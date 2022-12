An Action Hero Public Review: les fans adorent la performance d’Ayushmann Khurrana et de Jaideep Ahlawat [Watch Reactions]

Examen public d’un héros d’action : Un héros d’action, le film très attendu de cette année avec Ayushmann Khurrana et Jaideep Ahlawat dans les rôles principaux, est prêt pour sa sortie en salles le vendredi 2 décembre. Avant la sortie, les réalisateurs du film ont également organisé une projection spéciale pour les gens de l’industrie cinématographique. Outre Ayushmann Khurrana, Shehnaaz Gill, Jimmy Shergill et Jaideep Ahlawat, de nombreuses personnalités populaires de Bollywood ont assisté à la projection. Maintenant, le film est sorti et les fans sont devenus fous et ont félicité les acteurs pour leur jeu. Voyons comment les fans réagissent pour savoir si le film est un succès ou un flop. Regarder la vidéo.