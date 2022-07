An An: Le plus vieux panda géant mâle en captivité décède à l’âge de 35 ans | Nouvelles du monde

Le plus vieux panda géant mâle en captivité est décédé à l’âge de 35 ans.

An An a vécu la majeure partie de sa vie dans un parc à thème à Hong Kong après que lui et une femelle panda aient été offerts par la Chine en 1999.

La femelle panda, Jia Jia, est décédée en 2016 à l’âge de 38 ans, faisant d’elle la plus ancienne femelle panda en captivité.

Le parc à thème Ocean Park a pleuré An An en tant que membre de la famille qui a noué des liens avec les habitants et les touristes.

“An An nous a apporté de bons souvenirs avec de nombreux moments réconfortants. Son intelligence et son enjouement nous manqueront beaucoup”, a déclaré Paulo Pong, président d’Ocean Park Corporation.

An An souffrait d’hypertension artérielle, une affection courante chez les pandas gériatriques. Au cours des trois dernières semaines, An An avait été tenu hors de vue des visiteurs du parc alors que sa santé se détériorait.

Il a cessé de manger des aliments solides et était nettement moins actif ces derniers jours.

La semaine dernière, des centaines de personnes ont laissé des commentaires sur une publication sur les réseaux sociaux concernant l’état d’An An, lui souhaitant un prompt rétablissement.

Il a été euthanasié pour éviter de nouvelles souffrances jeudi matin après que les vétérinaires d’Ocean Park et les autorités gouvernementales ont consulté le Centre chinois de conservation et de recherche sur le panda géant.

“An An a vécu une vie bien remplie qui s’est terminée à l’âge respectable de 35 ans – l’équivalent de 105 ans en âge humain”, a déclaré Ocean Park.

Hong Kong a reçu un autre couple de pandas – Ying Ying, une femelle, et un mâle, Le Le – en 2007 pour célébrer le 10e anniversaire du retour de la ville en Chine.

La Chine s’engage couramment dans la “diplomatie du panda” où les mammifères exclusivement trouvés en Chine sont loués à d’autres pays en signe de bonne volonté.