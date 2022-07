An An, le plus vieux panda mâle du monde, adoré à Hong Kong, décède à 35 ans

Commentez cette histoire Commentaire

An An, le plus ancien géant mâle connu panda, qui a apporté “de bons souvenirs et des moments réconfortants” aux habitants de Hong Kong, est décédé jeudi suite à des complications de santé. Il avait 35 ans – ou 105 en années panda. Selon un communiqué publié par Ocean Park, le parc à thème où An An a vécu pendant 23 ans, le panda géant a montré des signes clairs de détérioration au cours des dernières semaines – touchant à peine sa nourriture et ne buvant que de petites quantités de liquide vers la fin de sa vie. la vie. Le parc a fourni des soins médicaux pour soulager l’inconfort du panda, mais son état a atteint un état désastreux. Il a été euthanasié jeudi matin.

« An An est un membre indispensable de notre famille et a grandi avec le parc. Il a également noué des liens d’amitié solides avec les habitants et les touristes », a déclaré Paulo Pong, président d’Ocean Park. “Son intelligence et son enjouement nous manqueront beaucoup.”

Ocean Park a installé un stand de condoléances dans l’enclos des pandas, où le personnel a placé des fleurs blanches pour faire ses adieux à leur ami flou. Des livres d’or ont également été disposés dans le conservatoire pour que les visiteurs puissent écrire des hommages à An An.

“An An, vous avez apporté tant de bons souvenirs à tout le monde”, a écrit le directeur général de Hong Kong, John Lee, dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. “Tu es toujours avec nous dans nos cœurs, repose en paix.”

An An, qui est né dans la province chinoise du Sichuan, était un cadeau du gouvernement central chinois à Hong Kong en 1999 – un symbole de soft power des liens approfondis de la ville avec Pékin, deux ans après le retour de Hong Kong en Chine après 156 ans de règle coloniale. La Chine, d’où le panda géant est originaire et où il est devenu un symbole national, pratique la diplomatie du panda, offrant les créatures bien-aimées en cadeau à travers le monde.

An An est arrivé dans la ville avec Jia Jia, sa compagne, décédée en 2016 à l’âge de 38 ans. Un rédacteur en chef du Washington Post se souvient avoir chanté avec un groupe d’enfants lors d’une cérémonie de bienvenue pour les deux. Ils deviendraient une sorte d’obsession à Hong Kong, chacun de leurs actes étant diffusé en direct.

Depuis le début du siècle, des milliers d’habitants et de touristes visitaient le conservatoire des pandas du parc à thème pour apercevoir An An et Jia Jia se baignant dans des piscines rocheuses ou mâchant des pousses de bambou. Lorsque les températures montaient, les deux se prélassent dans des enclos privés climatisés.

La durée de vie moyenne d’un panda sauvage est de 14 à 20 ans, mais il peut vivre beaucoup plus longtemps en captivité, selon le World Wildlife Fund (WWF).

En 2007, Pékin a donné à Hong Kong deux autres pandas, Ying Ying et Le Le, dans l’espoir qu’ils produiront une progéniture, car les pandas deviennent de plus en plus vulnérables à l’extinction. Il y a environ 1 800 pandas vivant à l’état sauvage.

Pendant 13 ans, Ying Ying et Le Le ne se sont pas accouplés (les pandas en captivité sont notoirement désintéressés de la procréation à moins que les conditions ne soient réunies), jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus frappe et que le parc soit temporairement fermé au public au printemps 2020. nouvelles en première page dans le monde entier. En septembre 2020, Ocean Park a annoncé que bien que Ying Ying ait montré des signes de grossesse, elle n’était pas enceinte.