AN en conversation avec Nina Cooke John et Sekou Cooke

Nina Cooke John et Sekou Cooke sont des architectes qui dirigent des cabinets indépendants et des universitaires possédant des décennies d’expérience en enseignement. Nina est la directrice fondatrice de Studio Cooke John Architecture et Designet Sékou mène Sékou Cooke STUDIO et est directeur du programme de maîtrise en design urbain à l’UNC Charlotte. Ils sont également frères et sœurs : Nina est l’aînée.

Dans cet entretien, UNLe rédacteur en chef de , Jack Murphy, s’est entretenu avec eux pour en savoir plus sur leurs parcours en architecture. Leurs parents, Leroy et Cynthia, se sont joints à la conversation pour partager la vie commune de leur famille.

UN: Nina et Sekou, comment était votre vie de famille en grandissant en Jamaïque ?



Sékou Cooke (SC) : Nous étions curieux et argumentatifs ; nous discutions toujours d’idées et de concepts. Les deux côtés de notre famille sont grands et chacun est bruyant de différentes manières. Mon père est l’un des sept et ma mère est l’une des neuf. Nous sommes rarement seuls quatre ; généralement, il y a plus de monde, donc c’est toujours animé.

Nina Cooke John (NCJ) : Notre famille nucléaire ne représente qu’une petite partie de nos influences. Comme Sekou l’a mentionné, nous avons passé beaucoup de temps avec nos cousins, oncles et tantes en grandissant. Les deux côtés ont eu de profondes influences sur nous : le côté maternel de la famille comprend des artistes, et le père de ma mère était entrepreneur et avait l’habitude d’inventer des choses, gardant ses créations dans un carnet de croquis. De plus, une des sœurs de ma mère était danseuse.

SC : J’allais élever le père de ma mère. Cynthia parlait de la façon dont il avait l’habitude de concevoir des choses, de construire des choses pour les maisons des gens et de les dessiner ; c’est quelque chose que j’ai appris récemment. J’ai longtemps considéré l’architecture comme quelque chose qui nécessite des parties égales du cerveau gauche et du cerveau droit. J’ai l’impression que l’influence de mon père se porte davantage sur le cerveau gauche et celle de ma mère sur le cerveau droit. C’était peut-être la sauce secrète.

UN: Comment êtes-vous devenus intéressés par l’architecture lorsque vous étiez jeunes ?

CNJ : L’architecture n’était pas sur mon radar pendant la majeure partie de mon enfance. Mais je me souviens, alors que j’étais au lycée, que quelqu’un décrivait une maison qu’il avait visitée et qui était une maison d’architecte et à quel point c’était incroyable. Cela a piqué mon intérêt pour l’architecture. J’ai commencé à suivre des cours du soir à la Jamaica School of Art, puis mes oncles qui vivaient à New York m’ont dit : « Oh, le City College a un bon programme », alors j’y suis allé avant d’être transféré à Cornell. Le programme était très conceptuel et je l’ai vraiment adoré, ce qui est la réaction inverse vécue par de nombreuses personnes qui entrent dans une école d’architecture et s’attendent à commencer immédiatement à concevoir des bâtiments.

SC : J’étais aussi un de ces enfants qui démontaient mes jouets et tout cassaient pour voir comment ça fonctionnait. Quand j’avais cinq ans, ma grand-mère m’avait parlé des architectes. « Il y a donc ces hommes (comme elle les appelait) qui dessinent des maisons et des bâtiments », a-t-elle déclaré. L’architecture est donc devenue ma réponse par défaut à la question de savoir ce que je voulais faire quand je serai grande.

UN: Leroy et Cynthia, que pourriez-vous ajouter sur Sékou et Nina ? À quoi ressemblait votre foyer et comment a-t-il créé les bases de votre réussite ? Leroy, vous étiez un homme politique en Jamaïque, je serais donc intéressé d’en savoir plus sur votre travail.

Leroy Cooke (LC): Ils étaient aux antipodes : Nina riait tout le temps, tandis que Sékou pleurait. Je ne pense pas que la politique les ait beaucoup affectés. Nina était plus impliquée, mais au moment où Sékou était assez grand pour être conscient de ce qui se passait, je n’étais plus directement impliqué dans la politique.

Sékou était un enfant étrange, mais il était très bon à l’école. Il aimait regarder la télévision tout le temps, ce qui était étrange pour moi car il n’y avait pas de télévision en Jamaïque quand j’étais petite. Il s’intéressait à l’art, dont je me souviens bien car c’était différent de moi. Je suis le contraire d’un artiste doué ; Je ne pouvais même pas dessiner quelque chose qui le représente de manière reconnaissable, comme en géographie, où il faut dessiner une carte. Le seul endroit où je pouvais dessiner était la Barbade ! Je peux certainement vous dire qu’ils n’ont reçu aucun de leurs dons artistiques de moi.

Cynthia Cooke (CC) : Nina était une enfant parfaite. Elle était mature au-delà de son âge. En ce qui concerne la politique, elle était en déplacement avec nous pour faire campagne. Et avant même l’âge de cinq ans, elle parlait aux enfants de la région de l’Afrique du Sud et de l’apartheid. Elle était parfaitement consciente et écoutait la radio pour savoir ce qui se passait autour d’elle. Lorsqu’elle a entendu que l’architecture pouvait mélanger l’art et la science, elle a choisi cette voie pour étudier.

Avec Sékou, par contre, depuis sa naissance, il regardait Rue de Sesame et parler d’architecture. Il regardait toujours les bâtiments et s’intéressait à la forme des toits, etc. Chaque été, je devais lui acheter un de ces 64 paquets de crayons. Il s’intéressait à tout.

Personnellement, je dessinais, peignais, crochetais, tricotais, brodais… toutes sortes de travaux manuels. Je n’ai jamais voulu devenir spécialiste ; Je pourrais tout faire. J’étais en quelque sorte emporté par ces choses. Si j’avais le choix, je ferais de l’art. Mais comme j’étais bon en mathématiques, ils pensaient que je devrais faire des mathématiques, etc. Ce que j’aime faire est plus créatif, comme confectionner des vêtements et écrire. Mais parce que je pouvais faire autre chose, j’ai été poussé dans cette direction. Alors peut-être que leur intérêt pour l’architecture vient de moi, ou peut-être que cela vient d’ailleurs.

UN: Une fois que vous avez terminé vos diplômes de premier cycle respectifs, que vouliez-vous faire ensuite ?

CNJ : Je pense que je savais que je voulais continuer à m’engager dans l’exploration académique de l’architecture, c’est pourquoi je suis retourné aux études supérieures après deux ans de pratique. J’avais déjà un diplôme professionnel de premier cycle de cinq ans, je n’avais donc pas besoin d’aller aux études supérieures pour obtenir une licence, mais je savais que pouvoir travailler sur des idées théoriques dans l’espace universitaire était passionnant et important pour moi.

SC : Poursuivant sur le thème de Nina et moi étant très différents, quand j’ai quitté l’école, je pensais que je ne voulais jamais retourner à l’école. Je voulais apprendre le métier de conception et de construction de bâtiments et acquérir autant d’expérience professionnelle que possible. J’ai décidé très tôt que je ne voulais pas aller dans une grande entreprise ou travailler pour une superstar. Tous mes amis allaient au SOM ou au KPF ou essayaient de trouver un emploi chez OMA, et je n’ai postulé que dans des entreprises comptant quatre personnes ou moins. J’ai fini par passer six ans chez Michael Davis Architects à Manhattan. Ils comptaient cinq personnes au maximum et, même si le travail n’était pas tape-à-l’œil, il était bien pensé. J’ai appris à diriger un cabinet. Je ne suis pas retourné à l’université pendant dix ans.

UN: Avez-vous comparé vos expériences professionnelles ?

CNJ : Lorsque je travaillais chez Polshek Partnership, Sekou travaillait à proximité, sur Hudson Street, nous nous retrouvions donc au milieu pour le déjeuner. Il se trouvait dans le même immeuble que 1100 Architecte à l’époque. Nous parlions de projets en parallèle, car nous étions toujours à des endroits différents et faisant des choses différentes.

SC : À l’époque, elle travaillait dans une plus grande entreprise et réalisait de plus gros projets, et je faisais ces petites rénovations d’appartements, donc il semblait que c’était ainsi que les choses allaient se passer. Nous connaissions aussi beaucoup de mêmes personnes, donc c’était une période intéressante.

UN: Aujourd’hui, il semble que les pratiques que vous dirigez ont des préoccupations croisées liées à l’espace public et à la mémoire culturelle. Comment avez-vous décidé de travailler entre le monde universitaire et des entreprises individuelles ?

CNJ : En 2001, je suis passée de l’échelle des institutions culturelles au travail résidentiel tout en enseignant et en étant jeune parent. J’avais de jeunes enfants à l’époque, donc ce mélange a fonctionné pour moi. Puis, après sept ou huit ans, j’ai eu un partenaire commercial ; nous avions tous les deux de jeunes enfants, une grande partie de notre travail se déroulait tard dans la nuit, lorsque les enfants dormaient. J’ai toujours pensé à revenir à l’engagement urbain. À l’époque, la meilleure façon de résoudre ces problèmes était de recourir à des concours. Mon partenaire commercial et moi avons invité Sekou à nous rejoindre pour quelques entrées, dont une que je montre encore tout le temps, The Power in the Dark.

SC : Je suis surpris que nos chemins soient à ce point alignés, car j’ai toujours pensé que nous étions assez divergents. Mais je pense que cela est dû au fait que nous sommes de « vrais architectes » qui s’intéressent à l’ensemble de ce que peut être la pratique architecturale. Elle peut prendre différentes échelles et s’adresser à différentes personnes et communautés.

Après mon expérience en bureau, j’ai voulu travailler à mon compte presque immédiatement et j’ai commencé à réaliser quelques commandes indépendantes. J’ai commencé à collaborer avec des amis de Cornell comme Olalekan Jeyifous et Anaelechi Owunwanne. Efrain Perez et moi avons également collaboré sur un restaurant appelé Fanny à Brooklyn.

La transition vers l’enseignement a été une surprise au début, mais peut-être que ma mère dirait que je l’ai fait toute ma vie. Après quatre ans en Californie et après m’être séparé de ma femme, j’ai fini par enseigner à Syracuse, puis j’ai fait des études supérieures à Harvard.

Mon expérience à Harvard est ce qui a déclenché mon parcours professionnel actuel. Cela a tout changé. Cela m’a vraiment fait me recentrer sur des questions plus vastes en architecture et comprendre l’importance de la recherche, tant dans le milieu universitaire que dans le grand public. De plus, cela m’a permis de nouer des liens avec des personnes influentes. Bien sûr, c’était à l’époque où Kanye West visitait l’école ; J’ai co-écrit la lettre d’invitation et j’ai fini par écrire sur lui. C’est en fait l’étincelle qui a conduit à mon travail sur l’architecture hip-hop.

UN: Pouvez-vous en dire plus sur les intérêts communs de vos pratiques respectives ?

CNJ : Ma thèse de premier cycle à Cornell se déroulait dans le Bronx et à Brooklyn et étudiait comment les immigrants jamaïcains récupèrent les espaces restants et comment nous pourrions les programmer pour l’engagement communautaire. Je continue de m’intéresser au public…