portaient au Vietnam pendant la guerre. Certains soldats ont utilisé leurs briquets pour incendier des villages entiers ; certains les voyaient comme des porte-bonheur ou des amulettes. Les briquets de Lê comportent des gravures telles que « Pourquoi moi », un signe de paix et « Laissez-moi gagner votre cœur et votre esprit ou je brûlerai votre putain de hutte ». S’inspirant d’une tradition familiale de travail de la fibre, Lê tisse à la main des douillettes qui s’enroulent autour des objets, adoucissant et protégeant le métal. “La guerre de quelqu’un d’autre (Gangbang Fille #26) » (2016-23) recontextualise de la même manière les débris culturels de cette époque : Lê a pris des captures d’écran d’un film pornographique se déroulant dans un village fictif du Vietcong – mettant en vedette un groupe d’hommes noirs dans le rôle des GI américains et deux femmes asiatiques (qui ne sont pas vietnamiennes) dans le rôle des locaux. des travailleuses du sexe – et les a brodés en tapisseries, avec l’aide de ses assistants ainsi que de couturières d’Hô Chi Minh-Ville. Les scènes, apparemment dépourvues de soin et de nuances culturelles, sont transformées en espaces où les constructions de souvenirs de race, de féminité et de guerre peuvent être traitées et examinées en collaboration, chaque geste étant reconstruit avec des couches de fils entrelacées.